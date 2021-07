Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 11 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 11 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Italia – Inghilterra

23:20 TG1 Sera

23:25 Notti Europee

01:10 RaiNews24

01:41 Che tempo fa

01:45 Calcio: Euro 2020 Italia – Inghilterra

03:25 Sottovoce in campo

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Amore, cucina e curry

23:10 The Blacklist – Nyle Hatcher

00:04 Fratelli

00:45 Felicità – La stagione della rinascita

01:40 Sorgente di vita

02:10 Sulla Via di Damasco

02:40 Zoo – Momenti perduti

03:28 Il faro

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Sapiens Files, un solo pianeta

21:20 I segreti di Osage County

23:25 TG Regione

23:30 TG3 Mondo

00:00 Meteo 3

00:05 L’uomo che comprò la luna

01:35 Castelporziano, Ostia dei poeti

03:00 Canti Orfici

4 Rete 4

20:32 La Mia Africa

23:56 Paura

01:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:04 Noi Donne Siamo Fatte Così

03:51 L’ Uomo Dalla Pistola D’Oro

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Vittoria e Abdul

23:30 The Effetti Collaterali – Baker And The Beauty

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:32 Confidenze/Segreti di Famiglia – Nati Ieri

03:21 Condannato A Morte – Distretto di Polizia 6

04:11 Uno Strano Incidente – Distretto di Polizia 6

6 Italia 1

20:24 Cuore di Madre – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 La Fidanzata di Papà

23:35 Teste di Cocco

01:30 E-Planet

02:01 New York – Campionato Formulae 2021

03:02 Studio Aperto – la Giornata

03:14 Sport Mediaset – la Giornata

03:29 Due Amici

04:47 Cresceranno i Carciofi A Mimongo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 I Segreti della Corona

01:30 Tg La7

01:40 La famiglia

04:00 Little Murders by Agatha Christie

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Heartbreakers – Vizio di famiglia

23:55 Name That Tune – Indovina la canzone

02:25 Madame

04:10 Lady Killer

9 NOVE

21:40 Supernanny – Melegnano

22:55 Supernanny

00:20 Quasi quasi cambio i miei

01:40 Case infestate: fuori in 72 ore – la Beattie Mansion

02:30 Case infestate: fuori in 72 ore – Oliver House

03:25 Case infestate: fuori in 72 ore – la prigione di Shrewsbury

04:15 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

20 Venti

20:32 Formula e 2021: New York – Podio

20:53 La Simulazione di Babbo Natale – The Big Bang Theory VI

21:04 Blackhat

00:01 Una Notte Da Leoni

01:56 Furti di Identità – Undercover III

02:36 Il Sicario – Undercover III

03:15 Il Cuore di Drago – Walker Texas Ranger IV

04:17 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.13

21:22 Shut In

23:00 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimen

01:12 The Apparition

02:35 Cub – Piccole prede

03:53 Cold Case VII ep.19

04:34 The dark side pt.9

22 Iris

21:00 Dr. Knock

23:26 L’ Ultimo Inquisitore

01:42 L’ Immagine del Desiderio

03:34 Note di Cinema

03:42 Una Notte Che Piove

23 Rai 5

20:47 La Via della Seta

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

00:49 Rai News Notte

00:52 Tuttifrutti

01:21 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:12 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:59 Animal Strategies, tecniche di sopravvivenza

24 Rai Movie

21:10 A United Kingdom

23:10 Bel Ami – Storia di un seduttore

00:55 Dietro i candelabri

02:55 Mr. Klein

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene – Una villa per due

23:10 Pezzi unici: La scelta ep.1

01:10 Spazio 1999

02:55 Intramontabili – p.4

03:25 La Squadra 8 – La Squadra p.26

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Brake – Fino all’ultimo respiro

23:05 Ina: l’esploratrice del porno

23:55 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

01:05 Sesso prima degli esami

02:05 Riga: Capitale del turismo sessuale

03:05 Porn on the Brain – Quando il porno dà alla testa

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Una teenager alla Casa Bianca

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Christy – Scelte del cuore

23:00 The Dreamers – I sognatori

00:45 Angelus di Papa Francesco

01:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:35 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Hello, It’s Me – That’s Amore

23:00 Cantina Wader – L’Eredità

00:55 Regola #218

01:40 Regola #91

02:20 Regola #776

03:00 Regola # 10

03:40 Regola #706

04:44 591 – Vivere III

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – Enza e Ciro

20:35 Il castello delle cerimonie – Kristina e Lorenzo

21:05 Gemelle siamesi: prima e dopo

22:05 Gemelli siamesi

23:05 Body Bizarre – Teste unite

00:00 La clinica della pelle

34 Cine34

20:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

21:06 Casotto

23:17 Segreti di cinema – cine34 ’21

23:27 Mortacci

01:34 L’esorciccio

03:09 Il bacio

04:51 Fischia il sesso

35 Focus

20:15 Zambia: L’Inizio della Stagione Secca – la Grande Siccità

21:15 Il Gigante – Rooted

22:15 Gorgona, L’Isola della Prigione Dei Serpenti – Colombia

23:15 I Killer della Giungla – Amazzonia Selvaggia

00:15 L’ Inseguimento – Beautiful Serengeti

00:43 La Caccia – Beautiful Serengeti

01:15 Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 Le Sacre Scritture Mancanti – i Segreti della Bibbia

02:41 Tgcom24

02:43 11/07/2021 – Meteo Focus

38 Giallo

20:10 Elementary – Verso l’abisso

21:10 L’ispettore Barnaby – Ballando con la morte

23:05 L’ispettore Barnaby – L’ultimo eliminato

01:00 L’Ispettore Gently – Gli innocenti

02:50 A sei passi dal killer – Karen Pannell

03:45 A sei passi dal killer – Brook Baker

04:30 I Am Homicide – una stella del football

39 TOP Crime

20:15 Caccia All’Uomo – The Closer III

21:10 Mio Caro Nipote – Colombo

22:50 La Dama Misteriosa – Poirot I

23:45 La Miniera D’Oro – Poirot I

00:45 Cacciatori di Tesori – Longmire VI

01:45 La Fuga – Longmire VI

02:40 Una Vita Ne Salva Un’Altra – Longmire VI

03:35 La Mongolfiera – il Giudice Mastrangelo

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: Polonia

23:15 Airport Control

00:10 Ce l’avevo quasi fatta – Verso la Costa Rica

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – Terrore a Miami

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Omicidi

03:00 Paranormal TV – la palude

03:55 Paranormal TV – Chupacabra

04:40 Paranormal TV – Mostro degli abissi

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Peppino Ortoleva

20:35 Passato e presente. L’impero bizantino

21:10 Berlino Gerusalemme

22:40 Inferno nei mari – Il guerriero ferito

23:25 Cortoreale

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:30 Iconologie quotidiane: Bramantino

00:35 Passato e presente. L’impero bizantino

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:50 Buona Domenica

04:23 Tgcom24

59 Motor Trend

20:20 Ingegneria impossibile – il ponte fluttuante

21:20 Ingegneria impossibile – il container

22:15 Ingegneria impossibile – NATO

23:10 Ingegneria impossibile – Mega torre

00:05 Ingegneria impossibile – Nave enorme

01:05 Ingegneria impossibile – Carro armato

01:55 Ingegneria impossibile – L’F-35

02:50 Affari a quattro ruote – Karmann Ghia

03:40 Affari a quattro ruote – Bel Air

04:30 Affari a quattro ruote – Fiat Dino Coupe 2400

66 Italia 2

20:20 L’ Attesa di un Amico – One Piece

20:45 Il Contrattacco Dei Pirati – One Piece

21:15 Un Invito A una Festa, Uva per il Football e una Gallina – Young Sheldon

21:40 Zuppa di Adolescenti e una Pallina di Frottole – Young Sheldon

22:05 Suore – A.P. Bio

22:35 Mercoledì Mattina, Ore Otto – A.P. Bio

23:00 I 100 Scapoli D’Oro di Toledo – A.P. Bio

23:25 J’Accuse – A.P. Bio

23:50 Tremors 3: Back To Perfection

01:49 Le Promesse Non Muoiono Mai – One Piece

02:09 L’ Attesa di un Amico – One Piece

02:29 Il Contrattacco Dei Pirati – One Piece

02:52 Simulcast Radio 10