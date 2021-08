Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

TG 1 20:35 Techetechetè

21:25 Non c’è più religione

Non c’è più religione 23:15 TG1 Sera

23:20 Speciale Tg1

Speciale Tg1 00:25 RaiNews24

00:55 Che tempo fa

Che tempo fa 01:00 Testimoni e Protagonisti del XX secolo

02:00 Sottovoce

Sottovoce 02:30 RaiNews24

2 Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

TG2 – 20.30 21:05 Il Circolo degli Anelli

00:00 Record

Record 01:05 Sorgente di vita

01:35 Sulla Via di Damasco

Sulla Via di Damasco 02:10 Cronaca Nera La clinica dei VIP

03:45 Piloti

Piloti 04:10 Ci Vediamo in Tribunale – Soccorso sbagl

3 Rai 3 20:00 Blob

Blob 20:30 Sapiens Files, un solo pianeta

21:20 Kilimangiaro Estate

Kilimangiaro Estate 23:25 TG Regione

23:30 TG3

TG3 23:43 Meteo 3

4 Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

Stasera Italia Weekend 21:27 Return To Sender – Restituire Al Mittente

23:27 Il Gioco di Ripley

Il Gioco di Ripley 01:41 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:59 Franca Valeri Special

Franca Valeri Special 03:03 Parigi, O Cara

04:41 Gioco di Società

5 Canale 5 20:00 Tg5

Tg5 20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

Paperissima Sprint Estate 21:21 Il Cinematografo – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

22:55 Il Ballo in Maschera – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

Il Ballo in Maschera – Grand Hotel – Intrighi e Passioni 00:30 Into The Woods – Station 19 III

01:33 Tg5

Tg5 02:07 Meteo.It

6 Italia 1 20:24 Il Cecchino – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

Il Cecchino – N.C.I.S. – Unità Anticrimine 21:20 Colorado

00:20 The Nun: la Vocazione del Male

The Nun: la Vocazione del Male 02:20 E-Planet

02:50 Studio Aperto – la Giornata

Studio Aperto – la Giornata 03:02 Sport Mediaset – la Giornata

03:17 Complicato Intrigo di Camere, Donne e Dritti – Professione Vacanze

Complicato Intrigo di Camere, Donne e Dritti – Professione Vacanze 04:51 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7 20:00 Tg La7

Tg La7 20:35 Meraviglie senza tempo

21:30 I miserabili

I miserabili 00:05 Tg La7

00:15 Camera con vista

Camera con vista 00:40 Grizzly man

02:45 Racconti d’estate

Racconti d’estate 04:55 History’s Greatest Lies

8 TV8 20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Alessandro Borghese – 4 ristoranti 21:30 Amichevole Parma-Inter

23:20 Name That Tune – Indovina la canzone

Name That Tune – Indovina la canzone 01:45 Non è un’altra stupida commedia americana

03:15 Coppie che uccidono

Coppie che uccidono 04:05 Lady Killer

9 NOVE 21:35 Rocky II

Rocky II 23:35 Azzurri – la notte dei campioni

23:55 Il primo cavaliere

Il primo cavaliere 02:05 Fantasmi – Quando scende la notte – Segreti di famiglia

02:50 Fantasmi – Quando scende la notte – il clown

Fantasmi – Quando scende la notte – il clown 03:35 Fantasmi – Quando scende la notte

20 Venti 21:04 L’ Ultima Discesa

L’ Ultima Discesa 23:19 Romeo Deve Morire

01:34 Smascherato – The Following III

Smascherato – The Following III 02:06 La Casa – The Following III

02:44 La Figlia di Butch – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4 20:33 APB ep.12

APB ep.12 21:20 La vedova Winchester

22:59 xXx

22 Iris 21:00 Il Colore Viola

Il Colore Viola 00:03 Mission

02:29 Mandela: la Lunga Strada Verso la Libertà

23 Rai 5 21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

Di là dal fiume e tra gli alberi 23:05 Film – Ballata dell’odio e dell’amore

00:35 Rai News Notte

Rai News Notte 00:38 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie 20:15 Storia di un italiano

Storia di un italiano 21:10 Io & Marley

23:05 How To Be A Latin Lover

25 Rai Premium 21:20 Un’ ora sola vi vorrei – p.4

Un’ ora sola vi vorrei – p.4 22:40 Pezzi unici: Vero e falso ep.9 – Caccia

00:40 Spazio 1999 – Mondo proibito ep.13

Spazio 1999 – Mondo proibito ep.13 01:35 Spazio 1999 – Pianeta di ghiaccio ep.14

26 Cielo 20:30 Affari di famiglia

Affari di famiglia 21:25 Relazione omicida

22:55 Ina: l’esploratrice del porno

Ina: l’esploratrice del porno 23:45 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

00:50 Vita da escort

Vita da escort 02:20 Matrimonio a luci rosse

03:05 Escort Boys

Escort Boys 03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network 21:10 La Terrazza sul Lago

La Terrazza sul Lago 23:00 Terminator

00:50 Deutschland 86

Deutschland 86 02:30 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:05 Most Ridiculous

28 TV2000 20:00 Rosario da Lourdes

Rosario da Lourdes 20:30 TG 2000

20:50 Soul

Soul 21:20 Casa Howard

23:30 La mia via

La mia via 01:45 Angelus di Papa Francesco

02:00 La compieta preghiera della sera

La compieta preghiera della sera 02:00 Santo Rosario

29 LA7d 20:20 I menù di Benedetta

I menù di Benedetta 21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

The Dr. Oz Show 03:15 I menù di Benedetta

30 La 5 21:10 Il Gusto dell’Amore – That’s Amore

Il Gusto dell’Amore – That’s Amore 23:05 Rosamunde Pilcher: una Vita in Discussione

01:00 La Signora delle Camelie (Di L. Gasparini)

31 Real Time 20:05 Il castello delle cerimonie – Sant’Antonio

Il castello delle cerimonie – Sant’Antonio 20:35 90 giorni per innamorarsi – Chi comanda?

22:20 90 giorni per innamorarsi – la realtà

90 giorni per innamorarsi – la realtà 00:05 Il re del bisturi

00:55 La clinica della pelle

34 Cine34 20:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima 21:06 Sessomatto

23:24 Segreti di cinema – cine34 ’21

Segreti di cinema – cine34 ’21 23:36 Vedo nudo

35 Focus 20:15 Cuore di Leonessa

Cuore di Leonessa 21:15 Lo Spaccapietre – Rooted

22:15 Ande – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

Ande – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole 23:15 La Giungla Dei Cuccioli – Amazzonia Selvaggia

00:15 La Migrazione – Beautiful Serengeti

La Migrazione – Beautiful Serengeti 00:43 Il Viaggio – Beautiful Serengeti

01:15 Il Disastro del Traghetto Greco – Indagini Ad Alta Quota III

Il Disastro del Traghetto Greco – Indagini Ad Alta Quota III 02:00 Dalla Repubblica All’Impero – Gli Otto Giorni Che Fecero Roma

02:43 08/08/2021 – Meteo Focus

08/08/2021 – Meteo Focus 02:45 Glaciazione Vulcanica – Mega Disastri III

03:30 I Ponti Attraverso la Storia – Masters Of Engineering

38 Giallo 21:05 Van Der Valk

Van Der Valk 22:50 L’ispettore Barnaby – la maledizione della Nona

00:30 Omicidi a Sandhamn

Omicidi a Sandhamn 02:15 Torbidi delitti – Mentre dorme

03:10 Torbidi delitti – Bersaglio mobile

Torbidi delitti – Bersaglio mobile 03:55 Torbidi delitti – Morte in un aranceto

04:45 Torbidi delitti – Intrighi e tradimenti

39 TOP Crime 20:14 Bollata – The Closer V

Bollata – The Closer V 21:10 Duplice Omicidio per il Tenente Colombo – Colombo

22:50 Sfortunate Coincidenze – Poirot II

49 Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

Law & Order: Criminal Intent 21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

Top Gear 04:20 Police Interceptors

52 DMAX 21:25 Border Security: America Latina

Border Security: America Latina 23:05 Airport Control

00:00 Ce l’avevo quasi fatta – in Messico

Ce l’avevo quasi fatta – in Messico 00:50 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga

01:40 Ce l’avevo quasi fatta – Rumori

Ce l’avevo quasi fatta – Rumori 02:30 Cops: UK

54 Rai Storia 20:20 Scritto, letto, detto: Nicola Antonetti

Scritto, letto, detto: Nicola Antonetti 20:30 Passato e presente

21:10 Una vita scellerata

Una vita scellerata 23:00 Inferno dei mari – Operazione Caesar

00:00 Rai News Notte

Rai News Notte 00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e presente

Passato e presente 01:05 14-18 Grande Guerra cento anni dopo

02:05 Nascita di una dittatura – Puntata 5

55 Mediaset Extra 21:10 Tu Si Que Vales

Tu Si Que Vales 00:40 Buona Domenica

04:53 Tgcom24

59 Motor Trend 20:35 Ingegneria impossibile – il Rion Antirion

Ingegneria impossibile – il Rion Antirion 21:20 Ingegneria impossibile

23:05 Ingegneria impossibile – la torre di Shangai

Ingegneria impossibile – la torre di Shangai 23:55 Marchio di fabbrica

01:30 Affari a quattro ruote – Fso Syrena 105

Affari a quattro ruote – Fso Syrena 105 02:20 Affari a quattro ruote – Lotus Elise

03:10 Affari a quattro ruote – Cadillac Coupe De Ville

Affari a quattro ruote – Cadillac Coupe De Ville 03:55 Affari a quattro ruote – Jensen Interceptor

04:45 Come è fatto