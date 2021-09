Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 7 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Sanremo 70+1 Un Festival Mai visto prima

ore 21:50 La mia famiglia a soqquadro

ore 23:40 Tg1

ore 23:45 Premio Le Maschere del teatro italiano

Rai 2

ore 17:15 Italia – Montenegro U.21

ore 19:40 NCIS New Orleans 4×04

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg2 Post

ore 21:20 Castrocaro Finale

ore 00:10 The Blacklist

Rai3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:35 Qui Venezia Cinema

ore 20:45 Un posto al sole

ore 21:25 CartaBianca

ore 00:00 Linea Notte



Canale 5

ore 18:45 Caduta libera

ore 20:35 Paperissima Sprint

ore 21:20 Gloria 1×05-06 1a Tv

ore 23:50 Station 19 3×12 1a Tv

Italia 1

ore 19:25 CSI 11

ore 20:30 NCIS 2

ore 21:25 Buoni o Cattivi

Informazione

ore 00:20 La paranza dei bambini

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:30 Fuori dal Coro

ore 00:55 Inganno Fatale

La7

ore 18:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 In Onda

ore 21:15 DiMartedì

ore 00:45 Tg La7

Tv8 (ch. 125 Sky)

ore 19:25 Piatto Ricco 1a Tv

ore 20:30 Guess My Age 1a Tv

ore 21:30 The Undoing 1×01-02 1a Tv Free

ore 23:30 Mia Moglie Per finta



Nove (ch. 149 Sky)

ore 19:30 Ristoranti da incubo

ore 20:30 Deal with It

ore 21:35 Milano Palermo – il ritorno

ore 23:25 Palermo Milano Solo andata



Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 7 settembre

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Casi della giovane Miss Fisher 1×01

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 04×17-18

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 04×17-18 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 2×14-15

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 2×14-15 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×06

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Billions 5×08 1a Tv + Black Monday 3×01-02



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1a Tv + 3×01-02 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Reign 1×19-20

(ch. 112) ore 21:15 1×19-20 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Gourmet Detective 1×05 qa tv

(ch. 114) ore 21:15 Fox (ch. 116) ore 21:00 They Were Ten 1×02

(ch. 116) ore 21:00 1×02 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Shades of Blue 2×06-07

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×06-07 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Suits 8×01-01

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 8×01-01 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Legends of tomorrow 5×13-14

(ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 5×13-14 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Cardinal 4×03-04

I Film sulle tv in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 L’acchiappasogni – Dream Catcher

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’ultima caccia

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Birdman

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il sindaco del Rioen Sanità

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Hysteria

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 A Testa alta

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 20:50 L’impareggiabile Godfrey

La 5 (ch. 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky) ore 21:00 Tutta colpa di Feud

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Il camorrista

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 Un compleanno da leoni

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Losers

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 L’ultimo Vermeer

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Smallfoot Il mio amico nelle nevi

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il campeggio dei papà

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Honest Thief

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 30 giorni di buio

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Vicino all’orizzonte

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 All Eyez on me

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Fratelli d’Italia

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 The Accountant

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 To Rome with Love

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Il ciclone



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?