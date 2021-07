Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 DOC – Nelle tue mani

23:45 TG1 Sera

23:50 Cose Nostre – Un Giudice solo

00:55 RaiNews24

01:30 Sovversivi

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – La verità di

23:05 Roma. È finita la grande bellezza?

00:05 Cavalleria rusticana dai Sassi di Matera

01:25 I Lunatici

02:55 Radio Corsa

03:35 Zoo Il nuovo ibrido

04:20 TG2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Che tempo che fa Ricorda Raffaella Carrà

21:10 A raccontare comincia tu

23:00 Premio Strega

00:10 TG Regione

00:15 TG3 Linea notte estate

00:44 Meteo 3

00:50 TG Magazine

00:55 Newton Edu – I microrganismi nell’aria

01:25 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 L’ Allenatore Nel Pallone

23:40 L’ Allenatore Nel Pallone 2

01:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:01 Lelio Luttazzi – Ieri e Oggi in TV 2011

03:13 A Tu per Tu

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Viaggio Nella Grande Bellezza Presenta: Assisi e Orvieto

00:15 Tg5

00:49 Meteo.It

00:50 Paperissima Sprint Estate

01:17 Il Quarto Uomo – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 Cospirazione – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Fast And Furious

23:40 Never Back Down – Mai Arrendersi

01:50 Halloween II – Brooklyn Nine Nine

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Reazione – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:04 Eterni Rivali – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:27 E Poi Non Rimase Nessuno – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:50 La Madre Pompiere – Lamù, la Ragazza dello Spazio

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:30 Jerry Maguire

02:00 Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:30 L’aria che tira – Estate

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del Barlume – Azione e reazione

23:15 Gomorra – La serie

01:25 The Foreigner – Lo straniero

03:15 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:35 Deal With It – Stai al gioco

21:40 I pinguini di Mr. Popper

23:20 Bad Boys II

02:05 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Configurazione Abitativa – The Big Bang Theory VI

20:42 La Peculiarità del Numero 43 – The Big Bang Theory VI

21:04 Hunter’s Prayer – in Fuga

23:16 Rapimento e Riscatto

01:51 Undercover II

03:09 Il Campeggio – Walker Texas Ranger IV

03:50 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.8

21:20 MacGyver V ep.6

22:05 MacGyver V ep.7

22:50 MacGyver V ep.8

23:39 The Perfect Guy

01:31 Marvel’s Jessica Jones II ep.7

02:27 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:46 Cold Case VII ep.13

22 Iris

20:05 La Vendetta Dei Mclains – Walker Texas Ranger

21:00 Ballistic

22:57 Alfabeto

23:13 I 3 dell’Operazione Drago

01:14 A Deriva

02:57 Cronisti D’Assalto

04:47 Acque Assassine – Distretto di Polizia 4

23 Rai 5

20:29 Città segrete – Lisbona

21:16 Mutter e Barenboim per Beethoven

23:02 Prima della prima – Lucia di Lammermoor

00:40 Elvis Classic Broadcasts

01:43 Rai News Notte

01:46 Rock legends – Beastie Boys

02:10 Piano Pianissimo

02:27 Città segrete – Lisbona

03:13 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 The crew – Missione impossibile

22:55 L’Albatross – Oltre la tempesta

01:10 Charlie Countryman deve morire

03:00 White God – Sinfonia per Hagen

25 Rai Premium

21:20 Rex – Un delitto quasi perfetto

22:05 Rex – Il tempo non guarisce le ferite

22:55 L’Ispettore Coliandro: Il ritorno 2 – Te

00:50 La Squadra 6 – p.30

02:35 Blu Notte 3: Luigi Bezzi – Il pescatore

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Il legionario

23:15 Maliziosamente

01:10 Ina: l’esploratrice del porno

02:05 XXX – Un mestiere a luci rosse

03:05 Hugh Hefner, il padre di Playboy

04:00 Io e il mio pene: una storia complicata

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Duplex – Un appartamento per tre

23:00 Tutte le cose che non sai di lui

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Rendition – Detenzione illegale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Assassinio al galoppatoio

22:25 Indagine ai confini del sacro

22:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 American Gigolò

23:50 The International

02:10 The Dr. Oz Show

03:00 I menù di Benedetta

04:45 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr. Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Piccolo Grande Amore – Romantico Italiano

00:25 La Cena Da Emily – una Mamma per Amica III

01:15 L’ Amore Non Ha Età – una Mamma per Amica III

02:00 Chi la Fa L’Aspetti/Nuotare A Cagnolino – Matrimoni e Altre Follie

31 Real Time

20:30 D’amore e d’accordo

21:25 Matrimonio a prima vista USA

23:05 Matrimonio a prima vista USA – Seconda possibilità

00:20 Piedi al limite – Unghie del piede

01:20 Piedi al limite – Follia

02:10 Piedi al limite – Catastrofe

03:05 Piedi al limite – Funghi

04:00 Piedi al limite – Brutte cose

34 Cine34

21:06 Perez

22:59 Indivisibili

01:15 Il tuo dolce corpo da uccidere

02:48 Ancora una volta prima di lasciarci

35 Focus

20:15 Manovre Letali – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 Il Destino di una Nazione – la Terra Dopo L’Uomo

22:15 La Fine Dei Metalli – la Terra Dopo L’Uomo i

23:15 Flatpack Empire , 3 – Come Funziona L’Ikea?

00:15 La Fortezza di Festung, i Tunnel di Williamson e il Black Hole Train

01:15 Disastro All’Idroscalo di Miami – Indagini Ad Alta Quota IX

02:00 La Terra Promessa – i Segreti della Bibbia

02:41 Tgcom24

38 Giallo

20:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il farmaco miracoloso

21:05 L’ispettore Barnaby – L’ultimo eliminato

23:00 Elementary – Latitante

23:55 Elementary – Verso l’abisso

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Squali

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Delitto al campus

02:45 Torbidi delitti – il caso di Amie Riley

03:40 Torbidi delitti – un passaggio a casa

04:25 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 L’ Archivio – The Closer III

21:10 Finché Morte Non Ci Separi – II Parte – The Closer III

22:00 Fratelli di Sangue – I Parte – The Closer III

22:50 Giustizia Manipolata – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:45 L’ Incubo di Ogni Genitore – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:35 Tolleranza Zero – Law & Order: Unità Speciale XX

01:25 Vendetta – Law & Order: Unità Speciale XX

02:10 Passato e Presente – C.S.I. New York VIII

02:50 Salute – C.S.I. New York VIII

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Yellowstone

00:30 Spartacus

02:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – Persi in mare

21:25 Undercut: l’oro di legno

22:30 Predatori di gemme

00:20 Cacciatori di fantasmi – la prigione

01:15 Case infestate: fuori in 72 ore – la Beattie Mansion

02:10 La città fantasma – Benvenuti in America

03:05 Colpo di fulmini – Lavori pericolosi

03:55 Colpo di fulmini – Strani fenomeni

04:45 Colpo di fulmini – Uomo vs. meteo

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:30 Pronto Raffaella, il Debutto di una Rivo

21:00 Raffaella Carrà, Ma Che Sera

21:50 Mille Milioni per Raffaella Carrà

22:40 Milleluci Su Raffaella Carrà

23:30 A Raccontare Finisce Lei: Le Interviste

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 98

01:00 Passato e presente

01:40 Italia Viaggio nella bellezza

02:30 La bussola e la clessidra – Medioevo

03:30 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

55 Mediaset Extra

21:10 Zelig

23:55 Colorado

02:48 Tgcom24

02:50 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Renault Alpine

21:15 Affari a quattro ruote – Austin-Healey

22:15 Texas Metal – una Suburban del 1971

23:10 Texas Metal – una Chevy C10 del 1985

00:05 Texas Metal – una F-350

01:00 Texas Metal – la Ford Falcon

01:55 Fast N’ Loud – Sacro Graal

03:45 Fast N’ Loud – Pickup Ford F100

66 Italia 2

20:15 Una Nuova Amicizia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Scheletri e Gabbie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Warrior

23:50 Naruto Shippuden Ix, 31

00:20 Naruto Shippuden Ix, 32

00:50 Naruto Shippuden Ix, 33

01:20 Naruto Shippuden Ix, 34

01:42 Naruto Shippuden Ix, 35

02:07 L’ Inseguimento delle Spose – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:27 Una Nuova Amicizia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:47 Scheletri e Gabbie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece