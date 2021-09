Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

22:30 The Walk

23:30 TG1 Sera

23:32 The Walk

00:40 RaiNews24

01:10 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Mille e un Libro

02:45 Sabato Club Dio esiste e vive a Bruxelle

04:30 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 -20.30

20:50 Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2

22:50 Clarice L’uomo nero

23:35 TG2 – Dossier

00:30 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:15 TG2 Mizar

01:40 TG2 Cinematineè

01:45 TG2 Achab Libri

01:50 TG2 Sì, Viaggiare

02:00 TG2 Eat Parade

02:15 Appuntamento al cinema

02:20 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:20 Che ci faccio qui Siamo angeli

21:15 Ricomincio da Raitre

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Mondo

00:30 TG3 Agenda del Mondo

00:35 Un giorno in Pretura Donato Bilancia: l’

01:45 Appuntamento al cinema

01:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:00 Luci d’inverno

03:20 Hard To Be a God

Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Agente 007 – Licenza di Uccidere

23:37 Lo Squalo 2

02:01 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:19 Festivalbar 2001 – Finale Seconda Parte

04:04 Triplice Omicidio – Southland II

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Lo Prima Pagina/Scoop – Sei Forte Maestro 2

04:05 Una Triste Risata – Distretto di Polizia 10

Italia 1 20:24 Fine Dei Giochi – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Ferdinand

23:25 Vita Da Giungla: Alla Riscossa! il

01:25 Il Sonno Eterno – Izombie

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:47 Beowulf & Grendel

04:23 The Era Of Vampires

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Uozzap

21:15 Downton Abbey

00:35 Tg La7

00:45 Like – Tutto ciò che Piace

01:20 L’Aria che Tira – Diario

03:05 Omnibus – Dibattito

04:35 Coffee Break

TV8 20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 Caccia a Ottobre Rosso

00:05 The Undoing – Le verità non dette

02:05 40 carati

04:00 Coppie che uccidono

NOVE 21:35 I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena?

23:05 La coppia dell’acido – Follia criminale

00:50 Motor Trend Mag

00:55 Nightwatch: quelli della notte

20 — Venti 20:15 Il Paradigma della Terra di Mezzo – The Big Bang Theory i

20:42 Il Paradosso del Raviolo Al Vapore – The Big Bang Theory i

21:05 Van Helsing

23:46 The Accountant (Di G. òConnor)

02:11 Ritorno A Corte – The Last Kingdom

02:51 Il Negoziato di Pace – The Last Kingdom

03:30 Fuga con Ostaggi – Renegade II

04:11 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:35 Rosewood S2E13 – Il socio

21:24 Bent – Polizia criminale

23:07 Kiss of the Dragon

00:58 Better Watch Out

02:32 The gangster, the cop, the devil

Iris 21:00 Il Ricatto (Di E. Mira)

23:01 Intrigo Internazionale

01:37 Whatever Works

03:10 Jerusalem (ò)

04:48 Il Vizio di Vivere (Amori)

Rai 5 20:48 La Via della Seta

21:16 In Scena: Leopoldo Mastelloni

22:20 Teatro – That’s Life

00:01 Rumori del ‘900

01:02 Rai News Notte

01:03 Art Night: Gli occhi di Dante/ Salvador

03:04 Piano Pianissimo

03:15 Wild Italy

04:06 Wildest Antartic

Rai Movie 21:10 Parigi può attendere

22:55 Quel che sapeva Maisie

00:40 Imogene

02:20 Angèle e Tony

03:40 Meduse

Rai Premium 21:20 Sorelle per Sempre

23:20 The Art of…Sushi – p.1

23:45 Cecilia Ahern – Io, Cosmo e l’ Amore

01:25 I ragazzi del muretto 3 – Questione di c

02:20 Piccolo assassino

03:20 La Nuova Squadra – Voglio Marfella p.35

04:05 La Nuova Squadra – Una cosa tra noi due

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Amori, letti e tradimenti

23:20 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

01:10 Polyamori

02:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

03:25 Love in Porn

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Paramount Network 21:10 Merlino e la battaglia dei draghi

23:00 Ember – Il mistero della città di luce

01:00 Jackie Brown

03:00 Padre Brown

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Osama

23:00 La stanza di Marvin

00:45 La compieta preghiera della sera

01:05 Santo Rosario

01:30 Sulla strada il vangelo della domenica

01:30 Terra Santa News

LA7d 20:20 I menù di Benedetta

21:30 Lie to me

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

La 5 20:10 Brave And Beautiful, 32

21:10 Grande Fratello Vip Aut.

01:15 Verissimo

02:45 Il Segreto Xxx , 1897 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

03:30 Il Segreto Xxx , 1898 – il Segreto Xxx – L’Album Dei Ricordi

04:15 828 – Vivere IV

Real Time

21:35 Vite al limite – Tommy

23:25 Vite al limite – Dominic

01:15 Vite al limite – Megan

02:55 Vite al limite – Ashley

04:30 Vite al limite – Leneatha

Cine34 21:14 La collera del vento

23:02 La collina degli stivali

00:59 L’ allenatore nel pallone 2

02:47 Colpo rovente

04:10 Segreti di cinema – cine34 ’21

Focus 20:15 Come Si Fabbrica una Aston Martin – Automobili: Le Grandi Fabbriche

21:15 Alla Ricerca di Vita Aliena – la Storia dell’Universo II

22:15 La Forza di Gravità – la Storia dell’Universo II

23:15 Malesia: Emerald Island

00:15 I Giovani Animali del Deserto – Into The Wild: India

01:15 Ney York – Città in Pericolo

02:00 I Segreti Degli Abissi – Ancient Discoveries III

02:41 Tgcom24

02:43 18/09/2021 – Meteo Focus

02:45 I Segreti Sommersi Degli Antichi Imperi – Mondi Perduti: Nel Profondo…

03:30 Benito Mussolini: Lo Scomodo Alleato – i Gerarchi di Hitler

04:16 1940 – la Battaglia di Francia – Campi di Battaglia V

Giallo 21:10 Cherif – Relazioni di fuoco

22:15 Cherif – Cherif & Associati

23:20 Alice Nevers – Professione giudice – Troppo amore

00:20 Alice Nevers – Professione giudice – Oltre le apparenze

01:20 L’ispettore Barnaby – la casa nel bosco

03:10 Torbidi delitti – Attrazione fatale

04:00 Torbidi delitti – la pesca fatale

TOP Crime

20:16 Bonnie e Clyde – The Closer VII

21:10 L’ Arte del Delitto – Poirot II

22:03 Furto Al Metropolitan – Poirot II

22:57 Infezione – I Parte – Chicago Fire VIII

23:50 Infezione – II Parte – Chicago Med V

00:43 Infezione – III Parte – Chicago P.D. VII

01:37 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale Xx

02:31 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale Xx

03:27 Situazioni di Emergenza – Gone

04:20 Doppio Rapimento – Gone

Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Soko – Misteri tra le montagne

23:30 Deutschland 86

01:30 Top Gear

DMAX 21:25 Animal Fight Club

23:20 Cacciatori di fantasmi – il saloon

00:20 Cacciatori di fantasmi – Black Dahlia

01:10 Paranormal TV – il bigfoot

02:05 Paranormal TV – la palude

03:00 Mountain Monsters – i tre anelli del Nord

03:55 Mountain Monsters – il segreto della giovane

04:40 Mountain Monsters – la donna dei boschi

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:20 Scritto, letto, detto: Isabella Insolvib

20:30 Passato e Presente. Luigi Barzini l’avve

21:10 I Soliti Ignoti

23:00 Parola d’onore Prima TV per Rai

23:50 Pillole Argo La giovinezza educata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 Passato e Presente. Luigi Barzini l’avve

01:00 Ottant’anni dopo-Processo alle leggi raz

02:00 La Grande Guerra p.3. L’illusione

02:45 Eventi – Paolo Conte 1980

03:00 Italiani – Carlo Fruttero

03:50 Pillole Argo La giovinezza educata

04:00 L’ Italia Dei Dialetti Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip Aut.

Motor Trend 20:20 Affari a quattro ruote – 1988 Jeep Grand Wagoneer

21:15 Affari a quattro ruote – Alfa Romeo Spider Quadrifoglio

22:15 Affari a quattro ruote Francia

00:40 Motor Trend Mag

00:45 Affari a quattro ruote Francia

02:45 Affari a quattro ruote – Porsche 924

03:30 Affari a quattro ruote – Saab 900 Turbo

04:15 Affari a quattro ruote – Golf GTI 1.8