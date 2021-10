Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 6 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio Nazionale A 2020/21: Nations League semifinale Italia-Spagna

23:00 Porta a Porta

23:15 TG1 Sera

23:21 Porta a Porta

00:40 RaiNews24

01:12 Che tempo fa

01:15 MovieMag

01:40 Il commissario Manara 2 – Miss Maremma

02:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’ispettore Coliandro – Il ritorno 4 Il

23:25 Vitalia – Alle origini della festa

00:20 The Blacklist – Katarina Rostova

01:00 I Lunatici

02:20 Giovani ribelli

03:55 Piloti

04:05 Avatars L’attacco del clone

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Insieme – Storia della ricostruzione

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:37 L’ Inganno

02:33 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:53 Lui, Lei e il Nonno

04:31 Scapricciatiello

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:21 La Signora dello Zoo di Varsavia

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

01:02 Con Tutto il Cuore

01:05 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Un Pugno Pericoloso – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Tu la Conosci Claudia?

23:25 Non Mi Scaricare

01:35 Il Cervello del Patriota – Izombie

02:18 Con Tutto il Cuore – Ciak Speciale

02:21 Studio Aperto – la Giornata

02:33 Sport Mediaset – la Giornata

02:48 Halle Berry – Celebrated

03:10 Johnny Depp – Celebrated

03:33 La Città Ideale – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

04:19 Diavolo della Pallavolo – Scuola e Sport

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:20 L’aria che tira

04:45 Tagadà

8 TV8

20:20 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 X Factor

02:10 Cinquanta sbavature di nero

03:45 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Accordi & disaccordi

23:00 The Italian Job

01:10 Airport Security: Europa

20 — Venti

20:09 L’ Isotopo di Hofstadter – The Big Bang Theory II

20:34 La Normalizzazione di Las Vegas – The Big Bang Theory II

21:04 Delitti Inquietanti

23:06 Transformers

01:45 Inferno – Containment

02:25 Il Punto Debole di Ogni Cosa – Containment

03:04 Zio per Necessità – Renegade IV

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.22

21:22 Hanna

23:23 Doppio sospetto

01:08 Pagan Peak S1E4 – Il cattivo e il malvagio

02:15 Pagan Peak S1E5 – Maschere

22 Iris

20:05 Giochi di Guerra – Walker Texas Ranger

21:00 Steve Jobs

23:23 Jobs

01:51 L’ Ultimo Inquisitore

04:27 Tutto in una Notte

23 Rai 5

20:20 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 In scena MiTo 2021: I futuri della musica

22:15 Opera – Il barbiere di Siviglia

00:40 Rai News Notte

00:41 Francesco Guccini: La mia Thule

24 Rai Movie

21:15 La verità, vi spiego, sull’amore

22:55 Movie Mag

23:30 7 minuti

01:05 Vergine giurata

02:35 Due euro l’ora

03:45 Stasera ho vinto anch’io

25 Rai Premium

21:20 Tale e Quale Show 2021 – p.3 – Anteprima

23:55 Fino all’ultimo battito – p.2

01:50 Nebbia in Val Padana – Vino Veritas p.6

02:40 Blu Notte 3: I misteri di Alleghe p.8

03:30 La Valle delle Rose Selvatiche – Giallo

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il mistero dei teschi di cristallo

23:05 La nipote

00:45 Emanuelle nera n° 2

02:30 I miei 100.000 amanti

03:25 Love Boat: la nave dell’amore LGBT

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 I misteri di Aurora Teagarden: Scomparsi nel nulla

23:00 Only You – Amore a prima vista

01:00 Un weekend da bamboccioni 2

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Le pietre parlano

23:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Scent of a Woman – Profumo di donna

00:15 Lady Henderson presenta

02:15 Damages

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

21:10 Una Ragazza e il Suo Sogno

23:15 Uomini e Donne

00:46 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Beauty Bus

23:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’esorcista

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

02:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

34 Cine34

21:05 Amarsi un po’…

22:51 Piccolo grande schermo ’21

22:58 I mostri

01:23 Fratelli coltelli

02:56 Dentro lo schermo – filler cine34

03:45 Occhiopinocchio

35 Focus

20:15 La Città Fantasma – Cose di Questo Mondo IV

21:15 Big Cat Country, 3 – Big Cat Country

22:15 Big Cat Country, 4 – Big Cat Country

23:15 Nell’Oscuro della Materia – la Storia dell’Universo II

00:15 Oltre i Buchi Neri – la Storia dell’Universo II

01:15 Mistero A380 – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:00 Elicotteri – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

38 Giallo

20:10 Elementary – il grande esperimento

21:10 Unforgettable – Vera identità

22:10 Unforgettable – Cambiamenti

23:10 Balthazar – in carne e ossa

00:15 Balthazar – Condanna a morte

01:20 Law & Order – i due volti della giustizia – Azioni pericolose

02:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Nero, bianco e blu

03:05 Nightmare Next Door – Andata

03:55 Nightmare Next Door – Omicidio misterioso in Colorado

04:45 Disappeared – Colleen Wood

39 TOP Crime

20:16 La Sottile Linea Rossa – The Mentalist I

21:10 Devoti Nel Tribunale dell’Amore – All Rise I

22:03 Pazzi per Olivia – All Rise I

22:58 Lo Spettacolo – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 Inseguimento – Law & Order: Unità Speciale XII

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 Spartacus

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – Affamati

21:20 Una famiglia fuori dal mondo – Maggiori responsabilità

22:20 Una famiglia fuori dal mondo – Le api di Bird

23:15 Micromostri con Barbascura X – il rilassato e il caffeinomane

00:25 Micromostri con Barbascura X – L’alieno puccioso e il ratto schifo

01:35 Lockup: sorvegliato speciale

03:25 Ed Stafford: duro a morire – Bolivia

04:15 Ed Stafford: duro a morire – Panama

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Italiani – Donne scienziate

22:10 Storie della tv – Gino Bramieri, l’arte

23:00 a.C.d.C. Per la fede e per il trono

23:55 Pillole Argo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 4 Puntata 2

01:00 Passato e presente

01:40 a.C.d.C. La via della seta pt.3

02:40 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Saab 9-3 del 2001

21:15 Affari a quattro ruote – Jaguar XJC

22:15 Affari a quattro ruote – Toyota Land Cruiser

23:10 Restauri a quattro ruote – Corvette e Model A

00:05 Restauri a quattro ruote

01:00 Restauri a quattro ruote – Chevelle e Velle

01:55 Fast N’ Loud – Cadillac del ’63

02:45 Fast N’ Loud – una Galaxie molto lontana

03:35 Fast N’ Loud – Missione Galaxie

04:25 Fast N’ Loud – la Firebird del ’67

66 Italia 2

20:15 La Principessa è Scomparsa – One Piece

20:45 Accuse Infondate – One Piece

21:15 Il Legame – Fire Force

21:45 L’ Ostinazione di un Fratello Maggiore – Fire Force

22:15 Sorriso – Fire Force

22:45 Un Passato in Fiamme – Fire Force

23:16 Fire Force II, 1

23:46 Final Destination 5

01:31 I Pirati Occupano la Reggia – One Piece

01:56 La Principessa è Scomparsa – One Piece

02:21 Accuse Infondate – One Piece

02:49 Simulcast Radio 101