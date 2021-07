Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 30 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 30 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Top Dieci

23:55 TG1 Sera

00:00 Codice – La vita è digitale – La sanità

01:05 RaiNews24

01:36 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 Cinematografo Estate

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Circolo degli Anelli

23:50 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Caro Marziano Maid caffè / Amori civili

20:45 Un posto al sole

21:20 La Grande Storia Dio salvi la regina

23:30 La mia passione Vinicio Capossela

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:50 Racconto di primavera

02:30 Racconto d’inverno

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Il Terzo Indizio

23:54 Il Commissario Claudius Zorn – L’Angelo della Morte

01:53 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:13 Gli Invincibili Fratelli Maciste

03:46 Il Sacrificio – The Last Kingdom IV

04:32 L’ Uomo del Colpo Perfetto

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Un Nuovo Mondo – Ines dell’Anima Mia

22:40 La Conquista di un Sogno – Ines dell’Anima Mia

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 L’ Angelo della Morte – Distretto di Polizia 7

03:12 Un Grido D’Aiuto – Distretto di Polizia 7

6 Italia 1

20:24 La Maledizione – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Nessun Rimpianto – Chicago P.D.

22:10 L’ Assoluzione – Chicago P.D.

23:03 Compassione – Chicago P.D.

00:00 Mezzanotte A Manhattan – Law & Order: Special Victims Unit

00:55 Ucciso All’Indirizzo Sbagliato – Law & Order: Special Victims Unit

01:50 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 2

02:40 Studio Aperto – la Giornata

02:52 Sport Mediaset – la Giornata

03:07 Nobile Cassios – I Cavalieri dello Zodiaco

03:30 I Discepoli di Virgo – I Cavalieri dello Zodiaco

03:53 Dalla Parte di Athena – I Cavalieri dello Zodiaco

04:16 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Un povero ricco

23:00 È arrivato mio fratello

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:35 L’aria che tira – Estate

04:05 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Italia’s Got Talent

23:25 Quattro matrimoni in Italia

01:15 Io vengo ogni giorno

03:00 Coppie che uccidono

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

23:40 Azzurri – la notte dei campioni

00:00 The November Man

01:50 Highway Security: Spagna

03:55 Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 La Disgiunzione dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

20:42 La Ricorrenza del Tutto Può Accadere – The Big Bang Theory VII

21:04 Superman Returns

00:09 Parto col Folle

02:04 Il Giorno della Rivalsa – Crowded

02:21 La Coppia Perfetta – Crowded

02:42 Niente è Come Sembra – Crowded

03:03 La Terapista in Terapia – Crowded

03:20 L’ Incubo – Walker Texas Ranger VI

04:00 Ultima Chance – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

20:29 Criminal Minds IX ep.16

21:20 Predator

23:15 The Strain II ep.4

00:09 The Strain II ep.5

01:00 Supernatural XII ep.22

01:45 Supernatural XII ep.23

02:29 Senza Traccia ep.17

03:10 Senza Traccia ep.18

03:50 Cold Case ep.15

04:33 The dark side pt.4

22 Iris

20:06 Nelle Mani di Dio – Walker Texas Ranger

21:00 Shining

23:53 Interceptor

01:44 I Trasgressori

03:27 Ed TV

23 Rai 5

20:22 Civilisations, l’arte nel tempo

21:16 Art Night – L’arte dei fumetti

23:23 The Rolling Stones: Havana Moon

01:07 Rai News Notte

01:10 Rock legends: Foo Fighters

01:35 Visioni – Lo sguardo di Sciascia

02:09 Civilisations, l’arte nel tempo

03:04 Wild Italy

04:05 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Amore in alto mare

00:15 Un marito a tre piani

02:35 Cognome e nome: Lacombe Lucien

25 Rai Premium

20:20 L’ Allieva 2 – Controvento ep.4

21:20 Il Giovane Montalbano 2 – Morte in mare

23:10 Nero a metà 2: Quello che resta ep.5

01:10 Fanny e Alexander

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il dio serpente

23:10 Scusa ma mi piace troppo

00:10 Vulva 3.0

01:10 Boobs – La ricerca della perfezione

02:20 Come sono diventata una stripper

03:45 Love for sale con Rupert Everett

04:35 Sexplora

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 Yellowstone

23:00 Il negoziatore

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 6: Il patto

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ti amo presidente

22:20 Nel mezzo del cammin

23:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Battiti Live – Cornetto Battiti Live

00:36 La Verità sul Caso Harry Quebert

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Primo appuntamento crociera

00:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il tumore

01:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

02:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

02:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

34 Cine34

21:05 Quel bravo ragazzo

22:46 A Bigger Splash

01:13 Giovannona coscialunga disonorata con onore

02:49 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda

04:14 Non si sevizia un paperino

35 Focus

20:15 Il Tesoro del Gran Canyon – Cose di Questo Mondo III

21:15 Cadono Gru – Collisioni – Che Disastro!

22:15 Esplosione in Volo – Esplosioni – Che Disastro!

23:15 Evolution Of Evil, 2 – Dittatori del Novecento

00:15 Evolution Of Evil, 1 – Dittatori del Novecento

01:08 Tg5 Start

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Punizione divina

21:10 Delitto nell’Aveyron

23:10 L’ispettore Barnaby – Omicidi su misura

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – il libro insanguinato

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Punizione divina

02:55 I Am Homicide – Henrietta Myers

03:50 I Am Homicide – Omicidio a Charlotte

04:40 I Am Homicide – Morte di una cameriera

39 TOP Crime

20:15 Nel Bagagliaio – The Closer IV

21:10 Il Rapimento del Primo Ministro – Poirot I

21:59 Furto di Gioielli – Poirot II

22:49 Demoni – Gone

23:39 Ascesa – Gone

00:29 La Telecamera – The Closer IV

01:19 Un Piccolo Contrattempo – The Closer IV

02:05 Stregata – Law & Order: Unità Speciale XVIII

03:00 La Conversione – Law & Order: Unità Speciale XVIII

03:52 Il Sogno Americano – Law & Order: Unità Speciale XVIII

04:33 Il Santuario – Law & Order: Unità Speciale XVIII

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Nuclear Target

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Dalle ceneri

21:20 Ingegneria degli Epic Fail

23:15 Il codice del Boss – la muraglia romana

00:20 Il codice del Boss – Ercolano la città sepolta

01:20 Cacciatori di fantasmi – Hotel infestato

02:10 Cacciatori di fantasmi – L’ospedale

03:00 Il codice del Boss – i misteri del Pantheon

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Inferno nei mari. Cacciatori di U-Boot

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:00 Gaetano Bresci

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 15

01:10 Passato e presente

55 Mediaset Extra

21:10 Buona la Prima!

23:55 La Pupa e il Secchione

02:53 Tgcom24

02:55 C’Eravamo Tanto Amati

04:15 8 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Ford Popular

21:15 Affari a quattro ruote – Porsche Cayenne Turbo S del 2006

22:15 Reperti d’assalto

02:55 Fast N’ Loud – la Galaxie

03:45 Fast N’ Loud – Ritorni

04:40 Fast N’ Loud – Acqua in vista

66 Italia 2

20:15 Sulle Trace di Rayleigh – One Piece

20:45 Sirena Nel Mirino – One Piece

21:15 Wolfman

23:21 Ninja Assassin

01:21 In Giro per L’Arcipelago – One Piece

01:46 Sulle Trace di Rayleigh – One Piece

02:11 Sirena Nel Mirino – One Piece

02:34 Simulcast Radio 101