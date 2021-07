Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:50 TG1 Sera

23:55 SuperQuark Natura

00:50 RaiNews24

01:25 Allora in onda – Il Conte di Montecristo

02:05 Il commissario Manara – Il Raggio Verde

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Come ti ammazzo il bodyguard

23:15 Anni 20 Estate

00:45 Rogue – Il solitario

02:20 Codice Aurora

03:50 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Caro Marziano

20:45 Un posto al sole

21:20 Sogno di una notte di mezza età

23:00 Ieri e oggi

23:55 TG Regione

00:00 TG3 Linea notte estate

00:29 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:37 I Tre Giorni del Condor

02:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:04 Incontri Segreti – The Last Kingdom III

03:58 Violoncello – Valentina

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Benvenuti Al Sud

23:31 Tiramisù

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Paperissima Sprint Estate

02:32 Pugni Al Vento – Distretto di Polizia 6

6 Italia 1

20:24 Vorrei, Potrei, Dovrei – C.S.I. – Scena del Crimine

21:21 Infezione – I Parte – Chicago Fire

22:10 Infezione – II Parte – Chicago Med

23:05 Infezione – III Parte – Chicago P.D.

00:00 Reazione Alla Paura – Prodigal Son

00:55 La Complicità dello Stilista – Prodigal Son

01:45 La Casa Al Mare – Brooklyn Nine Nine

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Una Vittoria A Caro Prezzo – i Cavalieri dello Zodiaco

03:00 Un Attacco Deciso – i Cavalieri dello Zodiaco

03:23 L’ Ira di Tisifone – i Cavalieri dello Zodiaco

03:46 Due Fratelli Alleati – i Cavalieri dello Zodiaco

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Caccia a Hitler

00:45 Tg La7

00:55 In Onda

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 L’aria che tira – Estate

04:30 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

00:05 Cinque ragazzi per me

02:50 Just a Gigolo

04:30 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:40 L’uomo che sussurrava ai cavalli

00:45 King Arthur

03:00 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory VII

20:42 La Prossimità del Posto di Lavoro – The Big Bang Theory VII

21:04 Giustizia A Tutti i Costi

23:14 Samson – la Vera Storia di Sansone

01:26 Una Città Irreale – The Last Ship II

02:06 Scontro Finale – The Last Ship II

02:45 Il Giorno del Perdono – Walker Texas Ranger V

03:25 Estorsione Violenta – Walker Texas Ranger V

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds IX ep.2

21:21 Terminator Salvation

23:17 Timecrimes

00:59 Supernatural XII ep.5

01:43 Supernatural XII ep.6

02:26 Supernatural XII ep.7

03:05 Senza Traccia ep.3

03:44 Senza Traccia ep.4

22 Iris

20:05 Il Purosangue – Walker Texas Ranger

21:00 Patch Adams

23:26 Al di Là Dei Sogni

01:40 Due Padri di Troppo

03:22 American Graffiti 2

23 Rai 5

20:25 Vienna: impero, dinastia e sogno

00:23 Cantautori: Lucio Dalla

01:15 Rai News Notte

01:18 Chez Vous Francoise Hardy

02:16 Vienna: impero, dinastia e sogno

03:06 Piano Pianissimo

03:22 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Bianca come il latte, rossa come il sangue

23:05 Pane e tulipani

01:05 Pride

03:05 Ombre bianche

25 Rai Premium

21:20 Imma Tataranni

23:30 Il Giovane Montalbano 2

01:40 Notte prima degli esami ’82

03:30 Un Ciclone in Convento 7

04:15 Un Ciclone in Convento 7

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tornado F6 – La furia del vento

23:00 Desideria: La vita interiore

01:00 Ossessione fatale

02:40 Love for sale con Rupert Everett

03:30 Voyeur – Il piacere di guardare

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Dead Man Walking – Condannato a morte

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 I magnifici sette

23:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I Tudors

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Scusa Ma Ti Voglio Sposare – Romantico Italiano

23:25 South Kensington

01:41 Una Nuova Relazione – una Mamma per Amica IV

02:25 Per Chi Suona la Campana – una Mamma per Amica IV

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Due sorelle, un solo corpo

22:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Grandi scoppi

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

00:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

01:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

02:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

02:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Riapertura

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

34 Cine34

21:06 Lui è peggio di me

23:17 Un bugiardo in paradiso

01:15 Miliardi

03:06 Canzoni, bulli e pupe

04:29 Italian Secret Service

35 Focus

20:15 La Città dell’Oro – Cose di Questo Mondo

21:15 Una Vita Sugli Alberi – Amazzonia Selvaggia

22:15 La Famiglia – Beautiful Serengeti

22:45 La Consanguineità – Beautiful Serengeti

23:15 Mountain Impact – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

00:15 Evidenze Esplosive – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

01:15 Una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XVIII

02:00 Mezzi di Comunicazione – i Tesori delle Antiche Civiltà

02:43 21/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Metano: Minaccia Imminente – Mega Disastri II

38 Giallo

20:20 Law & Order – i due volti della giustizia – Casa dolce casa

21:10 Unforgettable – Mappe e leggende

22:05 Unforgettable – Central Park

23:05 I misteri di Brokenwood – il vento del sud

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Omicidio in rete

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Casa dolce casa

02:40 The Murder Shift – un gioco pericoloso

03:30 The Murder Shift – Identikit di un omicida

04:20 The Murder Shift – Segreti

39 TOP Crime

20:15 Seduzione Letale – The Closer IV

21:10 Prenditi Cura di Loro – Law & Order: Unità Speciale XX

22:00 Cucina Infernale – Law & Order: Unità Speciale XX

22:50 Vittime della Celebrità – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:45 Cambio Ai Vertici – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:35 Le Orme di John il Rosso – The Mentalist I

01:25 Conto in Rosso – The Mentalist II

02:10 Seth e Apep – C.S.I. New York IX

02:50 Amore e Sangue – C.S.I. New York IX

03:30 Uccidi il Mostro – Shades Of Blue II

04:20 La Qualità della Misericordia – Shades Of Blue II

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Cross Wars

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:15 Nudi e crudi – Paura dell’ignoto

21:15 Life Below Zero – Lezione appresa

22:20 Life Below Zero – la tempesta

23:15 Undercut: l’oro di legno

00:20 Cacciatori di fantasmi – Carolina del Sud

01:15 Ghost Asylum – Old War Memorial

02:10 Ghost Asylum – Hayswood Infirmary

03:05 Ghost Asylum – Cannon Memorial Hospital

04:00 Ghost Asylum – il Rolling Hills Asylum

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Cavour

21:10 Storie della tv – Raimondo Vianello

22:10 La guerra segreta. Mafia Connection

23:10 a.C.d.C. Révolution! p.1

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri – pt 29

00:50 Passato e Presente. Cavour

01:30 a.C.d.C. Révolution! p.2

02:30 Potere e Bellezza. I Savoia

03:30 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

04:30 Ieri e oggi – Puntata 4

55 Mediaset Extra

21:10 Checco Zalone Show

23:15 Super Ciro

01:35 C’Eravamo Tanto Amati

04:15 20 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Aston Martin DB7

21:15 Affari a quattro ruote – Casa dolce casa

22:10 In officina con Ema – Lotus MK1

23:10 In officina con Ema – Defender

00:20 In officina con Ema – Ford Sierra

01:25 In officina con Ema – Alfa GTAM

02:20 Fast N’ Loud – Motociclette

03:55 Fast N’ Loud – la Riviera del ’69

66 Italia 2

20:15 Scorpacciata di Ombre – One Piece

20:45 Un Nemico Dopo L’Altro – One Piece

21:15 Sorelle – Naruto Shippuden

21:45 La Decisione di Hanabi – Naruto Shippuden

22:15 Il Ritorno di Madara Uchiha – Naruto Shippuden

22:45 Il Cuore Nascosto – Naruto Shippuden

23:15 Un Vero Finale – Naruto Shippuden

23:42 Chi Più Spende… Più Guadagna!

01:45 Moria il Padrone delle Ombre – One Piece

02:05 Scorpacciata di Ombre – One Piece

02:25 Un Nemico Dopo L’Altro – One Piece

02:48 Simulcast Radio 101