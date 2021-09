Dove vedere l’esordio ufficiale della squadra allenata da Mourinho in Conference League? Roma-CSKA Sofia si giocherà giovedì 16 settembre alle ore 21:00. Dopo aver giocato senza particolari problemi il preliminare della nuova manifestazione europea, i giallorossi inizieranno la fase a gironi. Dove verrà trasmessa la partita tra i capitolini e i bulgari? Scopriamo insieme come fare per vederla in tv e in streaming

Dove vedere Roma-CSKA Sofia di Conference League in tv e in streaming?

Roma-CSKA Sofia sarà trasmessa il 16 settembre 2021 su Sky Sport Football, Now TV e DAZN. Dunque, non è prevista al momento nessuna trasmissione in chiaro.

Tuttavia, entrambe le partite dei preliminari di Conference League sono stati anche trasmessi dai canali ufficiali social dell’AS Roma. Vedremo se proseguirà questo trend, anche se è un’ipotesi molto difficile.

Il girone della formazione che ha speso di più in Italia nel recente calciomercato è senza dubbio uno dei più abbordabili e la squadra è senza dubbio la favorita, assieme al Tottenham, per aggiudicarsi la competizione, almeno sulla carta. Mourinho aggiungerà un nuovo trofeo alla sua collezione facendo felici i tifosi romanisti?