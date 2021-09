Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Italia-Bulgaria

23:00 TG1 Sera

23:05 Cose Nostre – Lessico criminale

00:10 RaiNews24

00:44 Che tempo fa

00:45 Il Conte di Montecristo

02:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. Lucy

22:05 Delitti in Paradiso – Falsa innocenza

00:20 Radio Corsa

01:20 TG2 Eat Parade

01:35 Piloti

01:50 Paralimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob a Venezia

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Un posto al sole

21:20 Ogni tuo respiro

23:25 Ossi di seppia – Il rumore della memoria

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Grand Hotel Excelsior

23:59 Il Commissario Zagaria

02:46 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Aenne Burda – la Donna del Miracolo Economico

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

01:47 I Soldi e Le Donne – Distretto di Polizia 9

02:49 Al Buio – Distretto di Polizia 9

6 Italia 1

20:24 I Fuggitivi – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Amicizia Pericolosa – Fbi: Most Wanted

22:11 Offesa Mortale – Fbi: Most Wanted

23:09 La Fuga – Fbi: Most Wanted

00:04 Peccato Originale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

00:55 Guerra Aperta – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:45 La Sfida Continua – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Tempo di una Sanguinosa Battaglia – i Cavalieri dello Zodiaco

03:20 Quanti Anni – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Scent of a Woman – Profumo di donna

23:50 Il dottor Stranamore

01:55 In Onda

02:35 L’aria che tira – Estate

04:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta

23:30 Gomorra – La serie

01:15 The Pusher

03:10 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Notte prima degli esami – Oggi

23:35 Notte prima degli esami

01:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:14 La Configurazione Coniugale – The Big Bang Theory XII

20:42 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

21:04 Wolfman

23:28 Warrior

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.17

21:20 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

23:00 Predators

00:23 Supernatural XV ep.7

01:39 Supernatural XV ep.8

02:24 Senza Traccia III ep.19

22 Iris

20:05 Un Rivale Scomodo – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Green Zone

23:26 Tutto in una Notte

01:42 Cantando Sotto la Pioggia

03:24 The Boxer

23 Rai 5

20:16 Prossima fermata Australia

21:16 Opera – Norma

00:03 Culture Club Reunion

01:30 Rai News Notte

01:33 Hip Hop Evolution

02:21 Prossima fermata Australia

03:22 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Remember

22:50 Venezia Daily

23:05 Le verità nascoste

01:25 Jackie

03:00 Dove non ho mai abitato

04:30 Venezia Daily

25 Rai Premium

21:20 Rex – Magic Land

22:05 Rex – Notte in bianco

22:55 Una famiglia per caso

00:40 La Squadra 7 – La banalità del caso p.8

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Stretch – Guida o muori

23:05 Un bicchiere di rabbia

00:20 A letto con Daisy

01:20 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

02:15 Metamorphoses – La schiavitù della perfezione

03:40 Into – Dimmi cosa ti piace

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Kill Bill – Volume 1

23:00 Il negoziatore

01:00 La Terrazza sul Lago

03:00 Cassandre 7: Controcorrente

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Il cortile

23:00 Indagine ai confini del sacro

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 American Gigolò

23:50 The Social Network

02:10 The Dr. Oz Show

03:45 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 54

21:10 Honey 3: il Coraggio di Ballare – Dance It Up!

23:00 Step Up 4 Revolution – Dance It Up!

00:55 Nulla è Cambiato – una Mamma per Amica VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Destinee

23:15 Vite al limite – Brandi e Kandi

01:05 Vite al limite – Ashley

02:50 Vite al limite – Erica

04:25 Vite al limite – Cynthia

34 Cine34

21:05 Piccolo grande amore

00:02 Mutande pazze

01:53 Il ragazzo del pony express

03:20 Dentro lo schermo – filler cine34

04:19 Extrasensorial

35 Focus

20:15 Il Labirinto Perduto di Imhotep – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Secrets in The Ice, 5 – Segreti Nel Ghiaccio

22:15 Tsunami – Le Furie della Natura II

23:15 California: una Terra Fragile – Terre Estreme

00:15 Freedom Oltre il Confine-21 – Focus

02:00 La Vita Dopo la Morte – Antico Egitto: i Misteri Svelati

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Si è spenta una stella

21:10 Astrid et Raphaelle

23:10 Elementary – Su in paradiso e giù all’inferno

00:10 Elementary – Braccato

01:10 L’ispettore Barnaby – Fantasmi di Natale

03:00 Delitti di provincia

04:40 Disappeared – Ballo nel buio

39 TOP Crime

20:14 Problema Sconosciuto – The Closer VII

21:10 Linea del Destino – The Closer IV

22:00 Doppia Finzione – The Closer IV

22:52 Inconfessabili Pulsioni – Law & Order: Unità Speciale IX

23:44 Unico Testimone – Law & Order: Unità Speciale IX

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Deutschland ’86

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi XL – Senza via di fuga

21:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Gli orsi

22:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Troppo vicini

23:20 Metal Detective – la ritirata del Po

00:20 Cacciatori di fantasmi – Grand Canyon

01:15 Mountain Monsters – il ritorno del Rogue Team

54 Rai Storia

20:05 Nel mezzo del cammin – pillola 2

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Cuba sotto attacco

21:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.3

22:10 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.4

23:00 Dal mito alla storia pt.4

23:55 Eventi – Fabrizio De Andrè 1981

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 19

01:00 Passato e presente. Cuba sotto attacco

55 Mediaset Extra

21:10 Arcizelig

23:20 Colorado

02:15 Colpo Grosso

04:15 3 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Toyota Land Cruiser

21:15 Affari a quattro ruote – Porsche Boxster S

22:15 Top Gear America

00:50 Ferrari 312B

02:20 Fast N’ Loud

03:55 Fast N’ Loud – Demolizioni

04:45 A caccia di auto

66 Italia 2

20:15 I Ricordi di Garp – One Piece

20:45 L’ Inizio della Guerra – One Piece

21:15 2 Cavalieri A Londra

23:25 Lupin III: la Principessa della Brezza, la Città Nascosta Nel Cielo

01:24 Tutti Pronti per la Battaglia Decisiva – One Piece

01:49 I Ricordi di Garp – One Piece

02:14 L’ Inizio della Guerra – One Piece

02:42 Simulcast Radio 101