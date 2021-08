Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:50 TG1 Sera

23:55 SuperQuark Natura

00:50 RaiNews24

01:21 Che tempo fa

01:25 MOOD – Ricchi e Poveri

01:55 Il commissario Manara – Sogni di vetro

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Circolo degli Anelli

23:40 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti

20:45 Un posto al sole

21:20 Quasi nemici – L’importante è avere ragione

23:00 Ieri e oggi

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Insieme. Storie di legalità

01:30 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:37 Saranno Famosi

03:14 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:34 Fantasmi e Ladri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 All Together Now

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 La Telefonata – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Vedere per Credere – Chicago Fire

22:10 La Magia Dei Migliori Amici – Chicago Fire

23:05 L’ Intervista – Prodigal Son

00:00 L’ Amico di Famiglia – Prodigal Son

00:55 Pied-A-Terre – Prodigal Son

01:50 Elicottero – Prendere il Volo – Brooklyn Nine Nine

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Quale Destino per Cristal? – i Cavalieri dello Zodiaco

03:06 Eufonia – i Cavalieri dello Zodiaco

03:29 Il Ritorno di Micene – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia a Hitler

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:30 L’aria che tira – Estate

04:00 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

00:00 Cinque ragazzi per me

02:35 Tutta colpa di Sara

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 A casa con i suoi

23:20 Azzurri – la notte dei campioni

23:35 Tutti pazzi per Mary

01:35 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Riverberazione della Sveltina – The Big Bang Theory VIII

20:42 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Batman

23:41 Jupiter – il Destino dell’Universo

02:06 Lo Stalker – Hot & Bothered

02:26 Benvenuti Al Cloud 9 – Superstore I

02:47 La Rivista Aziendale – Superstore I

03:08 Vaccini e Salse – Superstore I

03:25 Schiave Bianche – Walker Texas Ranger VI

04:05 Test Mortale – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds IX ep. 22

21:18 Highwaymen – I banditi della strada

22:41 Predator

00:35 Supernatural XIII ep. 5

01:19 Supernatural XIII ep. 6

02:05 Supernatural XIII ep. 7

02:43 Senza Traccia ep. 23

03:26 Senza Traccia II ep. 1

04:07 Cold Case ep. 21

22 Iris

20:05 L’ Ultimo Guerriero – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Uomo Che Fissa Le Capre

23:06 Le Regole della Truffa

00:56 Havana

03:20 By The Sea

23 Rai 5

20:24 L’Arte dell’Ingegno

21:16 Opera – Rinaldo

00:52 Rai News Notte

00:55 Jannacci, l’importante è esagerare

24 Rai Movie

21:10 Non c’è campo

23:00 Gomorroide

00:45 Noi 4

02:20 La scelta di Davy

03:35 Professione: avventurieri

25 Rai Premium

20:15 L’ Allieva 2 – Talento mortale ep.10

21:20 Mentre ero via – p.2

23:10 Il Giovane Montalbano 2 – Morte in mare

01:05 Una buona stagione p.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Circondati

23:00 Caligola e Messalina

00:30 Shame

02:15 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Will Hunting – Genio ribelle

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Rendition – Detenzione illegale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Damages

00:50 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 L’ Uomo Perfetto

23:00 Voce del Verbo Amore – Romantico Italiano

00:55 La Festa è Finita – una Mamma per Amica V

01:52 Inviti Segreti – una Mamma per Amica V

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 La bambina sirena

22:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

23:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

21:05 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

23:29 Doppio misto

01:22 L’ anima gemella

03:01 Dentro lo schermo – filler cine34

03:31 Africa addio

35 Focus

20:15 Le Porte del Paradiso – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Giungla Dei Cuccioli – Amazzonia Selvaggia

22:15 La Migrazione – Beautiful Serengeti

22:45 Il Viaggio – Beautiful Serengeti

23:15 Morte Dall’Alto – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

00:15 Pezzi Mancanti – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

01:15 Ossessione Fatale – Indagini Ad Alta Quota XII

02:00 Lo Scontro Finale con Annibale – Gli Otto Giorni Che Fecero Roma

02:43 04/08/2021 – Meteo Focus

02:45 Il Diluvio Universale – Mega Disastri III

03:30 La Conquista Degli Oceani – Masters Of Engineering

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – una faccenda di eredità

21:10 Unforgettable – Ora Omega

22:10 Unforgettable – la cellula dormiente

23:10 Van Der Valk

01:10 L’ispettore Barnaby – la notte della bestia

02:55 Murder Comes to Town – L’avrebbe rifatto

03:45 Murder Comes to Town – Amico o nemico

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

20:15 Soldi Sporchi – The Closer V

21:10 Chirurgia Plastica – Law & Order: Unità Speciale XX

22:00 Caro Ben – Law & Order: Unità Speciale XX

22:50 Vai, Bimbo, Vai – Law & Order: Unità Speciale XIX

23:45 Patologico – Law & Order: Unità Speciale XIX

00:35 Minaccia Rossa – The Mentalist II

01:25 Rosso Paura – The Mentalist II

02:11 Volo A Rischio – Law & Order: Unità Speciale XIX

02:52 Guerra di Informazioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:31 Di Padre in Figlio – Distretto di Polizia 3

04:19 Legami Mortali – Distretto di Polizia 3

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 The Rendezvous – Profezia mortale

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – il mostro

21:25 Life Below Zero – Opportunità

22:20 Life Below Zero – Cambiamenti

23:15 Undercut: l’oro di legno

00:15 Cacciatori di fantasmi – Laboratorio segreto

01:10 Mountain Monsters – il Mothman

02:00 Mountain Monsters – il demone-lucertola

02:50 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:25 Il Giorno e la Storia

20:40 Passato e presente.

21:25 Storie della tv. Walter Chiari

22:20 La guerra segreta. La bomba atomica pt.5

23:10 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria

00:10 Rai News Notte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 #maestri Puntata 18

01:15 Passato e presente

01:55 a.C.d.C. L’impero della Regina Vittoria

55 Mediaset Extra

21:10 Cultura Moderna Slurp

23:15 Super Ciro

01:08 Tgcom24

01:15 C’Eravamo Tanto Amati

04:00 12 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Lotus Elise

21:15 Affari a quattro ruote – Pontiac GTO

22:15 In officina con Ema

00:10 Affari a quattro ruote – MGB GT

01:05 Affari a quattro ruote – Suzuki SJ410

02:00 Fast N’ Loud – Shelby Car Show

02:55 Fast N’ Loud – Building Brady

03:45 Fast N’ Loud – Station Wagon

04:40 Fast N’ Loud – No Second Chances

66 Italia 2

20:15 Le Potenti Armi della Marina – One Piece

20:45 Sentomaru, il Branditore D’Ascia – One Piece

21:15 Lupin III Vs Detective Conan

23:25 La Signora Ammazzatutti

01:20 Un Calcio Alla Velocità della Luce – One Piece

01:45 Le Potenti Armi della Marina – One Piece

02:10 Sentomaru, il Branditore D’Ascia – One Piece

02:33 Simulcast Radio 101