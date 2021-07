Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 14 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 14 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Superquark

ore 23:55 Superquark Natura

Rai 2

ore 18.50 SWAT 3×04

ore 19:55 NCIS Los Angeles 11×02

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Delitti in Paradiso 10×01-02

ore 23:35 Anni 20 Estate

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:15 Ciao Marziano

ore 20:45 Un Posto al Sole

ore 21:30 Chi l’ha visto?

ore 00:00 Ossi di seppia



Canale 5

ore 18:50 Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:45 Striscia la notizia

ore 21:30 Uomini e Donne: la scelta

Italia 1

ore 19:30 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Chicago Fire 8×01-02-03

ore 23:50 Prodigal Son 1×01-02

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Zona Bianca

ore 00:40 Scarface

La7

ore 19:00 The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 In Onda

ore 21:15 Hunting Hitler – Caccia a Hitler

Tv8 (Sky 121)

ore 19:30 4 ristoranti

ore 20:15 4 Hotel

ore 21:30 Name That Tune – Indovina la canzone



Nove (Sky 149)

ore 19:20 Ristoranti da Incubo

ore 20:20 Deal with It

ore 21:25 Fratelli d’Italia

ore 23:30 Svalvolati on the Road

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 7 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Imma Tataranni 1×05

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Imma Tataranni 1×05 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Strega per amore 4×01

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Strega per amore 4×01 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 2×05-06

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Unforgettable 2×05-06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 20×0-06

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 20×0-06 Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Naruto Shippuden 9×36-37-38-39-40 1a Tv

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 True Detective 1×03-04

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 I Luminari – Il destino nelle stelle 1×03-04 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Bull 1×03-04

(ch. 114) ore 21:15 1×03-04 Fox (ch. 116) ore 21:00 The Good Doctor 1×06-07

(ch. 116) ore 21:00 1×06-07 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 4×03-04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×03-04 Premium Stories (ch 126) ore 21:15 Roswell New Mexico 2×13

(ch 126) ore 21:15 2×13 Premium Action (ch 128) ore 21:15 Childhood’s end 1×06 + Krypton 1×04

I Film sulla tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10

The Bourne SupremacyRai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Ashfall – The Final Countdown

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Everest

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 C’è tempo

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Weather Wars – La terra sotto assedio



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Scusa ma ti chiamo amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Roma a mano armata

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Senza freni

I Film sulle pay tv Sky e Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 Libere, disobbedienti, innamorate – In Between

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Lucky Day

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 L’ultimo Re di Scozia

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:00 La guerra dei mondi

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Stuart Little 2

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Wolf Call – Minaccia in alto mare

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Distorted

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Oggi sposi… niente sesso

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Le cose che non ti ho detto

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Moschettieri del re: La penultima missione

Premium Cinema 1 ore 21:15 Wanted – Scegli il tuo destino

Premium Cinema 2 ore 21:15 Boyhood

Premium Cinema 3 ore 21:15 Un amore di strega



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv?