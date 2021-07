Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 12 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 La vita promessa

23:35 TG1 Sera

23:40 Settestorie

00:45 Dio Mio

01:20 RaiNews24

01:53 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five

22:05 N.C.I.S. New Orleans L’uomo in rosso

22:55 The Blacklist – Roy Cain

23:52 I fratelli Kazanjian

00:30 I Lunatici

02:05 Zoo – I gentiluomini

02:47 Oz è Oz

03:28 L’ibrido fantasma

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano Sangue di San Gennaro

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Il fattore umano Il cielo sopra Minsk

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Digital World Digitale: Arte digitale

01:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Le Regole della Truffa

02:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:04 Amore All’Arrabbiata

04:32 Superclassifica Show 1982 – Best 6

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Conti col Passato – Distretto di Polizia 6

03:28 Un Giorno Da Cani – Distretto di Polizia 6

6 Italia 1

20:24 Il Rapimento – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Gli Album di Freedom

00:20 Viriato, il Pastore – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:30 Jake e Sophia – Brooklyn Nine Nine

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Pegasus Contro Dragone – i Cavalieri dello Zodiaco

02:50 Dura Lotta – i Cavalieri dello Zodiaco

03:13 Phoenix – i Cavalieri dello Zodiaco

03:36 Il Furto della Sacra Armatura – i Cavalieri dello Zodiaco

03:59 La Lettera di Axeman – The Originals

04:39 Un Meraviglioso Errore – The Originals

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Doppio taglio

23:30 Hannibal

02:00 In Onda

02:40 Camera con vista

03:10 Bell’Italia in viaggio

04:20 L’aria che tira – Estate

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:35 Delitti: famiglie criminali

01:20 Scomparsi

02:20 Coppie che uccidono

03:00 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Svalvolati on the Road

23:25 Fantasmi – Quando scende la notte – il clown

00:25 Fantasmi – Quando scende la notte – Notte in radio

01:20 Fantasmi – Quando scende la notte – il clown

02:15 Airport Security Ireland

04:20 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Spedizione di Bakersfield – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Equivalenza dell’Insalata di Uova – The Big Bang Theory VI

21:04 Programmato per Uccidere

23:14 Blackhat

01:49 Il Contabile – Undercover III

02:45 Prove di Forza – Undercover III

03:39 Il Figlio del Boss – Walker Texas Ranger IV

04:31 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds VIII ep.12

21:19 Elektra

23:01 Eli Roth’s History of Horror II ep.6

23:47 Ghost Stories

01:36 Marvel’s Jessica Jones II ep.9

02:28 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:48 Cold Case VII ep.20

04:30 The dark side pt.10

22 Iris

20:05 Lucas – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Espiazione

23:34 Le Regole del Caos

01:51 Note di Cinema

01:57 Ultima Notte A Cottonwood

03:34 L’ Olio di Lorenzo

23 Rai 5

20:23 Città segrete – Baku

21:16 Sciarada

22:23 Film – Lucania

00:32 Rock Legends – INXS

01:16 Rai News Notte

01:18 Dobici 20 anni di fotografia

02:22 Città segrete – Baku

03:22 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 I giganti del West

23:00 Ehi amico… c’è Sabata, hai chiuso!

01:00 Il grande trasporto

03:10 Sognando Manhattan

25 Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile 2021 – p.2

00:05 Rex – Un delitto quasi perfetto

00:55 Rex – Il tempo non guarisce le ferite

01:40 Blu Notte 10: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

03:40 Disokkupati

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Henry’s Crime

23:20 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:15 Sesso prima degli esami

01:15 “Novecento” porno

02:20 Il porno messo a nudo

03:15 Voyeur – Il piacere di guardare

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Dirty Dancing – Balli proibiti

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 I misteri di Aurora Teagarden – Tagli, cuci e uccidi

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Il Vangelo secondo Matteo

23:20 Storie straordinariamente normali

00:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

01:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Rosamunde Pilcher: un Piacevole Imprevisto

23:00 Rosa la Wedding Planner – il Matrimonio del Mio Migliore Amico

00:55 Buon Compleanno, Bambina! – una Mamma per Amica III

01:40 Ritorni Improvvisi – una Mamma per Amica III

02:20 Bambini Stannno Bene/Equilibrismi – Amore Pensaci Tu

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Vite al limite – Janine

23:10 Vite al limite – Cillas

01:10 Vite al limite – Mercedes

03:00 Vite al limite – Angie J

04:30 Matrimonio a prima vista

34 Cine34

21:06 In questo mondo di ladri

23:01 Yesterday – vacanze al mare

01:40 Nottataccia

03:15 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Terrore in Egitto – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 Il Boia di Hitler – la Storia Proibita IV

22:15 Hitler: Morto O Sopravvissuto? – la Storia Proibita III

23:16 Il Destino di una Nazione – la Terra Dopo L’Uomo

00:15 La Fine Dei Metalli – la Terra Dopo L’Uomo

01:15 Un Segreto Mortale – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:00 La Vita di Gesù – i Segreti della Bibbia

02:43 12/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Disastro in California – Mega Disastri

03:30 Ascesa e Caduta di un Mito – Concorde

04:35 Trattare con Cura – Orangutan Jungle School

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Catena di ricatti

21:10 L’ispettore Barnaby – Fate entrare i clown

23:05 Vera

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Sotto pressione

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Catena di ricatti

02:40 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Colti di Sorpresa – The Closer III

21:10 Delitto Tra Le Dune – Tp – TVm

23:10 Patologia Criminale – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:05 Adolescenti – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:55 Mio Caro Nipote – Colombo

02:30 Il Piromane – C.S.I. New York IX

03:10 Il Fuoco Dentro – C.S.I. New York IX

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 True Justice

03:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – la maledizione della palude. 2A parte

21:25 Lupi di mare – Tre settimane dal traguardo

22:20 Lupi di mare – Paura e stupore

23:20 WWE Raw

01:20 La città fantasma – Stalker

02:15 La città fantasma – Dietro di te

03:10 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Nepal/India

04:10 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Islanda/Antartide

54 Rai Storia

20:00 Il Giorno e la Storia

20:20 Iconologie quotidiane: Bramantino

20:25 Passato e Presente

21:10 Cronache dall’impero. Adriano

21:40 Cronache dal Rinascimento

22:10 Italia Viaggio nella bellezza. Sulle tra

23:05 Diario Civile. Vittorio Occorsio

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 Iconologie Quotidiane:

00:25 #maestri puntata 100

01:05 Passato e Presente

01:45 Maxi – Il grande processo alla mafia

02:55 Signorie. Firenze – I Medici

03:50 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

55 Mediaset Extra

21:10 La Sai L’Ultima ?

23:45 Emigratis

02:43 Tgcom24

02:45 Colpo Grosso

04:05 6 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – G-Wagen

21:15 Affari a quattro ruote – Fiat X1 / 9 del ’74

22:15 Davide Cironi presenta: le regine – Alfa Romeo 155 V6 TI

23:30 Davide Cironi presenta: le regine – Lamborghini Miura

00:30 Auto Biography: Racing Legends

01:30 Affari a quattro ruote – Ford Capri

02:20 Affari a quattro ruote – Toyota MR2

03:15 Fast N’ Loud

04:45 Fast N’ Loud – Demolizioni

66 Italia 2

20:15 Usopp Contro i Fantasmi – One Piece

20:45 Fuga Dagli Zombie – One Piece

21:15 Halvdan il Giovane Vichingo

23:16 Un Invito A una Festa, Uva per il Football e una Gallina – Young Sheldon

23:45 Zuppa di Adolescenti e una Pallina di Frottole – Young Sheldon

00:10 Suore – A.P. Bio

00:40 Mercoledì Mattina, Ore Otto – A.P. Bio

01:05 I 100 Scapoli D’Oro di Toledo – A.P. Bio

01:30 J’Accuse – A.P. Bio

01:55 Il Contrattacco Dei Pirati – One Piece

02:15 Usopp Contro i Fantasmi – One Piece

02:40 Fuga Dagli Zombie – One Piece

03:08 Simulcast Radio 101