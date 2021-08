Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 6 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 6 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Canzone Segreta

00:15 Le vie dell’Amicizia 2021

01:40 RaiNews24

02:13 Che tempo fa

02:15 Sottovoce

02:45 Cinematografo Estate

03:45 PLAY DIGITAL

04:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Circolo degli Anelli

23:40 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via dei matti

20:45 Un posto al sole

21:20 La Grande Storia La monarchia breve

23:30 La mia passione Emma Bonino

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Il Terzo Indizio

00:04 Il Commissario Claudius Zorn – L’Innocenza Tradita

02:01 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:23 La Ragazza Dalla Pelle di Luna

03:50 Nottataccia

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 La Morte Meno la Si Teme Più Da Vita – Ines dell’Anima Mia

22:41 La Terra Promessa – Ines dell’Anima Mia

00:00 Speciale – Questo è Giffoni

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It

01:25 Paperissima Sprint Estate

01:52 Nella Morsa dell’Ingranaggio – Distretto di Polizia 7

02:48 Il Tempo Che Ci Resta – Distretto di Polizia 8

6 Italia 1

20:24 Il Grande Occhio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Regole del Quartiere – Chicago P.D.

22:10 Il Diavolo Che Conosci – Chicago P.D.

23:05 Non Può Essere Dichiarato Colpevole – Law & Order: Special Victims Unit

00:00 Dev’Essere Ritenuto Colpevole – Law & Order: Special Victims Unit

00:55 Dipinge per Vendetta – Law & Order: Special Victims Unit

01:50 Law & Order True Crime: The Menendez Murders

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 La Rosa Nera – i Cavalieri dello Zodiaco

03:20 Arrivo Alle Stanze di Arles – i Cavalieri dello Zodiaco

03:43 Scontro Finale – i Cavalieri dello Zodiaco

04:06 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La patata bollente

23:10 Casa mia, casa mia…

00:50 Tg La7

01:00 In Onda

01:40 L’aria che tira – Estate

04:10 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

23:20 Quattro matrimoni in Italia

01:05 Decameron Pie

02:45 Coppie che uccidono

03:25 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Rocky

23:40 Azzurri – la notte dei campioni

23:55 The Expatriate – in fuga dal nemico

01:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Equivalenza del Ballo – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Deviazione del Setto – The Big Bang Theory VIII

21:04 Benvenuti Nella Giungla

23:14 The Next Three Days

01:46 Saldi Nuziali – Superstore

02:06 Una Notte Al Cloud 9 – Superstore

02:27 Una Decisione Inaspettata – Superstore

02:48 Sciopero! – Superstore

03:05 Il Potere Degli Angeli – Walker Texas Ranger VI

03:45 Il Coraggio di Jacob – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds X ep.2

21:20 Donnie Darko

23:13 The Strain II ep.6

00:00 The Strain II ep.7

00:48 Supernatural XIII ep.10

01:28 Supernatural XIII ep.11

02:17 Senza Traccia II ep.4

02:57 Senza Traccia II ep.5

03:38 Cold Case ep.23

04:20 The dark side pt.11

22 Iris

20:05 La Notte dell’Odio – Walker Texas Ranger

21:00 1921- il Mistero di Rookford

23:18 Interceptor il Guerriero della Strada

01:14 Il Destino di un Guerriero – Alatriste

03:38 Bangkok Dangerous

23 Rai 5

20:24 L’Arte dell’Ingegno

21:16 Art Night – Artisti e natura

23:06 Bill Wyman – The Quiet One

00:41 The Great Songwriters – The Flaming Lips

01:30 Visioni – Teatro Greco di Siracusa 2021

02:00 Rai News Notte

02:03 Variazioni su tema

02:15 L’Arte dell’Ingegno

03:13 Wild Italy

04:04 Wildest Pacific

24 Rai Movie

21:10 How To Be A Latin Lover

23:10 Proprio lui?

01:00 Samba

03:00 In un posto bellissimo

25 Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano 2 – La Transazione

23:25 Nero a metà 2

01:20 Il Mastino – Primo amore p.6

02:55 Cult Fiction – p.5

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Avere vent’anni

23:00 Adulthood – Una stripper a Marsiglia

00:00 Escort Girls

01:05 Naked

02:00 Sticky: l’amore fai da te

03:10 Limit(Less) Love and Sex

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Yellowstone

23:00 21

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un traduttore

22:20 Nel mezzo del cammin

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Prime – Battibecchi D’Amore

23:10 La Verità sul Caso Harry Quebert

01:16 Il Fantasma dell’Albergo – una Mamma per Amica V

02:03 La Ragazza Ideale – una Mamma per Amica V

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Lago di Como

22:40 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Pisa

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

21:06 Il postino

23:23 Leoni al sole

01:37 Com’è dura l’avventura

03:11 Flavia la monaca musulmana

35 Focus

20:15 El Chapo – Cose di Questo Mondo III

21:15 Catastrofe Sotterranea – Minatori – Che Disastro!

22:15 Dritti Nell’Uragano – Missile – Che Disastro!

23:15 Evolution Of Evil, 3 – Dittatori del Novecento

00:15 Evolution Of Evil, 6 – Dittatori del Novecento

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:20 Law & Order – i due volti della giustizia – Orgoglio bianco

21:15 Delitto in Lozere

23:00 L’ispettore Barnaby – Matrimonio con la morte

00:45 L’ispettore Barnaby – Morte di uno sconosciuto

02:40 Murder Comes to Town – il signore delle rocce

03:35 Murder Comes to Town – il diario segreto

04:20 Disappeared – Pericolo al crepuscolo

39 TOP Crime

20:15 Riavere Indietro il Gatto – The Closer V

21:10 Il Seme del Sospetto – Poirot II

21:59 Furto Da un Milione di Dollari – Poirot i

22:49 Strike: The Cuckoo’s Calling, 1 – Strike – il Richiamo del Cuculo

23:39 Strike: The Cuckoo’s Calling, 2 – Strike – il Richiamo del Cuculo

00:29 Strike: The Cuckoo’s Calling, 3 – Strike – il Richiamo del Cuculo

01:19 Un Ragazzo Problematico – The Closer IV

02:09 Morte Improvvisa – The Closer IV

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Senza freni

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:10 Nudi e crudi – Speciale Amazzonia

21:25 Ingegneria degli Epic Fail

22:15 Ingegneria degli Epic Fail – Londra

23:10 Cronaca di un disastro – il disastro di Viareggio

00:05 Cacciatori di fantasmi – Ritorno a Las Vegas

00:55 Mountain Monsters – il cane predatore

01:45 Mountain Monsters – il Werewolf

02:35 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Gutenberg

21:10 Inferno dei mari

22:10 14-18 Grande Guerra cento anni dopo

23:00 Rommel un caso di coscienza

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 20

01:00 Passato e presente. Gutenberg

01:40 Documentari d’autore

03:45 Storia della Bomba Atomica pt.6

04:30 Ieri e oggi. Puntata 20

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:55 La Pupa e il Secchione

03:53 Tgcom24

03:55 C’Eravamo Tanto Amati

04:15 13 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Ford Fiesta XR2

21:20 Affari a quattro ruote – MGA California

22:15 Reperti d’assalto

23:05 Reperti d’assalto – un carro armato in giardino

23:55 Reperti d’assalto

00:45 Reperti d’assalto – Completamente scomposto

01:35 Reperti d’assalto

02:25 Fast N’ Loud – Cadillac del ’63

66 Italia 2

20:15 Il Ritorno della Guardia Rubber – One Piece

20:45 Il Piano della Thriller Company Viene Sventato – One Piece

21:15 The Raven

23:21 Rush Hour – Due Mine Vaganti

01:17 Un Duro Colpo – One Piece

01:42 Il Ritorno della Guardia Rubber – One Piece

02:07 Il Piano della Thriller Company Viene Sventato – One Piece

02:35 Simulcast Radio 101