Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Big Wedding

23:10 Settestorie

23:20 TG1 Sera

00:15 RaiNews24

00:41 Che tempo fa

00:50 Storie della TV – Ave Ninchi. La signora

01:45 Applausi Lirica, la vita è scena

02:20 Così fan tutte, o sia La scola degli ama

03:50 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0 – Schiavi d’amore – Il man

22:55 N.C.I.S New Orleans Un’altra donna 1^ Vi

23:40 Helen Dorn Senza fiato 1^ Visione Rai

02:15 Hungry Hearts

04:00 Piloti

Rai 3 20:00 Blob

20:25 Via dei matti

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Io li conoscevo bene Paolo Villaggio

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:35 Meteo 3

00:40 Terza Pagina

01:25 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia News

21:20 Controcorrente

00:07 Barry Lyndon

03:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

04:01 La Congiuntura

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Imparare Ad Amarti

23:21 La Prima Cosa Bella

01:40 Tg5

02:14 Meteo.It

02:15 Paperissima Sprint Estate

02:42 Gioco di Coppia – Distretto di Polizia 8

03:43 Si Muore Due Volte – Distretto di Polizia 8

04:42 Prede – I Parte – Distretto di Polizia 9

Italia 1 20:24 Doppia Identità – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:30 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:30 Genserico, il Re Vandalo – Barbarians – Roma Sotto Attacco

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 La Vendetta di Abadir – i Cavalieri dello Zodiaco

03:20 Una Sconcertante Verità – i Cavalieri dello Zodiaco

03:41 L’ Origine delle Forze Oscure – i Cavalieri dello Zodiaco

04:02 Ci Vediamo, Biscottino – Imposters

LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 The Interpreter

23:40 In guerra tutto è concesso

00:40 Tg La7

02:00 In Onda

02:40 L’aria che tira – Estate

04:45 Omnibus – Dibattito

TV8 20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Karate Kid II – La storia continua

23:30 Premonition

01:15 I fiumi di porpora

03:10 Coppie che uccidono

03:50 Lady Killer

NOVE 20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:40 Ma tu di che segno 6?

23:30 Sono romano ma non è colpa mia

02:00 Il contadino cerca moglie – i protagonisti

02:35 Airport Security Ireland

04:45 Sfumature d’amore criminale

20 — Venti 20:10 Tesla Contro Tesla – The Big Bang Theory XI

20:42 La Complicazione Dei Bitcoin – The Big Bang Theory XI

21:04 Constantine (Di F. Lawrence)

23:41 Twister

01:56 La Tana del Leone – Heroes Reborn

02:36 Game Over – Heroes Reborn

03:15 La Casa del Coraggio – Walker Texas Ranger VIII

03:55 La Trappola – Walker Texas Ranger VIII

04:34 Show Reel Serie Rete 20

Rai 4

20:31 Criminal Minds XI ep.1

21:19 Pathfinder – La Leggenda del Guerriero Vichingo

23:03 Marvel’s Jessica Jones III ep.12

23:56 Marvel’s Jessica Jones III ep.13

00:49 Supernatural XIV ep.11 Merce danneggiata

01:02 Supernatural XIV ep.12 Profeta e perdita

02:18 Senza Traccia III ep.3

02:59 Senza Traccia III ep.4

03:40 Cold Case II ep.17

Iris 20:05 Ultima Chance – Walker Texas Ranger

21:00 Lolo

23:12 Il Cavaliere di Lagardere (Di P. De Broca)

01:43 Un Bacio Prima di Morire

03:16 Vacanze Romane

Rai 5 20:15 Great Continental Railway Journeys – Pro

21:16 Sciarada – Il circolo delle parole – L’a

22:15 Film – Guarda in alto

23:43 Rock Legends – Special Abba

00:29 Brian Johnson, una vita on the road: Pau

01:11 Rai News Notte

01:13 Tarzan – L’uomo dietro l’immagine

02:06 Great Continental Railway Journeys – Pro

03:14 Wildest Pacific

04:08 Wild Italy

Rai Movie 21:10 Capitan Apache

22:50 Il duello

00:45 Swimming Pool

02:30 Charlot – Chaplin

Rai Premium 21:20 Stasera tutto è possibile 2021 – p.7

00:05 Rex – Cioccolata amara

00:50 Rex – La camera delle meraviglie

01:35 Blu notte 11: La trattativa p.2

03:30 Un Ciclone in Convento 10 – Un nonno sup

04:15 Un Ciclone in Convento 10 – L’ appartame

Cielo 20:25 Affari di famiglia

21:20 La leggenda di Bagger Vance

23:30 Polyamori

00:40 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:35 Sex Club 101

02:25 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Paramount Network 20:10 La casa nella prateria

21:10 Una teenager alla Casa Bianca

23:00 Save the Last Dance

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Don Gnocchi. L’angelo dei bimbi

22:30 Arcangela Filippelli – Martire della Purezza

23:30 La compieta preghiera della sera

23:30 Santo Rosario

LA7d 20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

03:25 I menù di Benedetta

La 5 20:10 Love Is in The Air I, 46

21:10 Marie Is On Fire – Mai Sola

23:00 Il Club Degli Imperatori

00:55 Di Nuovo A Cena il Venerdì – una Mamma per Amica VI

01:40 Il Grande Passo – una Mamma per Amica VI

02:20 5 – Padri e Figli

04:15 729 – Vivere IV

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Matteo e Federico vs. Francesca Romana e…

21:25 Vite al limite – Renee

23:10 Vite al limite – Seana

00:50 Vite al limite – Ashley

02:25 Vite al limite – Tommy

04:00 Vite al limite – Dominic

Cine34 21:05 Bagnomaria

22:46 Dove vai in vacanza?

01:37 Il grande botto

03:02 Dentro lo schermo – filler cine34

03:52 Pasolini – Un delitto italiano

Focus 20:15 Città Proibite – Cose di Questo Mondo III

21:15 Evolution Of Evil, 7 – Dittatori del Novecento

22:15 Evolution Of Evil, 4 – Dittatori del Novecento

23:15 Secrets in The Ice, 3 – Segreti Nel Ghiaccio

00:15 Inondazioni – Le Furie della Natura II

01:15 Linate. una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 L’ Aldilà – Antico Egitto: Civiltà Eterna

02:43 23/08/2021 – Meteo Focus

02:45 Costruzioni Impossibili – C’Era una Volta il Futuro i

03:30 Trasporti Indispensabili – Mega Shippers II

04:15 La Caccia – Beautiful Serengeti

Giallo 20:20 Law & Order: il verdetto – Lo scheletro

21:10 I misteri di Murdoch – Murdoch alla conquista di Manhattan

22:05 I misteri di Murdoch – la setta degli ammiratori del Detective Murdoch

23:00 Delitto in Maussane

00:45 L’ispettore Barnaby – Morte nella residenza

02:40 Murder Comes to Town

04:20 Disappeared – Game Over

TOP Crime

20:14 Fuori Dai Guai – The Closer VI

21:10 Delitto in Costa Azzurra – Tp – TVm

23:10 Redenzione sul Ring – Law & Order: Unità Speciale Xxi

00:02 Dammi un Po’ di Amore in Cambio – Law & Order: Unità Speciale Xxi

00:53 Colombo: Le Note dell’Assassino – Colombo

02:28 Nuotando con Gli Squali – Law & Order: Unità Speciale Xxi

03:09 Eterno Sollievo Dal Dolore – Law & Order: Unità Speciale Xxi

03:51 Alleluja – Distretto di Polizia 4

04:37 Lotta Contro il Tempo – Distretto di Polizia 4

Spike TV 20:40 Merlin

21:30 I tre investigatori e l’isola misteriosa

23:30 Nuclear Target

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

DMAX 20:35 Nudi e crudi – Tanzania

21:35 River Monsters: World Tour – Europa

23:20 WWE Raw

01:10 Mountain Monsters – il Vampiro della Virginia

02:00 Mountain Monsters – Wildman

02:50 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente. Livia Drusilla la pr

21:10 Cronache dall’Antichità. Dal mito alla s

22:10 Italia viaggio nella bellezza. Sulle tra

23:10 ’14-’18 La Grande Guerra – Cosa è stata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 #maestri. Puntata 36

01:00 Passato e presente. Livia Drusilla la pr

01:40 La bussola e la clessidra – La battaglia

02:30 Grande Torino romanzo di una squadra

03:30 Nobel Minds. Enrico Fermi – Emilio Segrè

04:30 Ieri e oggi. Puntata 40

Mediaset Extra

21:11 Raffaella Carrà Show

23:56 Il Principe Azzurro

02:00 4 – Mamma Lucia

02:45 C’Eravamo Tanto Amati

04:42 Zig Zag

Motor Trend 20:25 Affari a quattro ruote – BMW Z1

21:20 Affari a quattro ruote – Messerschmitt KR200

22:15 Dal pollaio alla pista – Ford Sierra Cosworth 2wd 1988

23:25 Dal pollaio alla pista – Lamborghini Countach replica V6 Turbo. 1a…

00:15 Dal pollaio alla pista – Lamborghini Countach replica V6 Turbo. 2a…

01:00 Dal pollaio alla pista – Mini Mayfair 1.0 1989

02:00 Fast N’ Loud – Killer Copo Camaro

02:50 Fast N’ Loud – Ford Customline

03:40 Fast N’ Loud – la Cadillac DeVille

04:30 A caccia di auto – Cobra da corsa vintage