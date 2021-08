Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 The help

00:00 TG1 Sera

00:05 Settestorie – 2a parte

01:10 Dio Mio

01:45 RaiNews24

02:08 Che tempo fa

02:20 Storie della TV – La tv di Biagio Agnes

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Circolo degli Anelli

23:45 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi di Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Il fattore umano Sound of Gangs

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Digital World – Storia del pc – Il caso

01:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Controcorrente

00:07 Magic Mike

02:28 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:48 L’ Arcangelo

04:28 Best 9 – Superclassifica Show 1982

5 Canale 5

20:35 Paperissima Sprint

21:23 Terapia di coppia per amanti

6 Italia 1

20:24 Salvate Le Balene – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:25 Boudica, la Regina Guerriera – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:30 Detective Dave Majors – Brooklyn Nine Nine

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Una Lotta Impari – I Cavalieri dello Zodiaco

02:50 Ritorno dell’Ade – I Cavalieri dello Zodiaco

03:13 Addio Fratello – I Cavalieri dello Zodiaco

03:36 Speranza Nella Settima Casa – I Cavalieri dello Zodiaco

03:59 Concentrati sul Tempo – Blindspot

04:43 Poi Prendi la Prima Strada A Ovest – Blindspot

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il socio

00:15 Tg La7

00:25 In Onda

01:05 Camera con vista

01:35 Bell’Italia in viaggio

02:30 L’aria che tira – Estate

04:45 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:10 Delitti: famiglie criminali

00:05 Scomparsi

00:55 Prospettive di un delitto

02:25 Coppie che uccidono

03:05 Lady Killer

04:30 Sky Tg24 Mattina

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Lara Croft: Tomb Raider – la culla della vita

23:35 Azzurri – la notte dei campioni

23:55 Il codice del Boss – Baia la città sommersa

01:00 Il codice del Boss – Ercolano la città sepolta

02:00 Case infestate: fuori in 72 ore – la Beattie Mansion

02:50 Case infestate: fuori in 72 ore – un vecchio resort

03:45 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Big Bang Theory

21:15 Renegades: Commando d’assalto

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds IX ep.18

21:18 Stargirl ep.7

22:03 Stargirl ep.8

22:46 Stargirl ep.9

23:33 Marvel’s Jessica Jones III ep.5

00:30 Marvel’s Jessica Jones III ep.6

01:26 Supernatural XIII ep.1

02:10 Supernatural XIII ep.2

02:50 Senza Traccia ep.19

03:31 Senza Traccia ep.20

04:13 The dark side pt.7

22 Iris

20:10 Walker Texas Rangers

21:15 Una famiglia in affitto

23 Rai 5

20:19 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 Concerto per il 2 agosto

22:46 Film – Favola

00:13 Brian Johnson, una vita on the road

00:57 Rai News Notte

01:00 The Great Songwriters – Noel Gallagher

01:49 Civilisations, l’arte nel tempo

02:44 Piano Pianissimo

03:00 Wild Italy

03:54 Wildest Pacific

04:47 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Il duello

23:00 Free State of Jones

01:35 La giungla degli implacabili

03:05 Cinque marines per Singapore

25 Rai Premium

20:25 L’ Allieva 2 – Prison Blues ep.6

21:20 Caruso: La voce dell’amore

01:30 Blu Notte 5: La Strage di Bologna p.6

02:30 Rex – Blackout

03:15 Rex – Un colpo al cuore

04:10 Un Ciclone in Convento 8 – Impronte digitali

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Vice

22:55 XXX – Un mestiere a luci rosse

23:55 The Right Hand – Lo stagista del porno

00:55 Escort Boys

01:50 Tokyo Girls – Le nuove geishe

02:50 Bob Guccione e l’impero di Penthouse

04:30 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Come farsi lasciare in 10 giorni

23:00 La dura verità

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Soko – Misteri tra le montagne

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Brancaccio

22:45 Storie straordinariamente normali

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 The Dr. Oz Show

03:25 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Marie Is On Fire – un Amore in Fiamme

23:05 Mai Lontano Da Qui

01:10 Il Salvatore della Città – una Mamma per Amica V

02:02 L’ Uscita A Quattro – una Mamma per Amica V

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Vite al limite – Lisa

23:10 Vite al limite – la storia di Kirsten

00:50 Vite al limite – la storia di Michael

02:30 Vite al limite – la storia di Tanisha

04:05 Vite al limite – la storia di Tracey

34 Cine34

21:05 Banzai

22:48 A tu per tu

00:59 Concorrenza sleale

02:51 Cosmo 2000 – Battaglie negli spazi stellari

35 Focus

20:15 Arcane Rovine – Cose di Questo Mondo III

21:15 Evolution Of Evil, 3 – Dittatori del Novecento

22:15 Evolution Of Evil, 6 – Dittatori del Novecento

23:15 La Fine dell’Era Motorizzata – la Terra Dopo L’Uomo I

00:15 Acque Mortali – la Terra Dopo L’Uomo I

01:15 Oltre il Limite – Indagini Ad Alta Quota XII

02:00 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

02:43 02/08/2021 – Meteo Focus

02:45 Iper Uragani – Mega Disastri III

03:30 Una Fortezza Su Ruote – Mega-Ingegneria II

04:16 Etna: Tra Scienza e Mito, I – Etna: Tra Scienza e Mito

38 Giallo

21:10 L’ispettore Barnaby

39 TOP Crime

20:15 Doppia Finzione – The Closer IV

21:10 Delitto Sui Pirenei: la Profezia – Tp – TVm

23:10 Pesca Grossa – Law & Order: Unità Speciale XIX

00:05 Musica D’Atmosfera – Law & Order: Unità Speciale XIX

00:55 Tenente Colombo: Indagini Ad Incastro – Colombo

02:31 Contrapasso – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:12 Senza Valide Ragioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:51 Pirati della Strada – Distretto di Polizia 3

04:39 Coraggio di Parlare – Distretto di Polizia 3

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – Freddo e paura

21:25 L’oro dell’Atlantico – Nessuno può aiutarti

22:15 L’oro dell’Atlantico – il capitano più giovane

23:15 WWE Raw

01:00 Mountain Monsters – L’uomo lupo

01:50 Mountain Monsters – Devil Dog

02:40 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente

21:10 Cronache dall’impero. Elagabalo

21:40 Cronache dall’Antichità. Costantino

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:00 Bologna, 2 Agosto 1980

00:00 Lectura Dantis

00:35 Rai News Notte

00:40 Il Giorno e la Storia

01:00 #maestri Puntata 16

01:40 Passato e Presente

02:20 Eventi – Sordi A Studio 1

02:45 La bussola e la clessidra

03:40 a.C.d.C. Edizione Speciale

04:45 Storia della Bomba Atomica pt.2

55 Mediaset Extra

21:11 Raffaella Carrà Show

23:16 Il Principe Azzurro

01:18 Tgcom24

01:20 1 – Mamma Lucia

02:25 C’Eravamo Tanto Amati

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:30 Affari a quattro ruote – Chevrolet Corvette Stingray

21:20 Affari a quattro ruote – Datsun Roadster del ’69

22:15 Davide Cironi presenta: le regine – Ferrari F40

23:20 In officina con Ema – Ford Sierra

00:15 In officina con Ema – Alfa GTAM

01:10 Affari a quattro ruote – Maggiolino Volkswagen

02:00 Affari a quattro ruote – BMW 325 iTouring

02:50 Fast N’ Loud – L’offerta

03:35 Fast N’ Loud – Imprevisti

04:20 Fast N’ Loud – Chevy Coupè

66 Italia 2

20:15 Arcipelago Nel Caos – One Piece

20:45 I Tre Capitani – One Piece

21:15 Il Re Scorpione 2: il Destino di un Guerriero

23:20 L’ Ex Moglie di un Fidanzato e una Strofinata Portafortuna Sulla Testa – Young Sheldon

23:45 Pasadena – Young Sheldon

00:10 Piccoli Inconvenienti – A.P. Bio

00:40 Caduto in Disgrazia – A.P. Bio

01:05 Gary Ti Presento Dave – A.P. Bio

01:30 Panico Alla Casa D’Aste – One Piece

01:50 Arcipelago Nel Caos – One Piece

02:10 I Tre Capitani – One Piece

02:33 Simulcast Radio 101