Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 6 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Momenti di trascurabile felicità

23:10 Settestorie

23:35 TG1 Sera

23:41 Settestorie

23:45 Cernobbio 2021

00:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0

23:40 Da Aosta ai 4mila

00:55 The Blacklist

3 Rai 3

20:00 Blob a Venezia

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Un posto al sole

21:20 Presa diretta – La guerra dei soldi

23:15 Io li conoscevo bene – Carmelo Bene

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Terza Pagina

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:45 La Bambina Scomparsa – Gone

01:39 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:59 Amore All’Arrabbiata

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Gloria

23:45 Nessun Giorno di Riposo – Station 19 III

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

01:47 Vieni Via con Me – Distretto di Polizia 9

02:40 Ossessioni – Distretto di Polizia 9

03:40 Passato, Presente – Distretto di Polizia 10

04:40 Il Rogo – Codice Rosso

6 Italia 1

20:24 Testimone – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Godzilla II – King Of The Monsters

00:00 Pacific Rim

02:23 Studio Aperto – la Giornata

02:35 Sport Mediaset – la Giornata

02:50 Un Grande Talento – Forza Campioni

03:13 Piccole Incertezze – Forza Campioni

03:37 Un Lieve Infortunio – Forza Campioni

04:00 Il Salvataggio – The O.C.

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il meglio di Eden – Un pianeta da salvare

02:00 Camera con vista

02:30 In Onda

03:10 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Mia moglie per finta

23:40 Due cuori e una provetta

01:30 14 anni vergine

03:10 Lady Killer

03:55 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Palermo-Milano solo andata

23:35 Innocenti bugie

01:40 Airport Security Spagna

03:00 Restaurant Swap – Cambio ristorante – Napoli

04:00 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory XII

20:42 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Codice 999

23:31 Momentum

01:26 The Sinner II

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds XI ep.21

21:20 Vikings VIb ep. 1

22:08 Vikings VIb ep. 2

23:00 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

01:40 Supernatural XV ep.11

02:25 Supernatural XV ep.12

03:05 Senza Traccia III ep.23

03:46 Senza Traccia IV ep.1

22 Iris

20:05 Test Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 Giù Al Nord

23:18 Lolo

01:18 Note di Cinema

01:23 Frontera

03:03 Intrigo A Damasco

23 Rai 5

20:17 Prossima fermata America

21:17 Sciarada, Il circolo delle parole

22:13 Film – Il bene mio

23:45 Devolution, una teoria Devo

00:44 Cantautori: Giorgio Gaber

01:07 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Django Unchained

00:05 Venezia Daily

00:20 Brimstone

02:45 Le idi di marzo

04:20 Venezia Daily

25 Rai Premium

21:20 Sono Italiana, ma vorrei smettere

23:05 Rex – Magic Land

23:55 Rex – Notte in bianco

00:40 Blu notte 11: La mala del Brenta p.4

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 In mezzo scorre il fiume

23:45 Polyamori

01:00 The Right Hand – Lo stagista del porno

02:05 Riga: Capitale del turismo sessuale

03:10 The Artist & the Pervert

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Senti chi parla

23:00 Tutte le cose che non sai di lui

01:00 Avviso di chiamata

03:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Per Amore Del Mio Popolo – Don Diana

22:45 Clausure

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

02:50 I menù di Benedetta

04:40 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 56

21:10 Marie Is On Fire – Veleni

23:10 Sorpresi Dall’Amore

00:55 La Posta in Gioco – una Mamma per Amica VII

01:40 Un Padre Responsabile – una Mamma per Amica VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Schenee

23:20 Vite al limite – Carrie

01:05 Vite al limite – Thederick

02:50 Vite al limite – Cindy

04:25 Vite al limite – Melissa

34 Cine34

21:06 Un’estate al mare

23:25 Rimini Rimini

02:18 E adesso sesso

03:42 Dentro lo schermo – filler cine34

04:18 I giovani tigri

35 Focus

20:15 L’ Amazzonia e la Maledizione Dei Nazisti – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Il Triangolo delle Bermuda: il Mistero Continua

22:15 Naachtun: la Città Scomparsa Dei Maya

23:15 Secrets in The Ice, 5 – Segreti Nel Ghiaccio

00:15 Tsunami – Le Furie della Natura II

01:15 Il Silenzio Radio – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

38 Giallo

20:15 Elementary – Mentre dormivi

21:10 I misteri di Murdoch – Agenti chiave

22:05 I misteri di Murdoch – Murdoch e il tempio della morte

23:05 Tatort – Scena del crimine – Ricordi

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Gioco pericoloso

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – la vendetta

02:45 Nightmare Next Door – Slealtà fatale

03:40 Nightmare Next Door – la strada per l’Inferno

04:30 Disappeared – il vortice

39 TOP Crime

20:16 Perdona i Nostri Peccati – The Closer VII

21:10 Delitto Nel Vigneto – Tp – TVm

22:58 Vita di Strada – Law & Order: Unità Speciale IX

23:52 La Vendetta – Law & Order: Unità Speciale IX

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Le avventure di Mickey Matson – Il codice dei pirati

23:30 Spia per caso

01:30 Top Gear

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi XL – Sacrificio

21:15 River Monsters: profondo rosso

22:20 River Monsters: squali assassini

23:25 WWE Raw

01:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 I re dell’asfalto

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Alberto Sordi

21:10 Dal mito alla storia pt.5

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:00 Iraq: Distruzione di una nazione

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 #maestri Puntata 69

01:10 Passato e presente. Alberto Sordi

01:50 Iraq. Distruzione di una nazione

02:55 I Giorni della Nostra Storia

03:45 Italiani -Fernanda Pivano

55 Mediaset Extra

21:11 Raffaella Carrà Show

23:36 Il Principe Azzurro

01:40 6 – Mamma Lucia

02:45 Colpo Grosso

04:15 3 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Ford Bronco

21:15 Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

22:15 Dal pollaio alla pista – Fiat 850 Special

23:45 Davide Cironi presenta: le regine – Alfa Romeo 155 V6 TI

01:00 Dal pollaio alla pista – Fiat 850 Special

02:25 Fast N’ Loud – la C-10

66 Italia 2

20:15 Combattimenti Senza Fine – One Piece

20:45 I Sogni di Hancock – One Piece

21:15 Samson – la Vera Storia di Sansone

23:21 Sparky – Shameless

00:27 Adios Gringos – Shameless

01:32 Rubber Contro la Marina – One Piece

01:57 Combattimenti Senza Fine – One Piece

02:22 I Sogni di Hancock – One Piece

02:50 Simulcast Radio 101