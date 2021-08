Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 24 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 24 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Campeggio a 5 stelle

ore 23:05 Tg1

ore 23:10 Qualcosa è cambiato

Rai 2

ore 18:50 Un Milione di piccole Cose 1×02 1a Tv

ore 19:40 NCIS Los Angeles 9×01

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg2 Post

ore 21:20 Le Spie della porta accanto

ore 23:10 Musicultura

Rai3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Via dei matti n. 0

ore 20:45 Un posto al sole

ore 21:25 Ted Bundy – Fascino Criminale

ore 23:15 Visionari



Canale 5

ore 18:45 Conto alla rovescia

ore 20:35 Paperissima Sprint

ore 21:20 La casa tra le montagne – Una casa per due 1a Tv

ore 23:10 La Casa tra le montagne – Ancora a Casa 1a Tv

ore 01:15 Tg5



Italia 1

ore 19:50 CSI 10

ore 21:00 PSV Eindhoven – Benfica

ore 00:20 Oujia

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:30 Sfida tra i ghiacci

ore 23:45 The Keeper

La7

ore 18:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 In Onda

ore 23:30 Dark Blue World (Film)

ore 01:00 Tg La7

Tv8 (ch. 125 Sky)

ore 19:15 4 ristoranti

ore 20:25 4 Hotel

ore 21:30 Per sfortuna che ci sei

ore 23:00 Quattro matrimoni in Italia

Nove (ch. 149 Sky)

ore 19:30 Ristoranti da incubo

ore 20:30 Deal with It

ore 21:35 Il 13esimo guerriero

ore 23:25 Allarme rosso

Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 24 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 04×13-14

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 04×13-14 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 2×10-11

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 2×10-11 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×04

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 In Treatment 4×17-18-19-20 1a Tv



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 4×17-18-19-20 1a Tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Reign 1×15-16

(ch. 112) ore 21:15 1×15-16 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Gourmet Detective 1×03

(ch. 114) ore 21:15 Fox (ch. 116) ore 21:00 911 Lone Star 2×05-06

(ch. 116) ore 21:00 2×05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Shades of Blue 2×02-03

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×02-03 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Rise 1×07-08

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Legends of tomorrow 5×09-10

(ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 5×09-10 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Cardinal 4×01-02

I Film sulla tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Cattivi vicini

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Predators

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Kociss l’eroe indiano

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Mio Figlio

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 A qualcuno piace caldo

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Enrico Mattei L’uomo che guardava al futuro

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Cuban Fury

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 The Contractor Rischio Supremo

Tv2000 (ch 28 dtt 157 Sky) ore 20:50 Il diavolo alle 4

La 5 (ch. 30 dtt, 19 TivùSat e 159 Sky) ore 21:00 Tradita – Betrayed

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Vip

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 Pluto Nash

I Film sulla tv a pagamento Sky/Premium

Comedy Central (ch. 129 Sky) ore 21:00 Ex Amici come prima

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 La tela dell’inganno

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Sunshine

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Come un gatto in tangenziale

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Spy Kids

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Underworld Il risveglio

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Wave

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 The Family Man

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Appunti di un venditore di donne

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Miss Detective

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 The Killing Jar

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 L’agenzia dei bugiardi



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?