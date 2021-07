Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 THE UNBREAKABLE

20:35 Techetechetè

21:25 DOC – Nelle tue mani – Like – Il giuramento

23:45 TG1 Sera

23:50 Cose Nostre – Legami di sangue

00:55 RaiNews24

01:29 Che tempo fa

01:30 Un ragazzo d’oro

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – Il decollo

23:05 Plastic War

00:10 L’Elisir d’amore

02:35 Radio Corsa

03:35 TG2 Eat Parade

03:50 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano Contro la ndrangheta

20:45 Un posto al sole

21:10 A raccontare comincia tu

23:10 Frontiere Speciale Estate 2021

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Grande Storia Anniversari Il G8 di Genova

01:30 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Innamorato Pazzo

23:49 Giovannona Coscialunga Disonorata con Onore

02:01 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:20 Riavanti Marsch!

04:15 Il Misterioso Signor Van Eyck

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Paolo Borsellino

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It

00:35 Paperissima Sprint Estate

01:02 Un Gesto Disperato – Distretto di Polizia 6

02:27 La Resa Dei Conti – Distretto di Polizia 6

03:39 L’ Innocente – Distretto di Polizia 7

6 Italia 1

20:24 Un Mostro Dal Passato – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Fast & Furious – Solo Parti Originali

23:35 Getaway – Via di Fuga

01:20 Pagare i Debiti – Brooklyn Nine Nine

01:45 La Difesa Ha Terminato – Brooklyn Nine Nine

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Ritorno All’Isola Nera – i Cavalieri dello Zodiaco

03:00 Sirio Ritorna! – i Cavalieri dello Zodiaco

03:23 Un Amico Ritrovato – i Cavalieri dello Zodiaco

03:46 L’ Acqua della Vita – i Cavalieri dello Zodiaco

04:09 Il Tradimento – Last Kingdom

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:30 Diaz

01:45 Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:15 L’aria che tira – Estate

04:45 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale

23:10 Gomorra – La serie

01:05 Nel cuore della tempesta

02:50 Coppie che uccidono

03:35 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:55 Tutte le donne della mia vita

00:55 Airport Security Ireland

02:15 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Risonanza delle Romanticherie – The Big Bang Theory VII

20:42 La Dimissione del Divulgatore – The Big Bang Theory VII

21:04 Asterix Alle Olimpiadi

23:36 Giustizia A Tutti i Costi

01:31 Verso Casa – The Last Ship II

02:12 Solace – The Last Ship II

02:50 Cody il Crociato – Walker Texas Ranger V

03:30 Nelle Mani di Dio – Walker Texas Ranger V

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds IX ep.4

21:24 MacGyver V ep.12

22:11 MacGyver V ep.13

23:01 Lupin III – Il film

01:19 Supernatural XII ep.8

02:09 Supernatural XII ep.9

02:49 Senza Traccia ep.5

03:31 Senza Traccia ep.6

04:10 Cold Case II ep.16

22 Iris

20:05 Il Posto di una Donna – Walker Texas Ranger

21:00 Facile Preda

23:00 Alfabeto

23:16 Ballistic

01:10 La Morte Ti Fa Bella

02:54 Severance

04:21 Cuori Solitari

23 Rai 5

20:21 Civilisations, l’arte nel tempo

21:16 Opera – Il Trovatore

00:54 Rai News Notte

00:57 Madonna and The Breakfast Club

01:47 Rock legends – Pearl Jam

02:10 Civilisations, l’arte nel tempo

03:12 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:56 Yellowstone

24 Rai Movie

21:10 The Core

23:25 Blade Runner 2049

02:15 L’odissea del Neptune nell’impero sommer

03:50 The Night Riders

25 Rai Premium

21:20 Rex – Legami di sangue

22:05 Rex – Due uomini e un bebè

22:55 L’Ispettore Coliandro: Il ritorno 2

00:50 La Squadra 7 – Un cuore di ferro e cemento

02:40 Blu Notte 2: La strage di via Caravaggio

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Street Fighter – Sfida finale

23:10 Exhibition

00:45 Ina: l’esploratrice del porno

01:40 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

02:45 Il porno messo a nudo

03:30 Incinta con un click

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Un weekend da bamboccioni 2

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Arsenico e vecchi merletti

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Robin e Marian

23:25 Scoprendo Forrester

01:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Battiti Live – Cornetto Battiti Live

01:29 La Donna Misteriosa – una Mamma per Amica IV

02:14 Come una Vera Coppia – una Mamma per Amica IV

02:54 Quattro Padri Più Uno/Va Tutto Bene – Amore Pensaci Tu

04:40 624 – Vivere III

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:55 Matrimonio a prima vista USA – il sesso

23:50 Matrimonio a prima vista USA – Posso fidarmi?

00:45 Piedi al limite – Piedi ammuffiti

01:40 Piedi al limite – Sorpresa!

02:35 Piedi al limite – Amputazione

03:30 Piedi al limite – Follia

04:20 Piedi al limite – Sotto il vischio

34 Cine34

21:05 Il cinico, l’infame, il violento

23:10 Una lucertola con la pelle di donna

01:04 Oh, Serafina!

02:44 Chi lavora è perduto

35 Focus

20:15 I Segreti del Sahara – Cose di Questo Mondo

21:15 La Fine Dei Giochi – la Terra Dopo L’Uomo

22:15 Armati e Indifesi – la Terra Dopo L’Uomo

23:15 Apollo 17: la Storia Mai Raccontata dell’Ultimo Uomo Sulla Luna

00:15 Missione Pianeta Rosso

01:15 Bouzincourt, Le Caverne di Ardesia e i Tunnel di Lava in Islanda – Mondi Sotterranei

02:00 Arte e Cultura – i Tesori delle Antiche Civiltà

02:43 22/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Malattie Aliene – Mega Disastri II

38 Giallo

20:30 Law & Order – i due volti della giustizia – Affronta e guarisci

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:55 Elementary – la confraternita

23:55 Elementary – Famiglie allargate

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Giustizia senza colore

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Affronta e guarisci

02:40 The Murder Shift – la goccia che fa traboccare il vaso

03:35 The Murder Shift – Tuttofare

04:25 The Murder Shift – un brutale delitto

39 TOP Crime

20:15 La Telecamera – The Closer IV

21:10 Pirata della Strada – The Closer IV

22:00 Seduzione Letale – The Closer IV

22:50 Scambio di Favori – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:45 Il Rifugio Dei Reietti – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:35 Prenditi Cura di Loro – Law & Order: Unità Speciale XX

01:25 Cucina Infernale – Law & Order: Unità Speciale XX

02:10 La Vita è Oggi – C.S.I. New York IX

02:50 Scatti Proibiti – Law & Order: Unità Speciale XVII

03:30 Giù la Mschera – Shades Of Blue II

04:20 Bambole A Pezzi – Shades Of Blue II

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Yellowstone

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:55 Predatori di gemme

00:45 Cacciatori di fantasmi – Soledad

01:40 Cacciatori di fantasmi – Grand Canyon

02:35 Cacciatori di fantasmi – il castello

03:30 Cacciatori di fantasmi – Hollywood infestata

04:20 Cacciatori di fantasmi – Hotel infestato

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 a.C.d.C. – Alle origini di Tokyo Edo

23:00 Diario Civile. Paolo Borsellino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri – Puntata 3

00:50 Passato e presente

01:30 Italia Viaggio nella bellezza

02:30 Potere e Bellezza. Altavilla

03:45 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

04:30 Ieri e oggi – Puntata 5

55 Mediaset Extra

21:10 Zelig

23:45 Colorado

02:40 C’Eravamo Tanto Amati

04:10 7 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Ford Escort Mk1

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:45 Lauda: la vera storia

00:20 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Gli Incredibili Poteri del Frutto Pad Pad – One Piece

20:45 Gesto Eroico – One Piece

21:15 The Warriors Gate

23:20 Sorelle – Naruto Shippuden

23:50 La Decisione di Hanabi – Naruto Shippuden

00:20 Il Ritorno di Madara Uchiha – Naruto Shippuden

00:50 Il Cuore Nascosto – Naruto Shippuden

01:21 Un Vero Finale – Naruto Shippuden

01:45 Un Nemico Dopo L’Altro – One Piece

02:05 Gli Incredibili Poteri del Frutto Pad Pad – One Piece

02:25 Gesto Eroico – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece