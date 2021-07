Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:31 Metti la nonna in freezer

23:25 TG1 Sera

23:30 Speciale Tg1

00:35 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 RaiNews24

01:40 Testimoni e Protagonisti del XX secolo

02:40 Sottovoce

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Il Circolo degli Anelli

23:45 Record

00:30 Go Tokyo

01:30 Olimpiadi di Tokyo 2020

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sapiens Files, un solo pianeta

21:25 Kilimangiaro Estate

23:25 TG Regione

23:30 TG3

23:43 Meteo 3

23:45 Il grande spirito

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:40 Vangelo

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Delitto Ai Caraibi

23:42 La Moglie dell’Astronauta

02:04 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:24 Sexy Ad Alta Tensione

03:57 Pericolo Negli Abissi

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Ritorno Al Passato – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

22:55 Cecilia – Grand Hotel – Intrighi e Passioni

00:30 The Posso Avere Questo Ballo – Baker And The Beauty

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Paperissima Sprint Estate

02:32 Arriva il Supplente/Bambini Senza Frontiere – Sei Forte Maestro

04:30 Follia – Distretto di Polizia 7

6 Italia 1

20:24 Gareth – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Colorado

00:22 Annabelle 2: Creation

02:25 E-Planet

02:56 Londra – Campionato Formula E 2021

03:57 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Meraviglie senza tempo

21:30 Spiriti nelle tenebre

23:30 Nomad – The Warrior

01:45 Little Murders by Agatha Christie

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 MIIB – Men in Black II

23:10 Name That Tune – Indovina la canzone

01:40 Ex – Amici come prima!

03:35 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

21:20 Cambio moglie

00:00 Azzurri – la notte dei campioni

00:20 Naked Attraction Italia

01:30 I bunker di Hitler

04:05 Airport Security Spagna

20 Venti

21:20 The Island

00:10 Una Notte Da Leoni 3

02:10 La Formula Definitiva – The Last Ship II

02:50 Fuoco Amico – The Last Ship II

03:29 L’ Angelo della Morte – Walker Texas Ranger V

04:09 La Notte dell’Odio – Walker Texas Ranger V

21 Rai 4

20:32 APB ep.6

21:23 Chiudi gli occhi – All I See Is You

23:15 Panic Room

01:18 13 Peccati

02:53 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra

22 Iris

21:00 Il Grande Gatsby

23:51 Dr. Knock

02:06 Mindscape

03:45 Note di Cinema

03:50 Qualcuno Dietro la Porta

23 Rai 5

20:20 Rai News Giorno

20:22 Visioni Festival dei due mondi Spoleto 2

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi

00:37 Rai News Notte

00:40 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:30 Visioni di Dante

03:19 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Una notte al museo 2 – La fuga

23:00 Per sempre la mia ragazza

00:45 Blade Runner 2049

03:25 Talking to the Trees

25 Rai Premium

21:20 Un’ ora sola vi vorrei – p.2

22:45 Wasted! Contro il cibo sprecato

00:20 Pezzi unici: Le disgrazie non vengono ma

02:10 Spazio 1999 – Il Pianeta incantato ep.10

03:00 Disokkupati

03:25 La Nuova Squadra – L’uomo in scatola p.7

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Passione senza regole

23:00 Ina: l’esploratrice del porno

23:55 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

01:05 Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

02:05 Love for sale con Rupert Everett

03:00 Violently Happy – Piacere estremo

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Il negoziatore

23:00 Kill Bill – Volume 1

01:00 Shooter

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Ad occhi aperti

23:00 Le vacanze del piccolo Nicolas

00:40 Angelus di Papa Francesco

00:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:40 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 La Cucina del Cuore – That’s Amore

23:10 Cantina Wader – Passione e Coraggio

31 Real Time

20:30 90 giorni per innamorarsi – un disastro

22:20 90 giorni per innamorarsi – Roba mia

00:00 La clinica della pelle

34 Cine34

20:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

21:05 Rimini Rimini – Un anno dopo

22:55 Segreti di cinema – cine34 ’21

23:04 Com’e’ dura l’avventura

01:06 Perez

02:43 Carnalità morbosa

35 Focus

20:15 Zambia: L’Arrivo delle Piogge – la Grande Siccità

21:15 Memoria dell’Acacia Secolare – Rooted

22:15 Montagne Rocciose – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

23:15 Una Vita Sugli Alberi – Amazzonia Selvaggia

00:15 La Famiglia – Beautiful Serengeti

00:43 La Consanguineità – Beautiful Serengeti

01:15 Elicottero in Mare – Indagini Ad Alta Quota III

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood – Agli amici assenti

23:05 L’ispettore Barnaby – Giorni di malgoverno

00:55 L’Ispettore Gently – il seme del male

02:40 Murder by Numbers

04:20 Svanite nel nulla – Ritrovate le nostre figlie

39 TOP Crime

20:15 Morte Improvvisa – The Closer IV

21:10 Colombo: Sulle Tracce dell’Assassino – Colombo

22:50 Hastings Indaga – Poirot

23:45 L’ Importanza di Chiamarsi Robinson – Poirot

00:45 La Fabbrica Dei Corpi – Lincoln Rhyme

01:40 Le Regole del Gioco – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

02:35 Finché Morte Non Ci Separi – Lincoln Rhyme

03:31 Belle Maniere con Delitto – il Giudice Mastrangelo 2

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: Polonia

23:15 Airport Control

00:05 Ce l’avevo quasi fatta – il furgone

01:00 Ce l’avevo quasi fatta – il finto pompiere

01:55 Ce l’avevo quasi fatta – il venditore di auto

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Luciano Regolo

20:40 Passato e presente – Dino Grandi l’uomo

21:20 La scelta del re

23:30 Inferno dei mari – Sfida a Rommel

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e presente – Dino Grandi l’uomo

01:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

02:20 Potere e Bellezza – Angioini e Aragonesi

03:15 Il naufragio dell’Andrea Doria

04:40 Ieri e oggi – Puntata 8

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:40 Buona Domenica

04:33 Tgcom24

59 Motor Trend

20:30 Ingegneria impossibile – L’auto più veloce del mondo

21:20 Ingegneria impossibile – la diga

22:15 Ingegneria impossibile – il tunnel

23:05 Ingegneria impossibile

00:00 Marchio di fabbrica

01:45 Affari a quattro ruote – Nissan Skyline

02:35 Affari a quattro ruote – Triumph TR6

03:25 Affari a quattro ruote – BMW Isetta

04:15 Affari a quattro ruote – Ford Mustang Fastback

66 Italia 2

20:20 Una Vecchia Conoscenza – One Piece

20:45 La Caccia Al Tesoro – One Piece

21:15 Contratti, Regole e un Pizzico di Cervello di Maiale – Young Sheldon

21:40 Un Blocco, una Croce e del Ghiaino Stradale – Young Sheldon

22:05 Whitlock’s Got Talent – A.P. Bio

22:35 In Manette – A.P. Bio

23:00 In Sella – A.P. Bio

23:25 Il Sogno di Jack – A.P. Bio

23:51 Amityville Possession

01:50 Brook Nella Ciurma – One Piece

02:10 Una Vecchia Conoscenza – One Piece

02:30 La Caccia Al Tesoro – One Piece

02:53 Simulcast Radio 101