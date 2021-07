Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

ore 18:45 Reazione a catena

ore 20:00 Tg1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Carramba

Rai 2

ore 18:50 SWAT 3×03

ore 19:40 NCIS Los Angeles 11×01

ore 20:30 Tg2

ore 21:00 Tg2 Post

ore 21:20 I casi della giovane Miss Fisher 1×04 1a Tv

ore 23:00 Una Pezza di Lundini

ore 23:30 Festival del Cinema Italiano

Rai 3

ore 19:30 Tg R

ore 20:00 Blob

ore 20:25 Caro Marziano

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 How to be a latin lover

ore 23:15 Visionari – Caravaggio

Canale 5

ore 18:45 Conto alla rovescia

ore 20:35 Paperissima Sprint

ore 21:40 Mr Wrong – Lezioni d’amore 1×13 1a Tv

ore 00:30 X-Style

Italia 1

ore 19:20 CSI (2 ep.)

ore 21:20 Cornetto Battiti Live

ore 01:00 L’alba dei morti viventi

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:30 12 Rounds

ore 23:55 Riot – in rivolta

La7

ore 18:00 The Good Wife

ore 20:00 TgLa7

ore 20:30 In Onda

ore 21:15 Doppio Taglio

ore 23:30 Hannibal

Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 19:15 4 ristoranti

ore 20:25 4 Hotel

ore 21:30 Cinque ragazzi per me 1×07-06

ore 00:00 Quattro matrimoni Italia 4×01-02

Nove (ch. 149 Sky)

ore 19:30 Ristoranti da incubo

ore 20:30 Deal with It

ore 21:25 Ender’s Game

ore 23:30 Squali vs. orche – Predatori assassini

Serie e Film in Tv Guida Tv martedì 13 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Elementary 04×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 04×01-02 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 The Mentalist 01×21-22

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 01×21-22 Laf (ch. 135 Sky) ore 21:10 Minna Koponen – Amori e altri omicidi

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Perry Mason

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Reign 1×03-04

(ch. 112) ore 21:15 1×03-04 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Avvocati di famiglia 1×03-04 1a Tv

(ch. 114) ore 21:15 1×03-04 1a Tv Fox (ch. 116) ore 21:00 Grey’s Anatomy 17×03-04

(ch. 116) ore 21:00 17×03-04 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Shades of Blue 1×03-04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 Premium Stories (ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 3×14 1a Tv

(ch 126 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×14 1a Tv Premium Action (ch 128 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The 100 7×15

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Blade: Trinity

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Catlow

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Pane e tulipani

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 In viaggio con Jacqueline

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Shooter

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Miliardi

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Creature selvegge

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Il falsario Operazione Bernhard

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate in Scozia

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Swept Under – Sulle tracce del serial killer

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Resa dei conti

Cinema Due (ch. 302) ore 21:45 Regine del campo

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Minority Report

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Jumanji – The Next Level

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Twist

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Breaking Surface – Trattieni il respiro

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’amore in valigia

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Lo sbirro, il boss e la bionda

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Insomnia

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Hollywood ending

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Moglie e marito



Show, sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?