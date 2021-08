Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 20 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Canzone Segreta

23:55 TG1 Sera

00:00 Overland 22 – Isole Azzorre

00:55 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

01:30 Sottovoce

02:00 Cinematografo Estate

03:00 PLAY DIGITAL

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il mio incubo viene dal passato

23:00 Il volto biondo della pazzia

00:30 O anche no

01:00 Rex

02:25 Racket

04:15 Leoni

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

21:20 La Grande Storia Terzo Reich

23:45 TG Regione

23:50 TG3

23:59 Meteo 3

00:05 Rebel in the Rye

01:45 Il bandito

03:10 La freccia nel fianco

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Il Terzo Indizio

00:49 Il Commissario Claudius Zorn – Senza Luce

02:49 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:11 A Pugni Nudi – per una Triste Esperienza di Carcere Minorile

04:51 Tutti per Uno… Botte per Tutti

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Il Seme del Tradimento – Ines dell’Anima Mia

22:41 Fino Alla Fine del Mondo – Ines dell’Anima Mia

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:35 Ice Ice Baby – Station 19 III

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Fino A Prova Contraria – Distretto di Polizia 8

02:50 Sorelle – Distretto di Polizia 8

6 Italia 1

20:24 Scomparso – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Sono Stata Qui – Chicago P.D.

22:10 Baricentro – Chicago P.D.

23:05 Una Lunga Notte di Pioggia – Law & Order: Special Victims Unit

00:01 Redenzione sul Ring – Law & Order: Special Victims Unit

00:51 Dammi un Po’ di Amore in Cambio – Law & Order: Special Victims Unit

01:36 Law & Order True Crime: The Menendez Murders

02:25 Studio Aperto – la Giornata

02:37 Sport Mediaset – la Giornata

02:52 Voci Dal Passato – i Cavalieri dello Zodiaco

03:13 Le Apparenze – i Cavalieri dello Zodiaco

03:34 è Sufficiente. Puoi Andare. – Imposters

04:13 Lady Marian Ha un Talento Nascosto – Imposters

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 I cannoni di Navarone

23:50 Quel treno per Yuma

01:50 In Onda

02:30 L’aria che tira – Diario Estate

04:35 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:25 I fiumi di porpora

01:15 Belly of the Beast – Ultima missione

02:45 Coppie che uccidono

03:30 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:40 Sono romano ma non è colpa mia

00:05 Finché giudice non ci separi

01:30 Airport Security: Europa

04:45 Sfumature d’amore criminale

20 Venti

20:14 L’ Esplosione Implosione – The Big Bang Theory XI

20:42 La Contaminazione Da Collaborazione – The Big Bang Theory XI

21:04 In The Blood

23:28 Invasion

01:28 Perché Ho Peccato – Shades Of Blue

02:08 L’ Ultima Bugia – Shades Of Blue

02:47 Il Ritorno del Generale – Walker Texas Ranger VII

21 Rai 4

20:27 Criminal Minds X ep.12

21:20 Il Labirinto del Fauno

23:16 The Strain II ep.8

00:00 The Strain II ep.9

22 Iris

20:06 L’ Incubo – Walker Texas Ranger

21:00 White Noise

23:10 1921- il Mistero di Rookford

01:19 Colpevole D’Omicidio

03:10 Breakfast Club

04:43 La Pasion Turca

23 Rai 5

20:13 Great Continental Railway Journeys

21:15 Art Night – Musei a Parigi

23:03 Hip Hop Evolution

23:51 Classic Albums: Carly Simon

00:52 Rock legends – Aerosmith

01:14 Rai News Notte

01:16 Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

24 Rai Movie

21:10 Sodoma e Gomorra

00:00 Ulisse

01:55 Treni strettamente sorvegliati

03:20 Scusi, facciamo l’amore?

25 Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano 2 – Un’ albicocca

23:15 Nero a metà 2: Verità nascoste ep.11

01:10 Le ragioni del cuore – Una coppia in cri

02:50 Cult Fiction – p.6

03:25 Un Ciclone in Convento 10 – Ippoterapia

04:10 Un Ciclone in Convento 10 – Un matrimoni

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Maddalena

23:25 Helmut Newton – Frammenti di intimità

01:10 After Porn Ends

02:55 The Manor – Una famiglia a luci rosse

03:45 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Fear the walking dead

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Mandela and de Klerk

22:55 Nel mezzo del cammin

23:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

02:20 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 45

21:10 Battiti Live – Cornetto Battiti Live Compilation

00:57 L’ Abito Perfetto – una Mamma per Amica VI

01:40 Carnevale in Città – una Mamma per Amica VI

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Alessia e Gessica vs. Marco e Riccardo

21:25 Supernanny

22:40 Supernanny – Barletta

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

01:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

02:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

03:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

34 Cine34

21:05 Amarcord

23:21 Rimini Rimini – Un anno dopo

01:03 Sogni mostruosamente proibiti

02:34 L’ alba

03:44 Barbablù

35 Focus

20:15 Il Mistero della Mummia Nel Deserto – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Ferrovia Più Lunga D’Australia – i Segreti Dei Mega-Treni

22:15 I Treni dello Zucchero – i Segreti Dei Mega-Treni

23:15 Evolution Of Evil, 5 – Dittatori del Novecento

00:15 Evolution Of Evil, 8 – Dittatori del Novecento

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:15 Law & Order: il verdetto – Pubblico e privato

21:10 Delitto in Maussane

23:10 I misteri di Murdoch – Giorni di gloria

00:10 I misteri di Murdoch – per tutti i matrimoni, Murdoch!

01:05 L’ispettore Barnaby – il mulino di Morton Fender

02:55 Murder Comes to Town

04:30 Disappeared – i segreti di un figlio

39 TOP Crime

20:14 In Custodia – The Closer VI

21:10 Il Ballo in Maschera – Poirot II

22:00 La Battuta di Caccia – Poirot II

22:51 Strike: Career Of Evil

00:31 Bomba Ad Orologeria – The Closer IV

01:21 Buona Fede – The Closer IV

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Vendetta e redenzione

23:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi Francia – Colombia: Marie e Olivier

21:35 Ingegneria degli Epic Fail

23:15 Cronaca di un disastro – L’MH17

00:10 Cacciatori di fantasmi – Nevada

01:00 Mountain Monsters – la creatura ibrida

01:45 Mountain Monsters – Alla ricerca del Bigfoot

02:40 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Inferno nei mari

22:10 ’14-’18 La Grande Guerra

23:00 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

23:40 Eventi – la Scuola Genovese

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 6

01:05 Passato e presente

01:45 Tropico del Caos

02:40 Libro e Moschetto

03:40 Italiani – Giuseppe Tucci

04:35 Ieri e oggi puntata 37

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:55 Una Nuova Vita

01:20 La Pupa e il Secchione

04:03 Tgcom24

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Ford Escort RS2000 Rally Car

21:20 Affari a quattro ruote – VW Split-Screen

22:15 Goblin Garage – Slammed Land Rover

23:05 Goblin Garage – Capri Muscle Car

00:00 Goblin Garage – una Mustang

00:50 Goblin Garage – una Volvo

01:35 Goblin Garage – VW Campervan

02:25 Fast N’ Loud – Ford Galaxie

03:15 Fast N’ Loud – Chevy Nomad

04:00 Fast N’ Loud – Cabriolet

66 Italia 2

20:15 Inferno Rovente – One Piece

20:45 La Forza Velenosa – One Piece

21:15 Blade

23:30 Rush Hour – Missione Parigi

01:15 La Furia del Direttore Magellan – One Piece

01:40 Inferno Rovente – One Piece

02:05 La Forza Velenosa – One Piece

02:33 Simulcast Radio 101