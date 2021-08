Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a Catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:30 A grande richiesta – Il meglio di

ore 00:00 Tg1

ore 00:05 Tutti pazzi a Tel Aviv



Rai 2

ore 18:50 FBI 2×10-11

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Il Killer della porta accanto 1a Tv

ore 22:45 Instinct 2×07

ore 23:30 Paralimpiadi

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

ore 20:00 Blob

ore 20:30 Che Ci faccio qui

ore 21:25 The Front Runner – Il vizio del potere 1a Tv

ore 23:15 TG Regione

ore 23:35 Amore criminale

Canale 5

ore 18:45 Conto alla rovescia

ore 20:00 Tg5

ore 20:40 Paperissima Sprint

ore 21:20 Compromessi Sposi 1a tv

ore 23:15 40 anni vergine

Italia 1

ore 19:30 CSI 10

ore 20:30 NCIS 2

ore 21:20 Ritorno al futuro 2

ore 23:30 Ritorno al futuro parte III

Rete 4

ore 19:35 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia weekend

ore 21:30 Una vita 1a Tv

ore 23:35 Paura d’amare

La7

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Sabato

ore 21:15 Downton Abbey 4

ore 00:40 TG La7

Tv8 (Sky 125)

ore 20:15 4 Ristoranti

ore 21:30 Terremoto 10.0

ore 23:15 Karate Kid II La storia continua

Nove (Sky 149)

ore 19:00 Sono romano ma non è colpa mia

ore 21:35 Harry e Meghan – Il lato oscuro della corona

ore 22:45 Diana tutta la verità

Serie Tv e Film in Tv Guida tv Sabato 28 agosto

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Makari 1×02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Makari 1×02 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot non sbaglia

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Poirot non sbaglia Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 2×03-04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Cherif 2×03-04 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Soko Misteri tra le montagne

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 How to Make it in America 1×01-02 1a Tv + The L Word: Generation Q s.2×03 + Work in Progress 1×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 1a Tv + s.2×03 + 1×01-02 1a Tv Sky Serie (ch. 112 ) 21:15 Mirage 1×03-04

(ch. 112 ) 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I misteri di Aurora Teagarden 1×03

(ch. 114) ore 21:15 1×03 Fox (ch. 114) ore 21:00 911 Lone Star 2×05-06

(ch. 114) ore 21:00 2×05-06 PremiumCrime (ch. 118) ore 21:15 The Sinner 1×07-08

(ch. 118) ore 21:15 1×07-08 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Superstore 6×09-10 + The Detour 2×07-08

(ch 126) ore 21:15 6×09-10 2×07-08 Premium Action (ch 128) ore 21:15 Undercover 3×01-02

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt 151 Sky) ore 21:10 Ted 2

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Pericle il nero

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il delitto perfeto

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La Pantera rosa

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Vanessa

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 The Twilight Saga Breaking Dawn Parte 2

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Rosamunde Pilcher Fidarsi è bene non fidarsi è meglio

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Ringo e Gringo Contro tutti

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 La fattoria maledetta

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Green Zone

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 DNA Le radici dell’amore

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:10 Kung Fu Panda



Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Goleador Il mistero degli arbitri addormentati

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 City of Crime

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Io ti troverò

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Colpo d’amore

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Race Il colore della vittoria

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Genitori quasi perfetti

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 John Wick

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 This is where i leave you

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Scappo a casa



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?