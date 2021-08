Incendio a Tor Vergata nel pomeriggio di oggi, 1 agosto 2021. Il vento forte che da questa mattina sta interessando i vari territori della Regione Lazio ha contribuito a far “viaggiare” le fiamme, che stanno interessando anche altri quartieri di Roma.

Roma, incendio a Tor Vergata oggi

Nello specifico, i roghi sono stati segnalati nei quartieri tutto sommato limitrofi dei quartieri Giardinetti e soprattutto Torrenova, più vicino a Tor Vergata. L’incendio è iniziato nelle zone comprese tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo. Come accaduto anche nei giorni scorsi, a bruciare sono principalmente sterpaglie e materiale legato ai rifiuti.

Colonne di fumo nero nel cielo hanno allertato i residenti, che timorosi dell’aria respirata anche chiuso le loro finestre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Si tratta dunque dell’ennesimo episodio nella zona di Roma Est e dintorni in questi giorni. Potrebbero seguire aggiornamenti.