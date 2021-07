Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:50 TG1 Sera

23:55 SuperQuark Natura

00:50 RaiNews24

01:24 Che tempo fa

01:25 Allora in onda – La donna di Picche

02:10 Il commissario Manara – Reazione a catena

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Circolo degli Anelli

23:40 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Caro Marziano Scuola di maggiordomi

20:45 Un posto al sole

21:20 Benvenuti a casa mia

23:05 Mister Wonderland

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:31 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:39 Ispettore Callaghan: il Caso Scorpio è Tuo!

02:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:02 In Nome del Popolo Italiano

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 All Together Now

00:45 Tg5

01:19 Meteo.It

01:20 Paperissima Sprint Estate

01:47 L’ Ultimo Colpo – Distretto di Polizia 7

03:04 Il Giorno Più Lungo – Distretto di Polizia 7

6 Italia 1

20:24 Lupo di Mare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Allacciate Le Cinture – Chicago Fire

22:10 Qualcosa Non Ha Funzionato – Chicago Fire

23:05 Benvenuti Nella Città Dei Pazzi – Chicago Fire

00:00 Il Trip – Prodigal Son

00:55 Il Giorni Dei Morti e Dei Sadici – Prodigal Son

01:50 Capitano Peralta – Brooklyn Nine Nine

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Addio Ad un Amico – i Cavalieri dello Zodiaco

03:05 Una Guarigione Sofferta – i Cavalieri dello Zodiaco

03:28 L’ Ira del Dragone – i Cavalieri dello Zodiaco

03:51 Una Duplice Vittoria – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia a Hitler

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:30 Little Murders by Agatha Christie

03:20 L’aria che tira – Estate

03:20 Meteo – Oroscopo

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

00:05 Cinque ragazzi per me

02:40 14 anni vergine

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 The November Man

23:25 Azzurri – la notte dei campioni

23:50 Undercut: l’oro di legno

01:50 Airport Security Spagna

03:05 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 La Polarizzazione del Tavolo – The Big Bang Theory VII

20:42 La Turbolenza dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

21:04 Cowboys & Aliens

23:36 300

01:51 Brunch e Mimosa – Significant Mother

02:11 L’ Amore Ai Tempi di Internet – Significant Mother

02:32 Il Vice-Amico – Significant Mother

02:53 Vendesi Casa – Significant Mother

03:10 Uno Spettro del Passato – Walker Texas Ranger VI

03:50 Grido di Guerra – Walker Texas Ranger V

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep. 12

21:22 Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti

23:40 Franklyn

01:20 Supernatural XII ep. 17

02:08 Supernatural XII ep. 18

02:48 Senza Traccia ep. 13

03:30 Senza Traccia ep. 14

04:12 Cold Case ep. 13

22 Iris

20:05 Estorsione Violenta – Walker Texas Ranger

21:00 Mickey, Occhi Blu

23:13 The Man – La Talpa

00:59 Convoy

02:51 Ovunque Nel Tempo

23 Rai 5

20:20 Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 I Wiener Philarmoniker e Riccardo Muti

23:03 Cantautori: Lucio Dalla

23:53 Rock Legends – Iron Maiden

00:18 Led Zeppelin Video Biografia

01:18 Rai News Notte

01:20 Degas, il corpo nudo

02:14 Civilisations, l’arte nel tempo

03:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Qualunquemente

22:55 Speciale Movie Mag

23:30 Contromano

01:20 Senza buccia

25 Rai Premium

21:20 Mentre ero via – p.1

23:15 Il Giovane Montalbano 2 – La Stanza Nume

01:10 Il Mastino – Un grande poliziotto p.5

02:55 Cult Fiction – p.1

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 L’urlo della Terra

23:00 Interno berlinese

01:10 Exhibition

02:35 Bob Guccione e l’impero di Penthouse

04:05 Violently Happy – Piacere estremo

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 The Company Men

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il Natale di Carol!

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Damages

01:00 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Temptation Island

00:55 Provaci Ancora, Luke! – una Mamma per Amica IV

01:40 Matrimonio Rinascimentale – una Mamma per Amica IV

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Primo appuntamento

23:50 Videochiamami

00:20 La clinica della pelle

34 Cine34

21:06 Di che segno sei?

23:52 I giorni del commissario ambrosio

01:47 Facciamo fiesta

35 Focus

20:15 Terra Santa – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Stagione Secca – Amazzonia Selvaggia

22:15 La Competizione – Beautiful Serengeti

22:45 I Rivali – Beautiful Serengeti

23:15 Errori di Manutenzione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Punti di vista

21:10 Unforgettable – A Est di Islip

22:10 Unforgettable – la coppia felice

23:10 I misteri di Brokenwood – Agli amici assenti

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – per una vita migliore

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Punti di vista

02:55 A sei passi dal killer – Kim Medlin

03:50 A sei passi dal killer – Jack Reid

04:40 A sei passi dal killer – Christine Sheddy

39 TOP Crime

20:15 Bomba Ad Orologeria – The Closer IV

21:10 Mea Culpa – Law & Order: Unità Speciale XX

22:00 Vecchi Svitati – Law & Order: Unità Speciale XX

22:50 Amore Materno – Law & Order: Unità Speciale XVIII

23:45 Grandi Speranze – Law & Order: Unità Speciale XVIII

00:35 La Lettera Rosso Scarlatto – The Mentalist II

01:25 Distintivo Rosso – The Mentalist II

02:11 Mai Arrendersi – Law & Order: Unità Speciale XVIII

02:52 Di Padre in Figlio – Law & Order: Unità Speciale XVIII

03:30 Dritto Al Cuore – Shades Of Blue III

04:20 Nessun Prigioniero – Shades Of Blue III

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Merlino e la battaglia dei draghi

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Seri problemi

21:25 Life Below Zero – i lupi

22:20 Life Below Zero – il fuoco

23:20 Siberia: lo Yeti killer

01:10 Cacciatori di fantasmi – Idaho

02:00 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. IRA

21:10 Storie della Tv – Delia Scala e Stefania

22:10 La guerra segreta. Il vero James Bond

23:00 a.C.d.C. – Alle origini di Tokyo p.1 Edo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri Puntata 13

01:00 Passato e presente. IRA

01:40 a.C.d.C. – Alle origini di Tokyo p.2

02:30 a.C.d.C. Edizione Speciale

03:30 Italiani San Giovanni Bosco

04:30 Ieri e oggi Puntata 11

55 Mediaset Extra

21:10 Cultura Moderna Slurp

23:55 Super Ciro

01:53 Tgcom24

01:55 C’Eravamo Tanto Amati

04:15 6 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

21:15 Affari a quattro ruote – Saab 9-3 del 2001

22:15 In officina con Ema

02:05 Fast N’ Loud – la Shelby Mustang

02:55 Fast N’ Loud – la Ford Coupè

03:45 Fast N’ Loud – il tempo sta finendo

66 Italia 2

20:15 La Tragedia di Duval – One Piece

20:45 L’ Arma Segreta della Sunny – One Piece

21:15 Lupin III Vs Detective Conan

23:20 L’ Erba del Vicino

01:20 Liberiamo L’Uomo Pesce! – One Piece

01:45 La Tragedia di Duval – One Piece

02:10 L’ Arma Segreta della Sunny – One Piece

02:38 Simulcast Radio 101