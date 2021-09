Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Fino all’ultimo battito

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:54 Porta a Porta

01:10 RaiNews24

01:45 Americano Rosso

03:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Widows – Eredità criminale

23:40 Ossessione omicida

01:00 I Lunatici

02:30 Radio Corsa

03:30 Rex

04:15 TG2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Via dei matti

20:45 Un posto al sole

21:20 Lui è peggio di me

23:35 Ossi di seppia – Il rumore della memoria

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:49 Mamma Roma

02:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:09 Marianna Ucria

04:51 Sotto Pressione – Southland II

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Star in The Star

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 Assassini – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Cosa Ci Riserverà il Futuro? – Chicago Med

22:10 Il Peso delle Decisioni – Chicago Med

23:05 Non Riesco A Immaginare il Futuro – Chicago Med

23:57 Codice D’Emergenza

01:43 Fratello, Puoi Prestarmi un Cervello? – Izombie

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Domani Si Decide – Forza Campioni

03:25 Pallavolo, Che Passione – Mimì e la Nazionale di Pallavolo

03:48 Corpo A Corpo – The O.C.

04:30 Guerre Stellari – The O.C.

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I delitti del BarLume – Tana libera tutti

23:15 Il Codice Da Vinci

02:00 Decameron Pie

03:45 Lady Killer

04:25 Sky Tg24 Mattina

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Terrybilmente divagante

00:20 Undressed

00:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:14 Il Fattore Sorella Gemella – The Big Bang Theory I

20:42 La Reazione Alle Arachidi – The Big Bang Theory I

21:05 47 Ronin

23:36 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto

01:41 Errore Interno – Mr. Robot II

02:21 Annientamento – Mr. Robot II

03:00 La Resa Dei Conti – III Parte – Renegade III

03:48 Il Re-Leggenda – Renegade III

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds XIII ep.3

21:21 Reprisal

23:06 The UnXplained – S2E3

23:57 The Midnight Man

01:37 Eli Roth’s History of Horror S2E4

02:24 What We Do in the Shadows S1E9

02:44 Senza Traccia V ep.2

03:25 Senza Traccia V ep.3

22 Iris

20:05 Conto Alla Rovescia – Walker Texas Ranger

21:00 Daylight

23:20 Scuola di Cult

23:26 48 Ore

01:22 Superman II

03:31 Verità Apparente

23 Rai 5

20:50 Opera – Norma

23:51 Il fenomeno Bob Dylan

00:51 Rai News Notte

00:54 The Doors: The Story of L.A. Woman

01:55 Cantautori: Francesco De Gregori

02:21 Variazioni su tema

02:32 La Via della Seta

03:00 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:44 Animal Strategies

24 Rai Movie

21:10 The Front Runner – Il vizio del potere

23:10 Red Lights

01:15 Empire State

02:50 Queimada

25 Rai Premium

21:20 Rex – Fratelli

22:05 Rex – Circolo vizioso

23:00 I casi della giovane Miss Fisher

00:30 La Squadra 7 – La testimone p.11

02:15 Rex – Circolo vizioso

03:00 Baldini e Simoni

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Absolution – Le regole della vendetta

23:15 Tra le gambe

01:25 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

03:10 Strippers – Vite a nudo

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Il cacciatore di ex

23:00 Senti chi parla 2

01:00 Spia per caso

03:00 Quantico

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’incredibile volo

22:40 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Mato Grosso

23:30 Lady Henderson presenta

01:30 The Dr. Oz Show

03:55 I menù di Benedetta

03:55 Tg La7

30 La 5

21:10 The Wedding Date -L’Amore Ha il Suo Prezzo – Battibecchi D’Amore

23:10 Cinquanta Sfumature di Grigio

01:27 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Krystal

23:15 Vite al limite – la storia di Steven e Justin

02:45 Vite al limite – Brianna

04:25 Vite al limite – Octavia

34 Cine34

21:05 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

22:59 La dama rossa uccide sette volte

01:01 Il lupo di mare

02:32 La cerimonia dei sensi

03:54 Missione speciale Lady Chaplin

35 Focus

20:15 Cercando Sodoma – Cose di Questo Mondo i

21:15 23.5 Rythm Of The Earth, 3 – Inclinazione 23°5

22:15 23.5 Rythm Of The Earth, 4 – Inclinazione 23°5

23:15 La Foresta Pluviale del Centro America – Terre Estreme

00:15 Freedom Oltre il Confine – 21

02:00 Il Mondo di Khufu: Nuove Evidenze Su Chi Ha Costruito Le Piramidi

38 Giallo

20:10 Elementary – Scavi nel passato

21:10 Astrid et Raphaelle – la vita eterna

22:15 Astrid et Raphaelle – L’identità nascosta

23:25 Elementary – Niente è più come appare

00:25 Elementary – il punto di vista

01:20 Law & Order – i due volti della giustizia – Massacro a scuola

02:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Terribile giudice

03:10 Nightmare Next Door – il fidanzato scomparso

04:00 Nightmare Next Door – Terrore nel quartiere

39 TOP Crime

21:10 Uno Sparo Nella Notte – The Closer V

22:03 Bollata – The Closer V

22:58 Incendio – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Mercanti di Bambini – Law & Order: Unità Speciale XI

00:45 Il Primo Giorno – All Rise I

01:38 Lunga Giornata Verso L’Ice – All Rise I

02:35 L’ Aspirante – Law & Order: Unità Speciale XI

03:30 Dichiarazione di Guerra – Undercover IV

04:23 Senso di Colpa – Undercover IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Deutschland ’86

23:30 The Rendezvous – Profezia mortale

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – Ferita devastante

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Sotto pressione

22:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – in cerca di fortuna

23:25 Metal Detective – la trappola di Salerno

00:25 Lockup: sorvegliato speciale

02:15 Cops Spagna

03:05 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

04:00 Case infestate: fuori in 72 ore – il St. Ignatius Hospital

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Salvo D’Acquisto

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono

22:10 a.C.d.C. La via della seta pt.2

23:00 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 77

01:00 Passato e presente. Salvo D’Acquisto

01:45 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

02:40 1919-1922

03:40 Italiani – Elio Fiorucci

04:30 Ieri e Oggi p.71

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

01:57 Tgcom24

02:00 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Jag XK8

21:15 Affari a quattro ruote – Toyota Supra

22:15 Iron Garage – un veicolo trascurato

23:10 Iron Garage – Ritorno al futuro

00:05 Iron Garage – Texas

01:00 Iron Garage – la Chevy

01:55 Iron Garage – la Ford Ranch

02:50 Fast N’ Loud – una nuova era

03:45 Fast N’ Loud – la Shelby Mustang

04:40 Fast N’ Loud – la Ford Coupè

66 Italia 2

20:15 La Lettera di Sabo – One Piece

20:45 La Separazione – One Piece

21:15 Devil

23:05 La Formazione dell’ottava Brigata della Fire Force

23:35 La Vigilia della Battaglia di Asakusa – Fire Force

00:05 La Trappola Pronta A Scattare – Fire Force

00:35 Per Chi Brucia la Fiamma – Fire Force

01:05 Il Sogno del Fabbro – Fire Force

01:30 Voglia di Libertà – One Piece

01:55 La Lettera di Sabo – One Piece

02:20 La Separazione – One Piece

02:48 Simulcast Radio 101