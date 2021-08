Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 The founder

23:35 Settestorie

23:55 TG1 Sera

00:45 RaiNews24

01:10 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0 Schiavi d’amore

22:05 N.C.I.S. New Orleans

22:55 Helen Dorn Dopo la tempesta

00:30 Rex – Ombre

01:14 Rex – Gioco sottobanco

02:00 Racket

03:30 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

21:20 Report

23:15 Il fattore umano Egitto: fine pena mai

00:00 TG Regione

00:05 TG3

00:14 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Controcorrente

00:07 Elvis Presley Show

02:30 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:50 Il Profeta

04:20 Come Eravamo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Balloon – il Vento della Libertà

23:46 Il Grande Sogno

01:55 Tg5

02:29 Meteo.It

02:30 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:01 Coppa Italia Live

20:52 Sampdoria-Alessandria – Coppa Italia

22:59 Coppa Italia Live

23:26 Attila Flagello di Dio

01:25 Nel Bosco – Brooklyn Nine Nine

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:02 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 Doppia Configurazione – i Cavalieri dello Zodiaco

02:40 L’ Ombra Si Rivela – i Cavalieri dello Zodiaco

03:03 Affetto Fraterno – i Cavalieri dello Zodiaco

03:25 Raggio di Sole in Asgard – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Page Eight

23:15 Turks & Caicos

01:15 Tg La7

01:25 Camera con vista

01:55 In Onda

02:35 L’aria che tira – Diario Estate

04:40 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 The karate Kid – Per vincere domani

23:40 Escape Room

01:20 Passione senza regole

03:00 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Finché giudice non ci separi

23:00 Indovina chi

00:50 Airport Security Spagna

04:30 Sfumature d’amore criminale

20 Venti

20:02 La Trasmissione del Diplomato – The Big Bang Theory VIII

20:36 Salernitana – Reggina – Coppa Italia

22:50 Spiral – Giochi di Potere

00:59 Non Mi Riconosco – Shades Of Blue

01:39 Uguali Ma Opposti – Shades Of Blue

02:18 La Vera Forza – Walker Texas Ranger VII

02:58 La Visione – Walker Texas Ranger VII

21 Rai 4

20:06 Criminal Minds X ep.14

21:20 Stargirl ep.12

21:59 Stargirl ep.13

22:36 Marvel’s Jessica Jones III ep.10

23:23 Marvel’s Jessica Jones III ep.11

00:06 Supernatural XIV ep.1

00:45 Supernatural XIV ep.2

02:05 Senza Traccia II ep.17

02:47 Senza Traccia II ep.18

22 Iris

20:05 Uno Spettro del Passato – Walker Texas Ranger

21:00 Agents Secrets

23:22 Un Piano Perfetto

01:29 Le Regole della Truffa

02:59 Nonna Trovami una Moglie

04:29 Qualcuno Pagherà

23 Rai 5

20:14 Trans Europe Express

21:16 Siena e la Chigiana Concerto per l’Italia

22:58 Film – Veloce come il vento

00:53 Brian Johnson, una vita on the road

01:36 Rai News Notte

01:38 Guns N’ Roses Live Rarities

02:15 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Hostiles: Ostili

23:30 Passione ribelle

01:35 Sacro e profano

02:55 L’ultima estate a Tangeri

25 Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile 2021 – p.6

00:05 Rex – La festa di laurea

00:50 Rex – Terzo tempo

01:35 Blu notte 11: Nelle mani dello Stato p.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bandits

23:25 Polyamori

00:35 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:35 Mio figlio il pornoattore

02:30 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

03:45 Tanto sesso per nulla – Le case chiuse del Canton Ticino

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Donne, regole… e tanti guai!

23:00 Uno strano caso

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Don Gnocchi. L’angelo dei bimbi

23:05 Ubuntu

00:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

03:25 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Marie Is On Fire – Solo la Verità

23:05 Il Gusto dell’Amore

00:55 Lavori in Casa – una Mamma per Amica VI

01:40 Lontano Da Yale – una Mamma per Amica VI

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Lorenza e Simona vs. Paola e Cristina

21:25 Vite al limite – Benji e David

23:00 Vite al limite – Gina

00:35 Vite al limite – Travis

02:10 Vite al limite – Joyce

03:45 Vite al limite – Carlton e Shantel

34 Cine34

21:04 Ferie d’Agosto

23:00 My name is Tanino

01:03 Baci e abbracci

02:47 Un amore targato Forlì

04:15 Viva San Isidro!

35 Focus

20:15 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

21:15 Evolution Of Evil, 5 – Dittatori del Novecento

22:15 Evolution Of Evil, 8 – Dittatori del Novecento

23:15 Secrets in The Ice, 2 – Segreti Nel Ghiaccio

00:15 Tormente – Le Furie della Natura II

01:15 L’ Aereo Che Volò Troppo in Alto – Indagini Ad Alta Quota XI

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Delitto al campus

21:10 I misteri di Murdoch – Giorni di gloria

22:00 I misteri di Murdoch – per tutti i matrimoni, Murdoch!

22:50 Delitto in Martigues

00:30 L’ispettore Barnaby – Scuola di omicidio

02:10 Murder Comes to Town

03:45 Disappeared – in cerca di se stessa

04:30 Disappeared – Maledizioni di famiglia

39 TOP Crime

20:14 Trasformazione – The Closer V

21:10 Delitto in Provenza

23:10 Law & Order: Unità Speciale XX

00:02 Blackout – Law & Order: Unità Speciale XX

00:53 Colombo: Scandali A Hollywood – Colombo

02:28 Il Giorno Più Bello – Law & Order: Unità Speciale XX

03:09 Una Brava Ragazza – Law & Order: Unità Speciale XX

03:51 Kick Boxing – Distretto di Polizia 4

04:37 Legge Criminale – Distretto di Polizia 4

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 I tre investigatori e il castello del terrore

23:30 The Contractor – Rischio supremo

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Inferno sull’Himalaya

21:25 L’oro dell’Atlantico – Tutto cambia

22:20 L’oro dell’Atlantico – la tempesta

23:10 WWE Raw

01:05 Mountain Monsters – il drago di fuoco

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Guelfi e ghibellini

21:10 Cronache dall’Antichità

22:10 Italia viaggio nella bellezza

23:00 1919-1922 Cento anni dopo

23:45 Eventi – Ivano Fossati 1981

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri puntata 26

01:00 Passato e presente. Guelfi e ghibellini

02:00 La bussola e la clessidra

02:30 Libro e Moschetto

55 Mediaset Extra

21:11 Raffaella Carrà Show

23:16 Il Principe Azzurro

01:18 Tgcom24

01:20 3 – Mamma Lucia

02:25 C’Eravamo Tanto Amati

04:25 21 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Rover P5 B

21:25 Affari a quattro ruote – Amphicar

22:15 Dal pollaio alla pista – Fiat 500 F 1968

23:25 Dal pollaio alla pista – Alfa 75 1986

66 Italia 2

20:15 Nuove Scoperte Sull’Isola Kansorn – One Piece

20:45 Attacco A Little East Blue – One Piece

21:15 Il Re Scorpione: il Libro delle Anime

23:15 Una Casa in Vendita e una Seria Faccenda Da Donne – Young Sheldon

23:40 Un Dente Da Latte e il Dio Egizio della Sapienza – Young Sheldon

00:05 Una Lettera Segreta e un Umile Dischetto di Carne Processata – Young Sheldon

00:35 Asso Selvaggio – A.P. Bio

01:00 La Giornata di Katie Holmes – A.P. Bio

01:25 La Comparsa di Magellan – One Piece

01:50 Nuove Scoperte Sull’Isola Kansorn – One Piece

02:15 Attacco A Little East Blue – One Piece

02:43 Simulcast Radio 101