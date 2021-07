Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Carramba

ore 00:00 Siena e la Chigiana – Concerto per l’Italia

Rai 2

ore 18:30 Olimpiadi Tokyo Best of

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg2 Post

ore 21:20 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli

ore 23:40 Olimpiadi Tokyo 2020 – Record

Rai3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Caro Marziano

ore 20:20 Un Posto al Sole

ore 21:20 Cavalleria Rusticana – Opera

ore 22:55 Visionari

Canale 5

ore 18:45 Conto alla rovescia

ore 20:35 Paperissima Sprint

ore 21:40 Temptation Island

ore 01:00 Tg5



Italia 1

ore 19:20 CSI (2 ep.)

ore 20:30 NCIS s.1

ore 21:20 RIPD Poliziotti dall’aldilà

ore 23:20 Poliziotti Fuori Due sbirri a piede libero



Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:30 Ricky & Barabba

ore 23:30 Quel gran pezzo dell’ubalda…



La7

ore 18:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 In Onda

ore 23:30 Agorà



Tv8 (ch. 125 Sky)

ore 19:15 4 ristoranti

ore 20:25 4 Hotel

ore 21:30 Balla coi lupi (ext. vers)

ore 00:30 Robin Hood Un uomo in calzamaglia



Nove (ch. 149 Sky)

ore 19:30 Ristoranti da incubo

ore 20:30 Deal with It

ore 21:35 Il primo cavaliere

ore 23:25 Azzurri – La notte dei campioni



Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 27 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 04×05-06

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 04×05-06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 02×02-03

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 02×02-03 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Hammarvik – Amori e altri omicidi 01×04-05

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 In Treatment 4×01-02-03-04 1a Tv



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 4×01-02-03-04 1a Tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Reign 1×07-08

(ch. 112) ore 21:15 1×07-08 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Avvocati di famiglia 1×07-08 1a Tv

(ch. 114) ore 21:15 1×07-08 1a Tv Fox (ch. 116) ore 21:00 Grey’s Anatomy 17×07-08

(ch. 116) ore 21:00 17×07-08 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Shades of Blue 1×07-08

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 3×16 1a Tv

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×16 1a Tv Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Legends of tomorrow 5×01-02

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 300

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Iron Sky – La battaglia continua

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Cavalca Vaquero!

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Sicario

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Il bandito corso

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La rapina perfetta

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Giovannona Coscialunga disonorata con onore

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:25 L’erba del vicino

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 La maga delle spezie



Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Io Sono Mia



Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore



I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Comedy Central (ch. 129 Sky) ore 21:00 Maschi contro Femmine

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Poveri ma ricchissimi

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 The Kelly Gang

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Una notte da Leoni 2



Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Believe Il sogno si avvera

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Presa Mortale

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Terminal

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 500 giorni insieme

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il mio profilo migliore

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Il Grande Passo



Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Confidence – La truffa perfetta

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Match Point

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Immaturi – Il viaggio



