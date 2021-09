Galatasaray-Lazio di Europa League si giocherà il 16 settembre 2021. Giovedì, alle ore 18:45 i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri saranno chiamati al loro primo impegno europeo, dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Milan. Dove vederla in TV e in Streaming? Scopriamolo insieme

Dove vedere Galatasaray-Lazio di Europa League in TV e in streaming?

Dopo il martedì e il mercoledì di Champions League, sarà il turno di Europa League e Conference League, nella giornata di giovedì 16 settembre 2021. Difficilmente il mister toscano farà un eccessivo turn-over, ma senza dubbio l’esordio in trasferta, in terra turca, sarà tutto fuorché abbordabile.

Lo stadio Turk Telekom di Instanbul si conferma infatti uno dei più caldi e si prevede una bolgia per il tifo casalingo di una delle squadre più titolate della Turchia.

Dove vedere Galatasaray-Lazio di Europa League? I tifosi biancocelesti e gli amanti del calcio se lo stanno chiedendo e la risposta è presto detta: la partita andrà infatti in onda in streaming su DAZN, che detiene i diritti della competizione europea, ma sarà anche visibile su Sky, SkyGo e Now TV. Dunque, non sarà trasmessa in chiaro la partita tanto attesa di esordio europeo dei capitolini.

A differenza di quanto avveniva gli scorsi anni, non è prevista una finestra in chiaro in televisione per una partita a settimana delle formazioni italiane. Tuttavia, in futuro non sono escluse sorprese.