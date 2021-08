Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a catena

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Una storia senza nome

23:30 TG1 (5 min) + Sette Storie

Rai 2

18:50 Un Milione di Piccole Cose 1×05 1a Tv

19:40 NCIS New Orleans 4×02

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Hawaii Five-0 10×18-19 1a Tv

22:55 Raid Una poliziotta fuori di testa



Rai 3

19:50 Tg R

20:00 Blob

20:25 Via dei Matti n. 0

20:45 Un Posto al sole

21:15 Presadiretta

23:20 Io Li Conoscevo Bene

Canale 5

18:45 Caduta libera

20:00 Tg5

20:35 Paperissima Sprint

21:30 La campionessa 1a Tv

23:30 The Dressmaker Il diavolo è tornato

Italia 1

19:30 CSI 10

20:30 NCIS 2

21:20 Godzilla

23:50 I figli degli uomini



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Controcorrente

00:05 Boogie Nights – L’altra Hollywood

La7

18:00 The Good Wife

20:00 TgLa7

20:35 In Onda

21:15 The Queen

A seguire Doc su Diana

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:10 4 ristoranti

20:20 4 Hotel

21:30 Karate Kid III La Sfida finale

23:30 L’immortale

Nove (ch. 149 Sky)

19:30 Ristoranti da incubo

20:30 Deal with It

21:30 Ciao Brother

23:30 Tutto quello che non vi ho detto (Spettacolo Brignano)

Serie e Film in Tv Guida Tv Lunedì 30 Agosto 2021

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I misteri di Murdoch 8×07-08

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 The White Lotus 1×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 1a Tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 L’assistente di volo 1×07-08

(ch. 112) ore 21:15 1×07-08 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Elementary 1×17-18

(ch. 114) ore 21:15 1×17-18 Fox (ch. 116) ore 21:00 911 Lone Star 2×07-08

(ch. 116) ore 21:00 2×07-08 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Lethal Weapon 1×17-18

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×17-18 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Life Sentence 1×13 + Rise 1×08

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×13 + Rise 1×08 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Arrow 4×03-04

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 20:45 Pallottole cinesi

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) alle ore 21:20 Outcast – L’ultimo Templare

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Alibi.com

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 The Missing

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Dead Man Down – Il sapore della vendetta

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 I perfetti innamorati

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Marie is on fire – Bugie

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Sapore di te

TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Delitto sul lago

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Mickey Matson e la macchina alchemica

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Yado

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 L’ombra delle spie

Cinema Due (ch. 302) ore 21:45 L’ombra delle spie



Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Scooby

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Jurassic Pet Il Mio Amico Dinosauro

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Never Back Down Mai Arrendersi

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Boy

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 The Boy

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Era mio Figlio



Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 E’ arrivato mio fratello

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Il luogo delle ombre

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Quando meno te lo aspetti

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Un sacco bello



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?