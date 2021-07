Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

22:00 Top Dieci

23:40 TG1 Sera

23:48 Top Dieci

00:40 RaiNews24

01:15 Sottovoce in campo

01:45 Cinematografo Estate

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’uomo che non ho mai sposato

22:55 Belve

23:55 O anche no

00:30 I Lunatici

01:55 La Polizia ringrazia

03:30 L’esigenza di unirmi ogni volta con te

04:55 Zoo Diaspora blu

3 Rai 3

20:00 Blob

20:10 Un posto al sole

21:20 Una strada verso il domani – Ku Damm 63

23:10 L’isola ritrovata La storia del carcere

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:55 L’Aquarium et la Nation

01:30 Fortini/Cani

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Pronto A Tutto – Criminal Intent

01:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Buffalo Bill e Gli Indiani

03:36 Maciste Contro i Mostri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:22 Masantonio – Sezione Scomparsi, 3

23:31 Solo un Padre

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Paperissima Sprint Estate

02:32 Occhio per Occhio – Distretto di Polizia 5

03:41 La Scelta – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 L’ Ultima Miniatura – I Parte – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 2 Fast 2 Furious

23:45 Doa: Dead Or Alive

01:33 La Talpa – Brooklyn Nine Nine

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Un Dolcetto Indigesto – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:50 Pegasus L’Invincibile – i Cavalieri dello Zodiaco

03:13 Il Torneo Inizia – i Cavalieri dello Zodiaco

03:36 Un Temibile Rivale – i Cavalieri dello Zodiaco

04:00 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Joséphine, Ange Gardien

00:55 In Onda

01:35 L’aria che tira – Estate

04:10 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Italia’s Got Talent

23:40 Venti20: i vent’anni del Duemila

00:50 La cosa più dolce

02:35 Tre uomini e una bara

04:00 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:35 Deal With It – Stai al gioco

21:40 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 La confessione

00:25 Airport Security: Europa

04:05 Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 L’ Escalation del Posto Auto – The Big Bang Theory VI

20:42 Il Dislocamento delle Interiora del Pesce – The Big Bang Theory VI

21:04 In Time

23:29 Hunter’s Prayer – in Fuga

01:26 Un Capo di Troppo – Undercover III

02:06 Di Nuovo in Pista – Undercover III

02:45 Miss Ranger – Walker Texas Ranger IV

03:25 La Pillola del Diavolo – Walker Texas Ranger IV

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds VIII ep.10

21:21 Unbreakable – Il Predestinato

23:16 The Strain ep.11

00:04 The Strain ep.12

00:54 Marvel’s Jessica Jones II ep.8

01:45 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:13 Cold Case VII ep.14

03:55 Cold Case VII ep.15

22 Iris

20:06 Il Sosia – Walker Texas Ranger

21:00 Apollo 13

23:45 Molto Forte, Incredibilmente Vicino

02:21 Dream House

03:55 Walker Texas Ranger: Zona di Guerra

23 Rai 5

20:15 Piano Pianissimo

20:25 Città segrete – Beirut

21:16 Art Night

00:56 Rock legends – Billy Joel

01:19 Rai News Notte

01:22 Franco Zeffirelli una vita da regista

02:22 Città segrete Beirut

03:17 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Nureyev – The White Crow

23:25 La spia russa

01:05 Molly’s Game

03:30 Mystère

25 Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano – Sette lunedì p.6

23:25 Nero a metà – Una questione in sospeso 1

00:30 Nero a metà – Una questione in sospeso 2

01:30 Il Mastino – Tradimenti p.2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Amantes – Amanti

23:20 Matador

01:25 Hardcore: la vera storia di Traci Lords

02:25 Unhung Hero – Sottodotati

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:00 Strega per amore

21:10 I misteri di Aurora Teagarden: Il teatro del mistero

23:00 Basic

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Ore 10: calma piatta

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Jane Eyre

23:00 Nel mezzo del cammin

23:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Meraviglie Senza Tempo

22:50 Meraviglie senza tempo

01:10 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:50 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Vizi di Famiglia – Battibecchi D’Amore

23:10 Tutti Pazzi per L’Oro

01:25 La Busta Grande – una Mamma per Amica III

02:10 Recita con Finale A Sorpresa – una Mamma per Amica III

31 Real Time

20:30 D’amore e d’accordo

21:25 Primo appuntamento crociera

00:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la cisti

01:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

02:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

03:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

04:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

21:06 Vieni avanti cretino

23:09 Cornetti alla crema

01:12 L’ onorevole con l’amante sotto il letto

02:45 Il tuo dolce corpo da uccidere

35 Focus

20:15 Disastro in Corea – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 Megafabbriche – C’Era una Volta il Futuro I

22:16 Antichi Ferri del Mestiere – C’Era una Volta il Futuro I

23:15 Voli Straordinari

00:15 La Fine di Mussolini – la Storia Proibita IV

01:08 Tg5 Start

01:15 La Storia Proibita III , 6 – la Storia Proibita III

02:00 Rabbia Assassina – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:41 Tgcom24

02:43 09/07/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 12 – E-Planet

03:11 Trasporti Eco-Sostenibili – Mega Shippers II

04:05 Pianeta in un Seme – Green Storytellers

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Rapina a Spanish Harlem

21:10 Vera

23:05 L’ispettore Barnaby – Finché morte non ci separi

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia

02:50 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Fortuna Cieca – The Closer III

21:10 Il Cristallo – Gone

22:00 La Tigre – Gone

22:50 Conflitto D’Interessi – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:45 Amicizie di Vecchia Data – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:35 Finché Morte Non Ci Separi – II Parte – The Closer III

01:25 Fratelli di Sangue – I Parte – The Closer III

02:10 Sorprese – C.S.I. New York VIII

02:50 Sulla Soglia della Morte – C.S.I. New York VIII

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Uccidili tutti

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – il mondo perduto

21:25 Ingegneria degli Epic Fail

23:20 Il codice del Boss – Baia la città sommersa

00:30 Il codice del Boss – L’eredità di Venezia

01:35 La città fantasma – Lo sai se sei morto

02:30 La città fantasma – Non aveva un volto

03:25 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Africa

04:15 Extreme Adventures con Danilo Callegari – Manaslu

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. Il disastro di Seves

21:10 Inferno nei mari – Il guerriero ferito

22:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

22:55 Italiani Ruggero Orlando

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri pt 99

01:10 Passato e presente. Il disastro di Seveso

01:50 Sogni, sesso e cuori infranti

02:55 La bussola e la clessidra – Dal Medioevo

03:45 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale.

04:45 La straordinaria storia d’Italia

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

01:10 La Pupa e il Secchione

04:13 Tgcom24

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Best of

21:20 Affari a quattro ruote – Porsche 914

22:15 Reperti d’assalto

02:50 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

03:45 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro

66 Italia 2

20:15 I Segreti dello Scheletro – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Risveglio Dopo 500 Anni – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Madre!

23:35 Warrior

02:05 Scheletri e Gabbie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:25 I Segreti dello Scheletro – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:50 Risveglio Dopo 500 Anni – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

03:13 Simulcast Radio 101