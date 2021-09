Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Soliti Ignoti

ore 21:30 Morgane – Detective geniale 1×01-02 1a Tv

ore 23:30 Porta a Porta

ore 23:45 Tg1

ore 23:50 Porta a Porta

Rai 2

ore 18:50 Un milione di Piccole Cose 1×14 1a Tv

ore 19:40 NCIS Los Angeles 9×06

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg2 Post

ore 21:20 Resta cone Me

ore 23:05 Ti Sento

Rai3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:15 Via dei Matti n. 0

ore 20:45 Un posto al sole

ore 21:25 CartaBianca

ore 00:00 Linea Notte



Canale 5

ore 18:45 Caduta libera

ore 20:35 Paperissima Sprint

ore 20:50 Malmoe – Juventus

ore 23:10 Champions League post partita

Italia 1

ore 19:25 CSI 11

ore 20:30 NCIS 2

ore 21:25 Buoni o Cattivi

ore 00:20 Bordertown

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:30 Fuori dal Coro

ore 00:55 The Last Vegas Job

La7

ore 18:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 In Onda

ore 21:15 DiMartedì

Talk

ore 00:45 Tg La7

Tv8 (ch. 125 Sky)

ore 19:25 Piatto Ricco 1a Tv

ore 20:30 Guess My Age 1a Tv

ore 21:30 The Undoing 1×03-041a Tv Free

ore 23:30 40 carati

Nove (ch. 149 Sky)

ore 19:30 Ristoranti da incubo

ore 20:30 Deal with It 1atv

ore 21:35 Nemico Pubblico

Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 14 settembre

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 04×19-20

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 04×19-20 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 2×16-17

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 2×16-17 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 2×01

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Billions 5×09 1a Tv + Black Monday 3×03-04



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1a Tv + 3×03-04 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Reign 1×21-22

(ch. 112) ore 21:15 1×21-22 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Un Cavallo per la strega (miniserie)

(ch. 114) ore 21:15 Fox (ch. 116) ore 21:00 They Were Ten 1×03

(ch. 116) ore 21:00 1×03 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Shades of Blue 2×08-09

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×08-09 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Suits 8×03-04

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 8×03-04 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Legends of tomorrow 5×15-16

(ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 5×15-16 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Cardinal 4×04-05

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Joker Wild Card

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Better Watch Out

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 La notte dell’agguato

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 The Idol

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Opera senza autore

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Cecilia Ahern – Io, Cosmo e l’amore

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La famiglia omicidi

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Thunderbolt Sfida Mortale

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 20:50 Vacanze Romane

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Stanno tutti bene

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 Final Destination

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Hellboy The Golde Army

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Tides

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Fire with Fire

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Striscia una zebra alla riscossa

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Behind Enemy Lines

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 L’esorcista

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Emma

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 You Don’t Know Jack Il dottor Morte

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Una notte con Beth Cooper

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Bait – L’esca

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Magic in the Moonlight

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Scusa ma ti chiamo amore



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?