Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 ottobre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 ottobre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S Spazzati via

22:05 Bull – Il ladro poeta

22:55 Instinct Omicidio sul ghiaccio

23:40 Dante

00:45 O anche no

01:15 I Lunatici

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:15 Arrivano i Prof!

23:30 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 La Moglie dell’Ambasciatore – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:03 Sole Nudo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:32 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Segreti di Famiglia – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Rambo III

23:30 Lone Survivor

01:46 Il Senso Materno di Liv – Izombie

02:31 Studio Aperto – la Giornata

02:43 Sport Mediaset – la Giornata

02:58 Il Dramma di Sabina – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Un colpo all’italiana

03:00 La7 Doc

03:50 Face To Face

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:15 MasterChef Italia

01:55 Horror movie

03:30 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:15 Il contadino cerca moglie

01:40 Airport Security Spagna

02:10 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:09 L’ Instabilità del Robot Killer – The Big Bang Theory II

20:34 L’ Algoritmo dell’Amicizia – The Big Bang Theory II

21:05 Last Vegas

23:25 Scott Pilgrim Vs. The World

01:40 Capri Espiatori – Mr. Robot III

02:20 Cancella – Mr. Robot III

02:59 Legami di Famiglia – Renegade III

03:39 La Regina del Country – Renegade III

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds XIII ep.16

21:20 Look Away – Lo sguardo del Male

23:14 The Strain III ep.9

00:02 The Strain III ep.10

00:52 Il principio del piacere S1 E.9

01:57 Il principio del piacere S1 E.10

22 Iris

20:06 Il Toro delle Vedove – Walker Texas Ranger

21:00 Hereafter

23:01 Filo Da Torcere

01:17 Java Heat

02:58 L’ Erba del Vicino

04:36 Umorismo in Nero

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 Art Night: Tiepolo/Shoot it!

23:07 Genesis: Sum Of The Parts

00:38 Cantautori: Fabrizio De André – ep. 2

01:05 Rai News Notte

01:08 Salman Rushdie un intrigo internazionale

02:04 Civilisations, l’arte nel tempo

02:59 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Cosa dirà la gente

23:05 La favorita

01:15 Bright Star

03:15 Charlie Countryman deve morire

25 Rai Premium

21:20 Fino all’ultimo battito – p.2

23:20 I Bastardi di Pizzofalcone 3

01:10 Il Bene e il Male – Ribellione ep.2

02:10 Blu Notte 4: Il Caso Roberto Calvi p.7

02:55 Intramontabili – p.1

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 L’amante inglese

22:55 Alla scoperta del sesso

00:05 Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile

01:20 C’era una volta il porno

02:45 Limit(Less) Love and Sex

03:30 Voyeur – Il piacere di guardare

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Garage Sale Mystery 15: Omicidio in re minore

23:00 Yellowstone

02:00 Delta Force 2 – Colombia Connection: Il massacro

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Eroi di tutti i giorni

22:30 Effetto Notte – TV2000

23:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

03:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher

23:10 Uomini e Donne

00:40 X-Style

01:21 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Cioccolato

23:15 Il castello delle cerimonie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Ritorni

01:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

02:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

02:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

03:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il lipoma

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Enorme bozzo

34 Cine34

21:04 Mia moglie torna a scuola

22:42 Il vizio di famiglia

00:23 Amore vuol dire gelosia

02:10 I cammelli

03:49 Dentro lo schermo – filler cine34

04:30 Canzoni, bulli e pupe

35 Focus

20:15 Arcane Rovine – Cose di Questo Mondo III

21:15 Santa Sofia: Un’Eredità Secolare

22:15 Città in Pericolo – Amsterdam

23:15 Crime Scene: Antiquity

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:10 Elementary – il segugio

21:10 L’ispettore Barnaby – i Lions di Causton

23:10 I misteri di Murdoch – il Naufragio

00:10 I misteri di Murdoch – la passione di Crabtree

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – un cattivo genitore

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Delitto d’amore

03:00 Nightmare Next Door – Grosso guaio nella contea di Coal

03:50 Nightmare Next Door – Incubo in fondo all’arcobaleno

04:40 Disappeared – Dispersa tra le montagne

39 TOP Crime

21:10 L’ Informatore – Chicago P.D. VII

22:03 Nessun Rimpianto – Chicago P.D. VII

22:58 Il Soccorso – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 Scommesse Familiari – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Il Caro Estinto – The Closer V

01:38 Campi Elisi – The Closer V

02:34 Un Testimone Chiave – Chicago P.D. I

03:28 Giustizia è Fatta – Chicago P.D. I

04:25 Il Soccorso – Law & Order: Unità Speciale XII

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 The Medallion

23:30 Il serpente all’ombra dell’aquila

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – L’incubo

21:25 Ingegneria impossibile – Global Supertanker

22:25 Ingegneria impossibile – Whistler

23:20 Cantieri impossibili: Germania

00:20 Lockup: sorvegliato speciale

02:15 Cops Spagna

03:10 La città fantasma – Follia

04:05 La città fantasma – Non addormentarti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Giovanni Gentile

21:10 1940 Italia in guerra

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:10 La bussola e la clessidra

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri Puntata 71

01:10 Passato e Presente. Giovanni Gentile

02:00 Molecole

03:00 Americans 1943-1945

03:55 Italiani – Gino Bartali

04:50 Ieri e Oggi p.79

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Chevrolet Camaro

21:15 Affari a quattro ruote – Austin-Healey

22:15 Goblin Mod Shop – Golf GTi

23:10 Goblin Mod Shop – Mazda MX5

00:05 Goblin Garage – Capri Muscle Car

01:05 Goblin Garage – Chevy Monster Truck

02:00 Goblin Garage – Datsun Street Racer

02:50 Fast N’ Loud – Sognando il SEMA

66 Italia 2

20:15 La Marina Entra in Azione – One Piece

20:45 La Minaccia – One Piece

21:15 The Nun: la Vocazione del Male

23:15 And Soon The Darkness

01:05 Comincia L’Appello – One Piece

01:30 La Marina Entra in Azione – One Piece

01:55 La Minaccia – One Piece

02:23 Simulcast Radio 101