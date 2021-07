Durante la mattinata di oggi, 15 luglio 2021, si terrà una nuova udienza del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, presso la Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone.

Continua il processo per l’omicidio di Willy

Oggi, terza udienza del processo, cominciato il 10 giugno scorso, per la morte di Willy: come nelle precedenti, l’unico ad essere presente in aula sarà Francesco Belleggia, mentre Mario Pincarelli e i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, assisteranno in video collegamento dal carcere di Rebibbia.

Durante quest’ultima udienza, dovrebbero riportare le proprie testimonanzie il medico legale che ha eseguito l’esame autoptico e alcuni testimoni oculari.

