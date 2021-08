Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 19 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 19 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 DOC – Nelle tue mani

23:45 TG1 Sera

23:50 Cose Nostre

00:45 RaiNews24

01:16 Che tempo fa

01:20 Occhio alla vedova

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso – Il pastello rosso

22:21 Un omicidio impossibile – Nozze di sangue

00:20 N.C.I.S. Doppia vita

01:00 Radio Corsa

02:00 Racket

03:45 TG2 Eat Parade

04:00 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

21:20 Doppio sospetto

23:00 TG Regione

23:05 TG3

23:16 Meteo 3

23:20 Ossi di seppia – Il rumore della memoria

00:00 Newton Edu – Carnivora come una pianta

00:30 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Il Bisbetico Domato

23:50 Sabato Domenica e Venerdì

02:20 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:41 Basta Che Non Si Sappia in Giro

04:25 Italian Fast Food

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Firenze e Milano di Leonardo – Viaggio Nella Grande Bellezza

00:00 Fame di Gloria – Ines dell’Anima Mia

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It

01:45 Paperissima Sprint Estate

02:12 Fuori Servizio – Distretto di Polizia 8

6 Italia 1

20:24 Bacio Speciale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:16 Cornetto Battiti Live Compilation

01:45 La Fabbrica Dei Corpi – Lincoln Rhyme

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Un Dono Giunto Da Lontano – i Cavalieri dello Zodiaco

03:18 Secondo Cavaliere D’Oro – i Cavalieri dello Zodiaco

03:39 La Ricomparsa di Excalibur – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 I cannoni di Navarone

23:50 Quel treno per Yuma

01:50 In Onda

02:30 L’aria che tira – Diario Estate

04:35 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

23:20 Gomorra – La serie

01:00 Showgirls

03:10 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Notte brava a Las Vegas

23:15 Godzilla

01:40 Highway Security: Spagna

02:25 Airport Security: Europa

04:50 Sfumature d’amore criminale

20 20 — Venti

20:14 La Reazione di Ritrazione – The Big Bang Theory XI

20:42 L’ Integrazione del Rilassamento – The Big Bang Theory XI

21:04 Invasion

23:19 Batman Forever

01:37 Caccia Al Diavolo – Shades Of Blue

02:17 Tradimento – Shades Of Blue

02:56 La Triade del Drago Nero – Walker Texas Ranger VII

03:36 I Soldati dell’Odio – Walker Texas Ranger VII

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds X ep.10

21:20 Fuga nella giungla

23:09 Pigiama Rave Remix – Gli Sportivi pt.2

23:42 La vedova Winchester

22 Iris

20:05 Ladro di Bambini – Walker Texas Ranger

21:00 Three Kings

23:26 Il Cavaliere del Santo Graal

01:40 A Wong Foo, Grazie di Tutto! Julie Newmar

03:29 The Forger

23 Rai 5

20:14 Great Continental Railway Journeys

21:15 Opera – Salome

23:08 Hip Hop Evolution – Le origini

23:58 The Story Of Quadrophenia

00:59 Rock legends – The Smiths

01:22 Rai News Notte

01:25 Dance the audition

02:18 Great Continental Railway Journeys

03:20 Wild Italy

04:10 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Under Suspicion

23:05 Swimming Pool

00:55 Submergence

02:50 Il nome della rosa

25 Rai Premium

21:20 Rex – Cioccolata amara

22:05 Rex – La camera delle meraviglie

22:55 L’ispettore Coliandro: il ritorno 3

00:50 La Squadra 7 – E guerra sia! p.6

02:30 Rex – Cioccolata amara

03:30 Un Ciclone in Convento 10 – Le Scarpette

04:15 Un Ciclone in Convento 10 – Una lettera

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Reversal – La fuga è solo l’inizio

22:50 La vera storia della Monaca di Monza

00:10 Kinky Business – La bottega delle fantasie

01:05 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

02:40 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

03:10 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Rat Race

23:00 Ace Ventura – L’Acchiappanimali

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Fra’ Manisco cerca guai

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Potiche – La bella statuina

23:30 8 donne e un mistero

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I, 44

21:10 Stanno Tutti Bene – Everybody’s Fine

23:00 Quando Tutto Cambia

01:14 Niente Segreti – una Mamma per Amica VI

01:57 L’ Eredità – una Mamma per Amica VI

02:37 3 – Padri e Figli

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Angela e Valerio vs. Olivia e Giulia

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

01:05 Piedi al limite – Unghie del piede

01:55 Piedi al limite – Piedi di cera

02:45 Piedi al limite – Trasformazioni

03:35 Piedi al limite – Piedi ammuffiti

04:25 Piedi al limite – Come camminare sui vetri

34 Cine34

21:05 La banda del gobbo

22:54 Quando Alice ruppe lo specchio

00:28 Ho vinto la lotteria di Capodanno

02:05 La cuccagna

03:51 Emanuelle nera – Orient Reportage

35 Focus

20:15 Alla Ricerca di El Dorado – Cose di Questo Mondo III

21:15 Secrets in The Ice, 3 – Segreti Nel Ghiaccio

22:15 Inondazioni – Le Furie della Natura II

23:15 La Grande Corsa Allo Spazio

38 Giallo

20:15 Law & Order: il verdetto – una sola verità

21:10 L’ispettore Barnaby – Morte delle Argo Bronzeo

22:50 Elementary – Laggiù coi morti

23:40 Elementary – Vista con camera

00:25 L’ispettore Barnaby – Morte di un uomo vanitoso

02:15 Murder Comes to Town

03:45 Disappeared – Notte silenziosa

04:30 Disappeared – Corsa per la vita

39 TOP Crime

20:14 Richiesta D’Aiuto – The Closer VI

21:10 Bomba Ad Orologeria – The Closer IV

22:00 Buona Fede – The Closer IV

22:52 Mezzanotte A Manhattan – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:44 Ucciso All’Indirizzo Sbagliato – Law & Order: Unità Speciale XXI

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Yellowstone

23:30 Amber Alert – Allarme minori scomparsi

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – L’alligatore

21:25 La febbre dell’oro: miniere perdute – il ritorno di Dave

22:20 La febbre dell’oro: miniere perdute – Errori

23:15 La febbre dell’oro: miniere perdute – il mistero

00:10 Cacciatori di fantasmi – Arizona

00:55 Mountain Monsters – il predatore volante

01:45 Mountain Monsters – la creatura della grotta

02:35 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

21:10 – Gutenberg: la rivoluzione della stampa

22:10 – Maria Teresa d’Austria, suocera d’Europa

23:10 – Cronache dall’Antichità

00:00 – Rai News Notte

55 Mediaset Extra

21:10 Zelig

00:00 Colorado

02:48 Tgcom24

02:50 C’Eravamo Tanto Amati

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Audi TT

21:20 Affari a quattro ruote – Caterham 7

22:15 Il mio sogno a quattro ruote

23:00 Metti il turbo con i Debertis – un veicolo d’avventura

23:55 Metti il turbo con i Debertis – Verso Est

00:45 Metti il turbo con i Debertis – Mini Bike Mania

01:30 Metti il turbo con i Debertis – Tripla minaccia

02:20 Fast N’ Loud – Ferrari

66 Italia 2

20:15 Il Cigno Liberato – One Piece

20:45 La Furia del Direttore Magellan – One Piece

21:15 Rush Hour – Missione Parigi

23:00 Lupin III: il Sigillo di Sangue, la Sirena dell’Eternità – Animazione

01:00 L’ Inferno della Fame – One Piece

01:19 Il Cigno Liberato – One Piece

01:44 La Furia del Direttore Magellan – One Piece

02:12 Simulcast Radio 101