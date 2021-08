Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 1 agosto 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 1 agosto 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Si accettano miracoli

23:30 TG1 Sera

23:35 Speciale Tg1

00:40 RaiNews24

01:09 Che tempo fa

01:15 Testimoni e Protagonisti del XX secolo

02:15 Sottovoce

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Il Circolo degli Anelli

23:45 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files, un solo pianeta

21:20 Kilimangiaro Estate

23:20 TG Regione

23:25 TG3

23:37 Meteo 3

23:40 Amo la tempesta Prima Visione Tv

01:15 O somma luce

01:30 Gli amori di Astrea e Céladon

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 The Other Wife – L’Altra Moglie

23:29 Mai con uno Sconosciuto

01:24 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:46 Odissea Nuda

03:29 Gosford Park

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 L’ Anniversario – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

22:55 Il Battesimo – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

6 Italia 1

20:24 Sotto Pressione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Colorado

00:20 Annabelle 3

02:22 E-Planet

02:52 Studio Aperto – la Giornata

03:04 Sport Mediaset – la Giornata

03:19 Speriamo Che Sia Vacanza – Professione Vacanze

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Meraviglie senza tempo

21:30 L’età dell’innocenza

00:15 Chicago

8 TV8

20:00 Paddock Live

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Prospettive di un delitto

23:05 Name That Tune – Indovina la canzone

01:30 Io vengo ogni giorno

03:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Little Big Italy – Manhattan

21:35 Cambio moglie

00:00 Azzurri – la notte dei campioni

00:20 Cambio moglie

01:25 I bunker di Hitler

20 Venti

21:04 Split

23:31 Enemies Closer: Nemici Giurati

01:38 Una Famiglia A Nudo – Crowded

01:59 Figlio di Madre Hippie – Crowded

02:19 La Star Sono Io – Hot & Bothered

02:40 La Politica del Libro Aperto – Hot & Bothered

02:57 Indagine Al Confine – Walker Texas Ranger VI

03:37 Piccoli Omicidi – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

20:33 APB ep.9

21:20 47 Metri

22:55 Insidious – L’ultima chiave

00:38 Kiss Kiss Bang Bang

02:27 C’era una volta a Los Angeles

22 Iris

21:00 The New World

00:01 Vacanze Romane

02:20 Master Spy

03:38 Flash Gordon

23 Rai 5

20:46 Ritorno alla natura

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:02 Film – La famiglia Bélier

00:43 Rai News Notte

00:46 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

20:15 Storia di un italiano

21:10 Una notte al museo 3 – Il segreto del fa

22:50 Dick & Jane – Operazione furto

00:25 Quell’idiota di nostro fratello

02:00 Gigolò per caso

25 Rai Premium

21:20 Un’ ora sola vi vorrei – p.3

22:40 Pezzi unici – Soldi, droga e rock’n’ roll

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Seduzione fatale

22:55 Ina: l’esploratrice del porno

23:45 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

00:50 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

01:50 Alice Little – Storia di un bordello americano

02:20 Buying Sex: il diritto di essere prostitute

03:30 The Sunday Session – Conversioni sessuali

27 Paramount Network

21:10 21

23:00 Kill Bill – Volume 2

01:00 Robocop

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 8: Il fante nero

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Casa Howard

23:25 Mamma, mi compri un papà?

01:00 Angelus di Papa Francesco

01:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Ragione O Sentimento – That’s Amore

23:00 Cantina Wader – il Nuovo Cammino

00:55 Temptation Island

04:10 Una Nuova Vita

31 Real Time

20:05 Il castello delle cerimonie – Elena e Domenico

20:40 90 giorni per innamorarsi – Roba mia

22:20 90 giorni per innamorarsi – Chi comanda?

23:55 La clinica della pelle

34 Cine34

20:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

21:04 I mostri

23:29 Segreti di cinema – cine34 ’21

23:42 Il tigre

01:59 Teresa

35 Focus

20:15 Malika: la Grande Predatrice

21:15 Dolce Seduzione – Rooted

22:15 Himalaya – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

23:15 La Stagione Secca – Amazzonia Selvaggia

00:15 La Competizione – Beautiful Serengeti

00:43 I Rivali – Beautiful Serengeti

01:15 Un Treno Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota III

38 Giallo

21:10 Van Der Valk

22:50 L’ispettore Barnaby – Persuasione estrema

00:35 Omicidi a Sandhamn

02:20 Torbidi delitti – Personalità multiple

03:10 Torbidi delitti – la corista e il motociclista

04:00 Torbidi delitti – un uomo per 4 omicidi

39 TOP Crime

20:15 Linea del Destino – The Closer IV

21:10 Tenente Colombo: Indagini Ad Incastro – Colombo

22:50 Poirot A Styles Court

00:45 La Mia Falsa Moglie – Imposters

01:37 Bersaglio Mobile – Imposters

02:29 Maddie e Le Sue Bugie – Imposters

03:21 Cohen, Lenny Cohen – Imposters

04:14 Delitto sul Mare – il Giudice Mastrangelo

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

52 DMAX

21:25 Border Security: America Latina

23:05 Airport Control

00:00 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga

00:55 Ce l’avevo quasi fatta – la vedova

01:45 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:10 Scritto, letto, detto: Marcello Teodonio

20:30 Passato e Presente. Santa Caterina

21:10 Ida

22:30 Diario di un cronista

23:00 Eco della Storia

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Passato e Presente

01:10 Inferno nei mari. Cacciatori di U-Boot

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:40 Buona Domenica

59 Motor Trend

20:30 Ingegneria impossibile – Himalaya

21:20 Ingegneria impossibile

23:55 Marchio di fabbrica

01:35 Affari a quattro ruote – Range Rover Mk3

02:20 Affari a quattro ruote – Porsche Boxster S

03:10 Affari a quattro ruote – Morris Minor Traveller 1966

03:55 Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

66 Italia 2

20:15 Speranze Deluse – One Piece

20:45 Panico Alla Casa D’Aste – One Piece

21:15 L’ Ex Moglie di un Fidanzato e una Strofinata Portafortuna Sulla Testa

21:40 Pasadena – Young Sheldon

22:05 Piccoli Inconvenienti – A.P. Bio

22:35 Caduto in Disgrazia – A.P. Bio

23:00 Gary Ti Presento Dave – A.P. Bio

23:30 Amityville III

01:15 Corsa Contro il Tempo – One Piece

01:40 Speranze Deluse – One Piece

02:00 Panico Alla Casa D’Aste – One Piece

02:28 Simulcast Radio 101