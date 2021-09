Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Vuoto

23:35 Settestorie

23:50 TG1 Sera

23:51 Settestorie

00:45 S’è fatta notte

01:15 RaiNews24

01:44 Che tempo fa

01:50 Il caffè di Rai 1

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Giustiziere della Notte – Death Wish

23:15 Avengers: Age of Ultron

01:20 I Lunatici

02:30 Calcio Totale

03:30 Rex Lotta di classe

04:25 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Presa diretta Petrolio il tempo perduto

23:15 Che ci faccio qui Io e te

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Terza Pagina

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Il Cristallo – Gone

01:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

6 Italia 1

20:24 Cena Italiana – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Foreigner

23:45 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Il Nuovo Allenatore – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

02:49 Pronte All’Attacco – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

03:11 Allenarsi in Vacanza – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

03:33 Il Segreto della Foglia Cadente – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

03:55 La Tempesta Perfetta – The O.C.

04:37 Onda Lunga – The O.C.

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Eden

00:15 Tg La7

00:25 Otto e mezzo

01:05 Camera con vista

01:35 L’aria che tira

04:00 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:35 Guess My Age – Indovina l’età

21:35 Creed – Nato per combattere

23:55 Banlieue 13 – Ultimatum

01:50 Scomparsa

03:40 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Little Big Italy – Stoccolma

23:00 Little Big Italy – Madrid. 1a parte

00:35 Fantasmi – Quando scende la notte

02:20 Airport Security Spagna

04:20 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:09 La Sublimazione Barbarica – The Big Bang Theory II

20:34 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory II

21:05 Warcraft – L’Inizio

23:45 Vendetta: una Storia D’Amore

01:49 Messaggi Cifrati – Mr. Robot II

02:30 Tempo Scaduto – Mr. Robot II

03:09 Angeli Biondi – Renegade III

03:49 Mai Dire Droga – Renegade III

04:29 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds XIII ep.8

21:20 Vikings VIb ep.9

22:06 Vikings VIb ep.10

23:03 Real Steel

01:16 Il principio del piacere S1E1

02:21 Il principio del piacere S1E2

22 Iris

20:05 Lupo Solitario – Walker Texas Ranger

21:00 Cuori Ribelli

23:45 Scuola di Cult

23:51 Ritorno A Cold Mountain

02:45 Note di Cinema

02:50 Uomo Bianco, Va’ col Tuo Dio!

04:37 Nonna Trovami una Moglie

23 Rai 5

20:22 Arte passione e potere

21:16 Sciarada: Il circolo delle parole – Divi

22:06 Film – Leoni

23:29 Jaco, The Film

01:20 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 I magnifici sette

23:35 Missouri

01:55 Free State of Jones

04:05 La terra promessa

25 Rai Premium

21:20 Katie Fforde – Un nemico da amare

23:05 Rex – Fratelli

23:50 Rex – Circolo vizioso

00:45 The Art of..Costume design – p.2

01:10 Blu Notte 12: Eroi normali p.2

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il giocatore di scacchi

23:20 Sesso: quello che le donne vogliono

00:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:30 Il porno messo a nudo

02:30 Voyeur – Il piacere di guardare

03:30 Strippers – Vite a nudo

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Natale a Pemberley Manor

23:00 Yellowstone

02:00 21

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Karol, Un Papa Rimasto Uomo

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

04:10 Tg La7

30 La 5

21:10 La Casa Tra Le Montagne – Ritorno A Casa

23:10 Uomini e Donne

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Vite al limite – Michael

23:15 Vite al limite – Maja

01:05 Vite al limite – Tiffany

02:50 Vite al limite – Destinee

04:25 Vite al limite – Jeanne

34 Cine34

21:05 Faccio un salto all’Avana

22:55 Si fa presto a dire amore

35 Focus

20:15 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo

21:15 Crime Scene: Antiquity, 1 – Casi Freddi della Storia Antica

22:15 Crime Scene: Antiquity, 2 – Casi Freddi della Storia Antica

23:15 23.5 Rythm Of The Earth, 3 – Inclinazione 23°5′

00:15 23.5 Rythm Of The Earth, 4 – Inclinazione 23°5′

38 Giallo

20:10 Elementary – Tremori

21:10 I misteri di Murdoch – il Naufragio

22:05 I misteri di Murdoch – la passione di Crabtree

23:05 Delitto nell’Herault

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Vuoto emotivo

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Vivere o morire

02:45 Nightmare Next Door – il campo della morte

03:45 Nightmare Next Door – Omicidio sotto la pioggia

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

21:10 Delitto A Albi

22:58 Il Bersaglio – Law & Order: Unità Speciale XII

23:52 La Prigioniera – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Intrighi Inspiegabili – il Ritorno di Colombo i

02:34 Indagine Mortale – Chicago P.D. i

03:28 Un Caso Difficile – Chicago P.D. i

04:25 Il Bersaglio – Law & Order: Unità Speciale XII

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Antboy – La vendetta di Red Fury

23:30 Uccidili tutti

01:30 Cross Wars

03:20 Top Gear

52 DMAX

21:10 River Monsters: il mitico pesce gatto

22:10 River Monsters: la caccia segreta

23:15 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:00 Case infestate: fuori in 72 ore – White Hill Mansion

03:50 Case infestate: fuori in 72 ore – un macabro delitto

04:40 Case infestate: fuori in 72 ore – Scutt Mansion

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Le quattro giornate

21:10 Storia delle nostre città. Padova

22:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

23:00 Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Porsche 911

21:15 Affari a quattro ruote – Saab 96

22:15 Dal pollaio alla pista – Alfa Romeo GTV6

01:10 Dal pollaio alla pista – Suzuki Swift 1300 Gti

02:05 Affari a quattro ruote – Desoto Firedome

02:55 Affari a quattro ruote – Toyota MR2

03:50 Fast N’ Loud – la Ford

04:40 Fast N’ Loud – Ford 100

66 Italia 2

20:15 Un Ritorno Inaspettato – ne Piece

20:45 Il Messaggio – One Piece

21:15 Libera Uscita

23:20 Location, Location, Location – Shameless

00:26 Gallavich – Shameless

01:31 Le Sofferenze di Sanji – One Piece

01:56 Un Ritorno Inaspettato – One Piece

02:21 Il Messaggio – One Piece

02:49 Simulcast Radio 101