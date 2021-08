Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:50 TG1 Sera

23:55 SuperQuark Natura

00:50 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La nostra seconda vita

23:05 Colpevoli Solitudine

23:55 Leggerissima Estate

01:05 Rex

02:35 Cronaca Nera La prima moglie

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

21:20 Un figlio all’improvviso

23:00 TG Regione

23:05 TG3

23:13 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:37 This Is Elvis

02:45 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:05 La Sceriffa

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 All Together Now

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 Bestia Nera – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Manteniamo la Posizione – Chicago Fire

22:10 Dove Finiremo – Chicago Fire

23:05 La Notte di Natale – Prodigal Son

00:00 Lontano Da Tutti – Prodigal Son

00:51 Elettroshock – Prodigal Son

01:40 L’ Intuito di Boyle – Brooklyn Nine Nine

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

02:32 Duplice Battaglia – i Cavalieri dello Zodiaco

02:55 Per Amore di Flare – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia a Hitler

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:35 L’aria che tira – Estate

04:05 La7 Doc

8 TV8

20:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 X Factor – 10 anni di audizioni

23:30 Italia’s Got Talent

01:15 Furia cubana

02:55 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Un weekend da bamboccioni

23:15 Sharks vs. Crocs

00:10 Sharks and the City: New York

00:55 Airport Security Spagna

04:20 Sfumature d’amore criminale

20 Venti

20:14 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:42 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Batman – il Ritorno

23:41 Mine

01:46 Il Prescelto – The Following III

02:27 Eternamente – The Following III

03:05 Conto Alla Rovescia – Walker Texas Ranger VII

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds X ep.8

21:20 Codice fantasma

22:53 Il principio del piacere ep.1

23:54 Il principio del piacere ep.2

00:52 Supernatural XIII ep.16

01:36 Supernatural XIII ep.17

02:20 Supernatural XIII ep.18

03:00 Senza Traccia II ep.11

03:41 Senza Traccia II ep.12

22 Iris

20:05 Il Matrimonio – Walker Texas Ranger

21:00 The Blues Brothers

23:42 Mickey Occhi Blu

01:46 Syriana

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express

21:15 Opera – Semiramide

01:19 Jannacci, l’importante è esagerare

02:49 Rai News Notte

24 Rai Movie

21:10 Stai lontana da me

22:45 Miami Beach

00:10 Copycat – omicidi in serie

02:20 Mare Nero

03:35 Meduse

25 Rai Premium

21:20 Mentre ero via – p.3

23:05 Il Giovane Montalbano 2 – La Transazione

01:10 Una buona stagione p.2

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Atomic Shark

22:55 L’infermiera

00:50 Adulthood – Una stripper a Marsiglia

01:55 Le schiave del marciapiede

03:05 Escort Girls

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Cassandre 5: Ritorno di fiamma

23:00 Quantico

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 The Good Wife

00:50 Damages

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Tre Metri Sopra il Cielo

23:05 Amore 14 – Romantico Italiano

00:55 Un Interesse Nascosto – una Mamma per Amica V

01:40 Ti Presento i Miei – una Mamma per Amica V

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Salvatore e Cristiana vs. Rosalba e Carlotta

21:20 Le ragazze senza età

22:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

23:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

00:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Avventure

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

02:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il lipoma

34 Cine34

21:05 Zucchero, miele e peperoncino

23:17 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

01:29 Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso

03:11 Emanuelle nera

04:33 Nontuttorosa

35 Focus

20:15 La Maledizione di Tutankhamon – Cose di Questo Mondo III

21:15 Dalle Pianure Alle Montagne – Wild Portogallo

22:15 La Dimora Degli Dei – il Lato Selvaggio della Grecia

23:15 Coraggio in Cabina – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Negligenza criminale

21:10 Unforgettable – Classe del 93

22:00 Van Der Valk

23:45 L’ispettore Barnaby – Sorelle e rivali

01:25 Murder Comes to Town – L’ultima passeggiata

02:20 Murder Comes to Town – la tragedia di una madre

03:00 Murder Comes to Town – una musica da brivido

39 TOP Crime

20:13 Furto D’Identità – The Closer V

21:10 Una Strana Storia di Romeo e Giulietta – Law & Order: Unità Speciale XX

21:59 Sezione 33 – Law & Order: Unità Speciale XX

22:49 Accredo – Law & Order: Unità Speciale XX

23:41 Esilio – Law & Order: Unità Speciale XX

00:32 Oro Nero e Rosso Sangue – The Mentalist II

01:22 Rapimento Rosso Sangue – The Mentalist II

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Thunderbolt – Gara mortale

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – Nel cuore della giungla

21:25 Life Below Zero – Brucia tutto

22:15 Life Below Zero – la stagione è aperta

23:15 Undercut: l’oro di legno

00:10 Cacciatori di fantasmi – Mafia cinese

01:00 Mountain Monsters – il Mothman

01:50 Mountain Monsters – il demone-lucertola

02:35 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente

21:10 Italiani – Federico Zeri

22:00 La guerra segreta – Inferno in Grecia

22:50 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #maestri – Puntata 62

01:05 Passato e Presente

01:45 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria

02:45 Napoleone II, il grande zero

55 Mediaset Extra

21:10 Cultura Moderna Slurp

00:00 Battiti Live

01:53 Tgcom24

01:55 C’Eravamo Tanto Amati

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Citroen 2CV

21:15 Affari a quattro ruote – Datsun 240Z California

22:15 In officina con Ema

00:10 Affari a quattro ruote – Toyota

01:05 Affari a quattro ruote – MGA California

02:00 Fast N’ Loud – una Ford Stile “Frankenstein”

02:55 Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

03:45 Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

66 Italia 2

20:15 Una Terribile Notizia – One Piece

20:45 La Principessa Innamorata – One Piece

21:15 Lupin: il Tesoro del Titanic

23:11 4 Pazzi in Libertà

01:21 Un Passato Terribile – One Piece