Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Fratelli unici

23:10 TG1 Sera

23:15 Overland 22 Dalle Isole Azzorre a Malta

00:10 RaiNews24

00:41 Che tempo fa

00:45 Sottovoce

01:15 Cinematografo Estate

02:15 PLAY DIGITAL

02:30 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 A volte i segreti uccidono 1^ Visione

22:55 N.C.I.S. New Orleans Una libbra di carne

23:40 Paralimpiadi Tokyo 2020

Rai 3 20:00 Blob

20:15 Un posto al sole

21:15 La Grande Storia Medio Oriente: Il grand

23:25 La mia passione Pino Bartolo

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:50 Il mulino del Po

02:25 Scuola elementare

04:05 Cristoforo Colombo

Rete 4 20:30 Stasera Italia News

21:20 Il Terzo Indizio

00:14 Il Mostro di Cleveland

02:08 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:30 Blu Gang e Vissero per Sempre Felici e Ammazzati

04:07 Anna, Perdonami

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Serenity – L’Isola dell’Inganno

23:31 Focus – Niente è Come Sembra

01:40 Tg5

02:14 Meteo.It

02:15 Paperissima Sprint Estate

02:42 è Già Domani – Distretto di Polizia 9

03:44 Quando Si Fa Sera – I Parte – Distretto di Polizia 9

04:46 Vivere i

Italia 1 20:24 Svanito – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Violenza Domestica – Chicago P.D.

22:10 Prima della Caduta – Chicago P.D.

23:05 Eterno Sollievo Dal Dolore – Law & Order: Special Victims Unit

00:00 Balli, Bugie e Ati – Law & Order: Special Victims Unit

00:55 Nuotando con Gli Squali – Law & Order: Special Victims Unit

01:43 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 7

02:28 Studio Aperto – la Giornata

02:40 Sport Mediaset – la Giornata

02:55 Il Giorno del Vento Piacevole – i Cavalieri dello Zodiaco

03:17 La Stella Gigante – i Cavalieri dello Zodiaco

03:40 L’ Avvento – i Cavalieri dello Zodiaco

04:00 Effetto Domino – Frequency

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Mangia, prega, ama

00:00 Amazing Grace

00:45 Tg La7

02:05 In Onda

02:45 L’aria che tira – Estate

TV8 20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:15 The Host

01:20 The Pusher

03:10 Coppie che uccidono

03:50 Lady Killer

NOVE 20:35 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Tutto quello che non vi ho detto

23:55 Ma tu di che segno 6?

01:45 Airport Security Spagna

20 — Venti 20:14 La Nomenclatura Neonatale – The Big Bang Theory XI

20:42 L’ Allocazione dell’Ateneo – The Big Bang Theory XI

21:04 Senza Nome e Senza Regole

23:26 2030 – Fuga per il Futuro

01:24 Progetto Rinascita – Heroes Reborn

02:04 Il Passato Ritorna – Game Of Silence

02:43 Il Figlio della Speranza – Walker Texas Ranger VIII

03:23 Faith – Walker Texas Ranger VIII

04:03 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.9

21:22 Face Off – Due Facce Di Un Assassino

23:50 The Strain II ep.12

00:39 The Strain II ep.13

01:26 Supernatural XIV ep.19 Jack nella scatola

02:15 Supernatural XIV ep.20 Moriah

02:54 Senza Traccia III ep.11

03:35 Senza Traccia III ep.12

Iris 20:06 Piccoli Omicidi – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Uomo Dei Sogni

23:17 Miracolo Sull’8A Strada

01:25 Dream House (Di J. Sheridan)

02:57 Nelly e Mr. Arnaud

04:40 La Via del Rhum

Rai 5 20:14 Prossima fermata Australia

21:15 Bernstein – Reflections

22:08 Bernstein – Wonderful Town

23:43 Hip Hop Evolution

00:32 Bill Wyman – The Quiet One

02:06 Rai News Notte

02:07 Stars of the Silver Screen – Vincent Pri

02:53 Y’Africa

03:21 Wildest Pacific

04:14 Wild Italy

Rai Movie 21:10 La battaglia dei sessi

23:15 Stronger – Io sono più forte

01:25 W la foca

02:50 Il magnifico cornuto

Rai Premium 21:20 Purché finisca bene – La tempesta

23:20 Màkari – I colpevoli sono matti p.1

01:15 Le ragioni del cuore – Taxi driver p.3

02:55 Collana Il tuo anno – 1962

03:30 Un Ciclone in Convento 11 – Un’ eredità

04:15 Un Ciclone in Convento 11 – Radio Checke

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:15 La fine dell’innocenza

22:50 Metamorphoses – La schiavitù della perfezione

00:15 Lovemobil – I caravan del sesso

02:15 Sex diaries

03:00 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

04:30 Love Boat: la nave dell’amore LGBT

Paramount Network 20:10 La casa nella prateria

21:10 Fear the walking dead

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 The Twilight Saga: Eclipse

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Non uno di meno

22:55 Convegno sull’Enciclica “Fratres Omnes”

00:40 Nel mezzo del cammin

01:00 La compieta preghiera della sera

01:00 Santo Rosario

LA7d 20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

02:20 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

La 5 20:10 Love Is in The Air I, 50

21:10 Il Viaggio delle Ragazze – Funny Friday

23:00 For A Good Time, Call…

00:55 A Spasso con Emily – una Mamma per Amica VI

01:40 Separazioni – una Mamma per Amica VI

02:20 Controllati A Vista/Nozze in Corsia – Nati Ieri

03:55 Il Segreto Xxix , 1857 – il Segreto Xxix – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Veronica e Nathalie vs. Corinna e Danilo

21:25 Supernanny

22:40 Supernanny – Ischia

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

00:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il lipoma

01:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Enorme bozzo

02:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

03:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il linfoma

04:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

Cine34 21:05 Romanzo criminale

23:53 Mamma Roma

01:47 Tutti dentro

03:34 Dentro lo schermo – filler cine34

04:44 La donna e’ una cosa meravigliosa

Focus 20:15 La Città Perduta del Kalahari – Cose di Questo Mondo II

21:15 Aquatrain-Il Convoglio Che Unisce L’America – i Segreti Dei Mega-Treni

22:15 Il Treno del Latte – i Segreti Dei Mega-Treni

23:15 Evolution Of Evil, 7 – Dittatori del Novecento

00:15 Evolution Of Evil, 4 – Dittatori del Novecento

01:08 Tg5 Start

01:15 Clima Pazzo, Pazzo Clima, 6 – Clima Pazzo, Pazzo Clima i

02:00 Difetto di Fabbrica – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:43 27/08/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 19 – E-Planet

03:11 Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II

04:30 Karl Donitz: L’Ammiraglio di Hitler – i Gerarchi di Hitler

Giallo 20:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Dietro le quinte

21:10 Delitto a Cadenet

23:00 I misteri di Murdoch – Murdoch alla conquista di Manhattan

23:50 I misteri di Murdoch – la setta degli ammiratori del Detective Murdoch

00:40 L’ispettore Barnaby – Peccati su commissione

02:30 Murder Comes to Town

04:05 Disappeared – Passeggiata di mezzanotte

TOP Crime

20:14 Questione di Rispetto – The Closer VI

21:10 Poirot: Delitto in Cielo

22:52 Doppio Inganno

00:38 Nel Bagagliaio – The Closer IV

01:28 Il Potere dell’Avvocato – The Closer IV

02:22 Il Coreografo – Law & Order: Unità Speciale VIII

03:14 Conti Da Saldare – Law & Order: Unità Speciale VIII

04:08 Bruciata Viva – Law & Order: Unità Speciale VIII

Spike TV 20:40 Merlin

21:30 Uccidili tutti

23:30 Merlino e la battaglia dei draghi

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

DMAX 20:25 Nudo e crudo

21:25 Ingegneria degli Epic Fail

23:20 Cronaca di un disastro – Beirut

00:20 Cacciatori di fantasmi – il museo infestato

01:15 Mountain Monsters – Lo Squalling Svage

02:05 Mountain Monsters – il Lightning Man

03:00 Metal Detective – la ritirata del Po

03:55 Metal Detective – i cannoni francesi

04:45 Vado a vivere nel camper

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente. Jurij Gagarin il pri

21:10 Inferno nei mari p.2 – Assalto ai giappo

22:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. N

23:00 La bussola e la clessidra – Preistoria

23:50 Pillole Argo La ricchezza conquistata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 #maestri Puntata 9

01:00 Passato e presente. Jurij Gagarin il pri

01:45 Redemption song

02:55 Piccolo Re. La regina di maggio

03:45 Italiani Ruggero Orlando

04:40 Ieri e oggi. Puntata 44

Mediaset Extra

21:10 L’Album di Tu Si Que Vales

00:55 Una Nuova Vita

01:25 La Pupa e il Secchione

04:25 Zig Zag

Motor Trend 20:25 Affari a quattro ruote – Toyota Celica

21:20 Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

22:20 Goblin Garage – Chevy Monster Truck

23:15 Goblin Garage – Datsun Street Racer

00:10 Goblin Garage

02:40 Fast N’ Loud – Mustang Mania

03:35 Fast N’ Loud – la Jeep

04:20 Fast N’ Loud – 10 anni fa