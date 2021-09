Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 settembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 settembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Linea Verde Radici – Storie dalla terra

23:20 TG1 Sera

23:25 Il mondo si ritrova Speciale Expo 2020

00:25 RaiNews24

00:53 Che tempo fa

01:00 MOOD – Viaggi e Fughe

01:30 Il commissario Manara – Beato tra le donne

02:25 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’altra madre di mia figlia

23:00 Vitalia – Alle origini della festa

23:55 Leggerissima Estate

01:10 Piloti

01:50 Paralimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob a Venezia

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Un posto al sole

21:20 Il gioco delle coppie

23:15 Ieri e oggi

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Insieme. Storie di sport e di riscatto

01:30 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:39 Brivido Nella Notte

02:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 Napoli, Sole Mio!

04:47 Ursus e la Ragazza Tartara

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Gloria

23:45 Qualcosa di Quello Che Succede Quando Si Parla – Station 19 III

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

01:47 Prove di Coraggio – Distretto di Polizia 9

6 Italia 1

20:24 Cuori Spezzati – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Truffatore – Chicago Fire

22:10 La Protezione del Bambino – Chicago Fire

23:10 Scheherazade – Prodigal Son

00:05 I Professionisti – Prodigal Son

00:55 Il Novantottesimo – Brooklyn Nine Nine

01:20 Ognuno Al Proprio Posto – Brooklyn Nine Nine

01:45 Adrian Pimento – Brooklyn Nine Nine

02:07 Studio Aperto – la Giornata

02:19 Sport Mediaset – la Giornata

02:34 La Prigione Dei Sogni – i Cavalieri dello Zodiaco

02:57 Al di la del Sogno – i Cavalieri dello Zodiaco

03:20 La Via di un Grande Ideale – i Cavalieri dello Zodiaco

03:42 La Spada Sacra – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:00 Il petroliere

01:15 Tg La7

01:25 In Onda

02:50 L’aria che tira – Estate

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 X Factor People – 10 anni di audizioni

23:50 Italia’s Got Talent

02:00 Sex Therapy

03:35 Coppie che uccidono

04:25 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Notte prima degli esami

23:35 Freddie Mercury – The Great Pretender

01:20 Airport Security Spagna

20 Venti

20:33 Qualificazioni Mondiali 2022: Portogallo-Irlanda

22:40 Frozen

00:35 The Sinner

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds XI ep.15

21:21 Nemesi

23:04 Il principio del piacere S1E7

00:08 Il principio del piacere S1E8

01:09 Supernatural XV ep.5

01:59 Supernatural XV ep.6

02:39 Senza Traccia III ep.17

03:20 Senza Traccia III ep.18

03:59 Cold Case II ep.23

22 Iris

20:05 Un Rivale Scomodo – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Fratello Dove Sei?

23:18 In Ricchezza e in Povertà

01:34 Scherzare col Fuoco

03:22 La Guerra Dei Bottoni

04:53 Verginità

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata Australia

21:15 Concerto Finale Festival dei Due Mondi

22:43 Que Viva Musica

23:41 Rock legends – Muse

00:05 Hip Hop Evolution

00:53 Rai News Notte

00:56 I Più Grandi Musei del Mondo: Madrid

01:49 Prossima fermata Australia

02:50 Racconti di Luce

03:12 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

20:05 Stanlio e Ollio

21:10 Snowpiercer

23:25 Donnie Darko

01:20 To the Wonder

03:15 Tanner Hall – Storia di un’amicizia

25 Rai Premium

21:20 Mentre ero via – p.6

23:15 Purché finisca bene – La tempesta

01:15 Una buona stagione p.5

02:55 Cult Fiction – p.4

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 2-Headed Shark Attack

23:00 Vanessa

00:35 L’impero della passione

02:35 Strippers – Vite a nudo

03:25 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 La casa nella prateria

21:10 Cassandre 8: Il fante nero

23:00 Quantico

02:00 Stone

04:00 Cassandre 6: Il patto

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 The Good Wife

00:50 Damages

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 53

21:10 Solo un Padre – Romantico Italiano

23:05 Ravanello Pallido – Romantico Italiano

01:05 Emergenza Cipolline – una Mamma per Amica VII

01:45 Il Week End Dei Genitori – una Mamma per Amica VII

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 D’amore e d’accordo

22:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

23:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Naso gigantesco

00:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

34 Cine34

21:05 Sabato domenica e venerdì

23:19 Spogliamoci così, senza pudor…

01:23 Tutta da scoprire

02:52 Il mercante di pietre – The Stone Merchant

35 Focus

20:15 La Tomba Nascosta di Genghis Khan – Cose di Questo Mondo II

21:15 Il Regno Degli Orsi – Predatori Dei Carpazi

22:15 Il Regno Dei Lupi – Predatori Dei Carpazi

23:15 Vivere Nello Spazio – la Storia dell’Universo II

00:15 Il Segreto delle Costellazioni – la Storia dell’Universo II

01:15 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 L’ Ascesa della Civiltà Egizia – Antico Egitto: i Misteri Svelati

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Incendio a N.Y.

21:10 Unforgettable – i falsari

22:10 Unforgettable – la combinazione

23:10 L’ispettore Barnaby – Fate entrare i clown

01:10 L’ispettore Barnaby – la strega di paglia

03:00 Delitti di provincia

04:40 Disappeared – L’eroe

39 TOP Crime

20:13 Gioco Sporco – The Closer VI

21:10 Il Giorno Più Bello – Law & Order: Unità Speciale XX

21:59 Una Brava Ragazza – Law & Order: Unità Speciale XX

22:49 Fingere – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:41 La Resa Dei Conti – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:32 Rosso D’Amore – The Mentalist II

01:22 Linea Rossa – The Mentalist II

02:08 Personalità Multipla – Law & Order: Unità Speciale IX

02:49 Avatar – Law & Order: Unità Speciale IX

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

23:30 Viaggio nell’isola dei dinosauri

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudo e crudo – Sopravvivenza

21:20 Life Below Zero

23:25 Mostri di questo mondo – Invasione

01:15 Mountain Monsters – la contea di Wirt

02:15 Mountain Monsters – il fantasma della foresta

03:05 I signori della neve

54 Rai Storia

20:05 Nel mezzo del cammin – pillola 1

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Storie della TV – Vittorio Gassmann

22:10 La guerra segreta. Il maestro del D Day

23:00 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.1

23:50 Eventi – Ivano Fossati 1981

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 41

01:00 Passato e presente

01:40 a.C.d.C. Per la fede e per il trono p. 2

02:30 Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlantico

03:30 Italiani. Indro Montanelli

04:20 Ieri e Oggi p.49

55 Mediaset Extra

21:10 Brignano con la O

23:35 Ciro

01:35 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Range Rover Mk3

21:15 Affari a quattro ruote – Volvo Amazon 122

22:15 Fare detailing con Marcello Mereu

23:15 Dal pollaio alla pista – Peugeot 106 Rally

00:30 Affari a quattro ruote – Bond Bug

66 Italia 2

20:15 I Tre Ammiragli – One Piece

20:45 Tutti Pronti per la Battaglia Decisiva – One Piece

21:15 Lupin III

23:20 Your Highness

01:19 Legame Tra Fratelli – One Piece

01:44 I Tre Ammiragli – One Piece

02:09 Tutti Pronti per la Battaglia Decisiva – One Piece

02:37 Simulcast Radio 101