Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 Reazione a catena

20:30 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Il Mostro

23:40 Cose Nostre



Rai 2

18.50 Un Milione di Piccole cose 1×03 1a Tv

19:40 NCIS 15×02

20:30 Tg 2

21:05 Tg 2 Post

21:20 NCIS 18×09 1a Tv

22:05 Delitti in Paradiso 1×02-03

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Europei Femminili Pallavolo Italia – Svizzera

21:45 Angel of Mine

23:20 Ossi di Seppia – Il rumore della memoria

Canale 5

18:50 Conto Alla Rovescia

20:00 Tg5

20:30 Paperissima

21:35 Windstrom 5 Uniti per sempre 1atv

23:25 Quello che so sull’amore



Italia 1

19:30 CSI 10

20:25 NCIS 2

21:20 FBI Most Wanted 1×08-10-11

23:55 Lincoln Rhyme 1×05-06-07

Rete 4

19:30 Tempesta d’amore 1a tv

20:30 Stasera Italia News

21:25 L’amore è eterno finchè dura

23:30 Se è così ti dico si

La7

18:00 The Good Wife

20:00 Tg La7

20:30 In Onda

21:15 I cannoni di Navarone

23:30 La classe

Tv8 (Sky 125)

19:15 4 Ristoranti

20:15 4 Hotel

21:30 I delitti del BarLume – Donne con le palle

23:15 Gomorra 3×03-04

Nove (Sky 149)

19:30 Ristoranti da Incubo

20:30 Deal with It

21:25 Freddie Mercury The Great Pretender

23:20 Sliding Doors

Guida Tv Giovedì 26 agosto 2021 – Serie tv e Film stasera in tv

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Rex 6×05-06

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 6×05-06 Giallo (ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 L’ispettore Barnaby

(ch. 38 dtt 167 Sky) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Closer 4×12-13

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 4×12-13 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Deutschland 86 1×01-02-03-04

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110) ZeroZeroZero 1×05-06

(ch. 110) 1×05-06 Sky Serie (ch. 112) Hawaii Five-0 1×09-10

(ch. 112) 1×09-10 Sky Investigation (ch. 114) Balthazar 2×01-02

(ch. 114) 2×01-02 Fox (ch. 116) ore 21:00 Deputy 1×01-02

(ch. 116) ore 21:00 1×01-02 Premium Crime (ch. 118) ore 21:15 Gone 1×01-02

(ch. 118) ore 21:15 1×01-02 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 All American 3×09-10

(ch 126) ore 21:15 3×09-10 Premium Action (ch 128) ore 21:15 Krypton 2×07-08

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 2030 Fuga per il futuro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 Escape Plan – Fuga dall’inferno

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Hollywood Homicide

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Operation Finale

Tv2000 (ch. 28 dtt 18 TivùSat 157 Sky) ore 20:50 Colpo di luna

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Revenge

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Mr & Mrs Smith

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Step Up

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 L’insegnante al mare con tutta la classe



Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Pallottole cinesi

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Comedy Central (ch. 129) ore 21:00 Ex amici come prima

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Io sono Tempesta

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Dom Hemingway

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Gli ultimi saranno ultimi

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Robo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 La guerra dei mondi

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Identikit di un delitto

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’amore in gioco

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Keeper la leggenda di un portiere

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Non succede ma se succede

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Contagious

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Room

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Occhio a quei due



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?