Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Commissario Montalbano

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:55 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:45 Che tempo fa

01:50 Ad Ovest di Paperino

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gli uomini d’oro

23:15 La mossa del pinguino

00:45 I Lunatici

02:30 Radio Corsa

03:30 TG2 Eat Parade

03:45 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via dei matti

20:45 Un posto al sole

21:20 The Children Act – Il Verdetto

23:10 Ossi di seppia – Il rumore della memoria

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Blackhat

03:11 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:32 I Viaggiatori della Sera

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Star in The Star

01:00 Tg5

01:31 Meteo.It

01:32 Paperissima Sprint Estate

01:59 Uomini e Donne

03:00 Un Sospetto Pericoloso – Distretto di Polizia 10

6 Italia 1

20:24 Uccidete Ari – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 In una Valle di Ombre – Chicago Med

22:10 Sono Tuo Amico – Chicago Med

23:05 Tutto in Famiglia – Chicago Med

00:01 Dune

02:36 Studio Aperto – la Giornata

02:48 Sport Mediaset – la Giornata

03:03 Ritorno Alla Grande – Forza Campioni

03:26 Vecchie Superstizioni – Forza Campioni

03:50 Studio Aperto – la Giornata

04:00 Il Giorno della Festa – The O.C.

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8 TV8

20:45 UEFA Europa League Postpartita

20:55 Loading X Factor 2021

21:15 X Factor

23:40 UEFA Europa League Postpartita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Europa League

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:40 Karate Kid II – La storia continua

04:10 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Hercules – il guerriero

23:25 Resta anche domani

01:25 Airport Security Ireland

20 20 — Venti

20:15 Big Bang Theory – The Big Bang Theory I

20:42 L’ Ipotesi del Cervellone – The Big Bang Theory I

21:05 Tartarughe Ninja – Fuori Dall’Ombra

23:36 Decisione Critica

02:06 La Palude – The Last Kingdom

02:46 L’ Ultima Battaglia – The Last Kingdom

03:25 Questione D’Onore – Renegade II

04:05 Doppio Riscatto – Renegade II

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds XII ep.15

21:20 Kiss of the Dragon

23:06 The UnXplained – S2E2

23:56 The gangster, the cop, the devil

01:52 Eli Roth’s History of Horror pt.5

02:40 What We Do in the Shadows S1E4 Notte a Manhattan

03:01 Senza Traccia IV ep.16

03:42 Senza Traccia IV ep.17

22 Iris

20:05 Un Mondo Sottoterra – Walker Texas Ranger

21:00 Sorvegliato Speciale

23:21 Green Zone

01:47 To Rome With Love

03:41 Femmina

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata America

21:15 Opera – Aida

23:46 Osn – Sinfonia Dante

00:52 Rai News Notte

00:56 Nirvana: Nevermind

24 Rai Movie

21:10 Il patriota

00:10 Operation Finale

02:20 Cub – Piccole prede

03:35 La tardona

25 Rai Premium

21:20 Rex – Montagne rosse

22:10 Rex – Un bambino nel ghiaccio

23:05 I casi della giovane Miss Fisher

00:50 La Squadra 7 – Bambini sperduti p.10

02:30 Rex – Montagne rosse

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Infiltrato speciale

23:15 La iena

01:00 Inferno rosso. Joe D’Amato e la via dell’eccesso

02:15 Sex Workers

04:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Un weekend da bamboccioni 2

23:00 Senti chi parla

01:00 Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Una canzone per mio padre

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Operazione sottoveste

23:40 Chicago

02:05 The Dr. Oz Show

03:40 I menù di Benedetta

04:35 Tg La7

30 La 5

21:10 The Rebound – Ricomincio Dall’Amore – Battibecchi D’Amore

23:10 Uomini e Donne

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

01:06 Grande Fratello Vip Aut. – Lun/Ven C5

01:20 Estate – una Mamma per Amica – di Nuovo Insieme

02:45 Solo per Amore, 4

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Aaron

23:15 Vite al limite – la storia di Kirsten

01:00 Vite al limite – la storia di Michael

02:45 Vite al limite – la storia di Tanisha

04:25 Vite al limite – la storia di Tracey

34 Cine34

21:06 Noi uomini duri

23:01 Colpo rovente

00:45 Atti impuri all’italiana

02:23 Champagne… e fagioli

03:59 Segreti di cinema – cine34 ’21

04:19 Agente 077 dall’Oriente con furore

35 Focus

20:15 L’ Atlantide Segreta di Stalin – Cose di Questo Mondo VII

21:15 23.5 Rythm Of The Earth

23:15 Gli Emirati e il Deserto: la Grande Sfida – Terre Estreme

00:15 Freedom Oltre il Confine – 21

02:00 La Piramide di Djoser – Piramidi: i Misteri Svelati

02:41 Tgcom24

02:43 16/09/2021 – Meteo Focus

02:45 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: Airbus A380

03:30 Meraviglia: il Gigante Dei Mari – Mega-Costruzioni

04:15 Desperate Hours, 12 – Ore Disperate

38 Giallo

20:10 Elementary – Deja Vu

21:10 Astrid et Raphaelle – L’anello mancante

22:15 Astrid et Raphaelle – una storia vera

23:30 Elementary – la partita di poker

00:20 Elementary – L’arte imita l’arte

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – un giovane crudele

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Fobia

03:00 Nightmare Next Door – Notte silenziosa, notte violenta

04:00 Nightmare Next Door – il diavolo celato

39 TOP Crime

20:16 Partner Silenzioso – The Closer VII

21:10 Nastro Rosso – The Closer V

22:03 Riavere Indietro il Gatto – The Closer V

22:58 Instabile – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Zucchero – Law & Order: Unità Speciale XI

00:46 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale XX

01:40 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale XX

02:37 Solitudine – Law & Order: Unità Speciale XI

03:31 Amnesia – Law & Order: Unità Speciale XI

04:26 Lotte di Potere – Undercover IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Deutschland ’86

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – Divisioni

21:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Abbiamo un problema

22:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Sacrificio e sabotaggio

23:20 Metal Detective – Gli Arditi sul col Moschin

00:20 Lockup: sorvegliato speciale

02:15 Drug Wars

03:05 Il boss del paranormal – Entità e presenze

04:00 Il boss del paranormal – Strane creature

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. La legione straniera

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono. 159

22:10 a.C.d.C. La via della seta pt.1 Guerra

23:00 Francesco Morosini il Peloponnesiaco

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 88

01:00 Passato e presente. La legione straniera

01:50 Siti italiani del del Patrimonio Mondiale

02:45 La Grande Guerra – L’Europa verso la catastrofe

03:45 Italiani – Benito Jacovitti

04:35 Ieri e oggi. P. 64

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Bond Bug

21:15 Affari a quattro ruote – Morgan +4

22:15 Top Gear America

00:10 Motor Trend Mag

00:20 Top Gear America

03:00 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Pochi Secondi Che Cambiamo il Destino – One Piece

20:45 La Guerra è Finita! – One Piece

21:15 Senza Nome e Senza Regole

23:20 I Fiori di Fuoco della Promessa – Fire Force

23:50 Inizia L’Indagine Sulla 1A Brigata – Fire Force

00:20 Gli Insetti Incendiari – Fire Force

00:50 Malvagità Dilagante – Fire Force

01:20 Promessa – Fire Force

01:45 Il Potere della Giustizia – One Piece

02:10 Pochi Secondi Che Cambiamo il Destino – One Piece

02:35 La Guerra è Finita! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

03:03 Simulcast Radio 101