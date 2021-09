Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Aspettando i Seat Music Awards

20:35 Seat Music Awards 2021

00:30 TV7

01:35 RaiNews24

02:05 Che tempo fa

02:10 Sottovoce

02:40 Cinematografo Estate

03:40 PLAY DIGITAL

04:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S Sangre

22:05 Delitti in Paradiso – Orecchio musicale

00:20 O anche no

00:50 Wisdom of the Crowd

01:32 Interconnessioni

02:12 Faziosità

02:50 Saw: Legacy

04:15 Rex

3 Rai 3

20:00 Blob a Venezia

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Un posto al sole

21:20 5 è il numero perfetto

23:20 La mia passione

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarto Grado

00:45 11 Settembre: The Falling Man – Doc

02:07 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:25 Appuntamento Con… Giuni Russo – Music Line

03:16 Dal Mondo Dei Morti – la Mia Vendetta

04:10 La Figlia Perduta – la Mia Vendetta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 A Star Is Born

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:35 Paperissima Sprint Estate

01:02 Fantasmi – Distretto di Polizia 10

6 Italia 1

20:24 Bikini – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Shark – il Primo Squalo

23:40 Blu Profondo 3

01:35 I Gattini di Terry – Brooklyn Nine Nine

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Rivali – Forza Campioni

02:50 Un Imprevisto – Forza Campioni

03:13 Una Donna Misteriosa – Forza Campioni

03:37 A Ciascuno il Suo Sogno – Forza Campioni

04:01 La Telenovela – The O.C.

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 L’aria che tira

04:20 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:10 MasterChef Italia

01:45 14 anni vergine

03:25 Lady Killer

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Sento la terra girare

23:40 11 settembre – Io c’ero

01:25 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 L’ Oscillazione della Donazione – The Big Bang Theory XII

20:42 Il Vortice del D&D – The Big Bang Theory XII

21:04 Una Spia e Mezzo

23:25 Tartarughe Ninja

01:25 The Sinner III , 5

02:06 The Sinner III , 6

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds XII ep.7

21:20 L’uomo senza sonno

23:08 The Strain III ep.3

23:52 The Strain III ep.4

00:40 Supernatural XV ep.19

01:24 Supernatural XV ep.20

02:15 Senza Traccia IV ep.8

02:57 Senza Traccia IV ep.9

22 Iris

20:05 Il Coraggio di Jacob – Walker Texas Ranger

21:00 Atto di Forza

23:23 White Noise

01:24 L’ Ultimo Appello

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America

21:16 Art Night: Farnesina/Campigli

22:59 Bee Gees: In Our Own – 2

00:00 Marvin Gaye, What’s Going On

01:02 Cantautori: Gorgio Gaber

01:26 Rai News Notte

01:27 Il caso dei falsi Giacometti

02:21 Prossima fermata America

03:21 Wild Italy

04:13 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Il genio della truffa

23:10 Venezia Daily

23:25 Suburbicon

01:15 Hannah

03:00 Un anno dopo

04:25 Venezia Daily

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Al posto suo

23:10 Makari – E’ solo un gioco p.3

01:00 Le ragioni del cuore – Alberi in affido

02:30 L’impostore

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Ritratto di borghesia in nero

23:30 Heliopolis, il paradiso dei nudisti

00:35 XXX – Le più grandi pornostar di tutti i tempi

02:25 Riga: Capitale del turismo sessuale

03:20 Webcam Girls

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Garage Sale Mystery 12: I delitti del vaso di Pandora

23:00 Fear the walking dead

01:00 Vendetta e redenzione

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un medico, un uomo

23:05 Nel mezzo del cammin

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

02:00 The Dr. Oz Show

02:50 I menù di Benedetta

04:40 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 60

21:10 Rosamunde Pilcher: una Storia Complicata

23:05 La Rivolta delle Ex

01:03 30 Anni di Non è la Rai – Speciale

01:17 è Come Andare in Bicicletta – una Mamma per Amica VII

01:58 Serenata – una Mamma per Amica VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Bake Off Italia: dolci in forno – Pensare in grande

23:10 Il castello delle cerimonie

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:06 La liceale nella classe dei ripetenti

22:56 L’ infermiera di notte

00:52 Quando le donne si chiamavano madonne

02:23 Rocco e le sorelle

03:51 Dentro lo schermo – filler cine34

04:25 Cuore matto… matto da legare

35 Focus

20:15 Storia Tra Le Paludi in Lousiana – Cose di Questo Mondo VII

21:15 One World Trade Center – Super Grattacieli

22:15 11 Settembre 2001: Trappola di Fuoco

23:15 Il Triangolo delle Bermuda: il Mistero Continua

00:15 Naachtun: la Città Scomparsa Dei Maya

01:08 Tg5 Start

01:15 L’ Isola della Morte – Indagini Ad Alta Quota XX

38 Giallo

20:10 Elementary – la cassaforte inespugnabile

21:10 Delitto a Saint-Affrique

23:10 I misteri di Murdoch – Agenti chiave

00:05 I misteri di Murdoch – Murdoch e il tempio della morte

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Licenza di uccidere

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – la legge del ritorno

02:50 Nightmare Next Door – Notte fatale

03:45 Nightmare Next Door – Relazioni fatali

04:30 Disappeared – Orme nella sabbia

39 TOP Crime

20:16 La Star di Papà – The Closer VII

21:10 Il Dubbio – Chicago P.D. VII

22:03 Scambio di Favori – Chicago P.D. VII

22:56 La Famiglia – Chicago P.D. VII

23:51 In Casa – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 Stress Post Traumatico – Law & Order: Unità Speciale X

01:38 Il Fiato della Morte – The Closer V

02:31 Soldi Sporchi – The Closer V

03:28 Oscenità – Law & Order: Unità Speciale X

04:22 Estranea – Law & Order: Unità Speciale X

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Thunderbolt – Gara mortale

23:30 Il mio nome è Modesty

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi XL – Conseguenze mortali

21:20 Ingegneria impossibile – la gru

22:20 Ingegneria impossibile – il sottomarino

23:25 Cronaca di un disastro – Monte Bianco

00:25 Lockup: sorvegliato speciale

02:20 Drug Wars

54 Rai Storia

20:05 Nel mezzo del cammin

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Badoglio un generale

21:10 Remembering 9/11

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:00 La bussola e la clessidra – Medioevo

23:50 Eventi – Fabrizio De Andrè 1981

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 85

55 Mediaset Extra

21:10 Il Mio Canto Libero

23:20 Ieri e Oggi in TV Special

01:50 La 2 – Villa Dei Misteri

03:25 Colpo Grosso

04:15 4 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Vw T2 Panel Van

21:20 Affari a quattro ruote – Fso Syrena 105

22:15 Goblin Mod Shop – Land Rover Defender

23:10 Goblin Mod Shop – Mazda 3

00:10 Goblin Mod Shop – Mk 1 Ford Fiesta

01:00 Goblin Mod Shop – Mini Cooper

01:55 Fast N’ Loud – Big Red Caddy

66 Italia 2

20:15 La Forza della Disperazione – One Piece

20:45 La Determinazione di Rubber – One Piece

21:15 Doomsday

23:20 Chinese Zodiac

01:30 Assalto Finale – One Piece

01:55 La Forza della Disperazione – One Piece

02:20 La Determinazione di Rubber – One Piece

02:48 Simulcast Radio 101