Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:50 TG1 Sera

23:55 SuperQuark Natura

00:50 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non avrai mai mia figlia

22:55 Colpevoli – L’amico

23:50 Leggerissima Estate

01:05 Rex

02:30 Racket

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

21:20 Una famiglia senza freni

23:00 TG Regione

23:05 TG3

23:13 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:39 Gangster Story

02:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 La Pica sul Pacifico

04:36 Ursus Nella Valle Dei Leoni

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 All Together Now

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 Braccato – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Poi è Arrivato Nick Porter – Chicago Fire

22:10 Benvenuto A Chicago – Chicago Fire

23:05 Esplosioni – Chicago Fire

00:01 Aspettare e Sperare – Prodigal Son

00:51 La Cruna dell’Ago – Prodigal Son

01:40 Gli Svedesi – Brooklyn Nine Nine

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Fine O Inizio? – i Cavalieri dello Zodiaco

02:53 Pericolo Dagli Abissi – i Cavalieri dello Zodiaco

03:14 Le Colonne Dei Sette Mari – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia a Hitler

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:35 L’aria che tira – Diario Estate

03:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 X Factor People – 10 anni di audizioni

23:35 Italia’s Got Talent

01:25 Horror movie

03:00 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Australia

00:20 Alla ricerca dello squalo perduto

01:15 Highway Security: Spagna

04:25 Sfumature d’amore criminale

20 Venti

20:14 La Determinazione dell’Impegno – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Proposta Proposta – The Big Bang Theory XI

21:04 Batman Forever

23:42 Austin Powers in Goldmember

01:37 Poliziotto Buono, Poliziotto Cattivo – Shades Of Blue

02:17 La Microspia – Shades Of Blue

02:56 Il Testimone del Lago – Walker Texas Ranger VII

03:36 Pioggia di Fuoco – Walker Texas Ranger VII

04:16 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.8

21:20 Codice fantasma

22 Iris

20:05 Il Codice del West – Walker Texas Ranger

21:00 In Ricchezza e in Povertà

23:26 L’ Uomo Che Fissa Le Capre

01:22 Amore e Altri Enigmi

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express

21:16 Opera – Elektra

23:17 Jannacci, l’importante è esagerare

00:18 Quando mi prende una canzone

01:12 Rock legends – Simply Red

01:34 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Mai Stati Uniti

22:50 La mafia uccide solo d’estate

00:25 Passo a due

02:05 Cub – Piccole prede

03:25 Quell’idiota di nostro fratello

25 Rai Premium

21:20 Mentre ero via – p.4

23:15 Il Giovane Montalbano 2 – Il ladro onesto

01:10 Una buona stagione p.3

02:50 Memory – p.2

03:30 Un Ciclone in Convento 10 – Una “Mamba”

04:15 Un Ciclone in Convento 10 – Amore a rate

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Planet of the Sharks

23:00 Le malizie di Venere

00:30 Io e il mio Toy Boy

01:25 50 sfumature di grigio: una storia vera

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Cassandre 6: Il patto

23:30 Quantico

02:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 The Good Wife

00:50 Damages

03:30 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Love Is in The Air I

21:10 Le Fate Ignoranti – Romantico Italiano

23:20 Saturno Contro – Romantico Italiano

01:39 Il Compleanno di Rory – una Mamma per Amica VI

02:21 Ragazze Scatenate – una Mamma per Amica VI

03:03 2 – Padri e Figli

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Alessia e Gianluca vs. Vittoria ed Edwin

21:25 La donna senza volto

22:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

23:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

34 Cine34

21:05 40 gradi all’ombra del lenzuolo

23:07 Zucchero, miele e peperoncino

01:07 Bella Antonia, prima monica e poi dimonia

02:21 La casa del piacere

03:48 Basta guardarla

35 Focus

20:15 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo III

21:15 Dalle Montagne Alla Costa – Wild Portogallo

22:15 Immersi Nel Blu – il Lato Selvaggio della Grecia

23:15 Errori di Manutenzione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

00:15 Distrazioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

01:15 Momento di Svolta – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Il Mistero Dei Teschi Romani

38 Giallo

20:15 Law & Order: il verdetto – Quarantuno colpi

21:10 Tatort – Scena del crimine – Medicina amara

22:55 Van Der Valk

00:35 L’ispettore Barnaby – Scritto nel sangue

02:30 Torbidi delitti – Brutte compagnie

03:20 Murder Comes to Town

04:05 Disappeared – Eroe perduto

39 TOP Crime

20:13 Il Big Bang – The Closer VI

21:10 Bordello – Law & Order: Unità Speciale XX

21:59 Affrontare i Demoni – Law & Order: Unità Speciale XX

22:49 Farò di Te una Star – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:41 Un Brutto Ritorno A Casa – Law & Order: Unità Speciale XXI

00:32 Il Ritorno di John il Rosso – The Mentalist II

01:22 Rosso Rubino – The Mentalist II

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Spia per caso

23:30 Thunderbolt – Gara mortale

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:35 Nudi e crudi – Brasile

21:30 Life Below Zero – la primavera

22:25 Life Below Zero – L’incubo

23:20 Undercut: l’oro di legno

00:25 Bushman Giuseppe

00:35 Cacciatori di fantasmi – Yuma

01:25 Mountain Monsters – il gatto della morte

02:15 Mountain Monsters – la bestia di Raleigh County

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente

21:10 Storie della Tv – Non di solo calcio

22:10 La guerra segreta. L’uomo della Gestapo

23:00 a.C.d.C. – Keplero. La tempesta celeste

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri. Puntata 33

01:00 Passato e Presente

01:40 a.C.d.C – Storia dei fuochi d’artificio

02:35 Libro e Moschetto

03:35 Italiani. Fausto Gullo

55 Mediaset Extra

21:10 Cultura Moderna Slurp

23:55 Battiti Live

02:03 Tgcom24

02:05 C’Eravamo Tanto Amati

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Alfa Romeo Alfa Sud

21:20 Affari a quattro ruote – Jaguar XJC

22:15 Hitler Supercars

23:10 The 24 Hour War. Ferrari vs. Ford

01:00 Affari a quattro ruote – BMW 2002TII

01:50 Affari a quattro ruote – Corvette

02:40 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Jinbei, il Cavaliere del Mare – One Piece

20:45 L’ Inferno della Fame – One Piece

21:15 Lupin III: il Sigillo di Sangue, la Sirena dell’Eternità

23:20 Hazzard

01:25 La Sconfitta di Largo – One Piece

01:50 Jinbei, il Cavaliere del Mare – One Piece

02:15 L’ Inferno della Fame – One Piece

02:43 Simulcast Radio 101