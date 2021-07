Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 7 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Inghilterra – Danimarca

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Inghilterra – Danimarca (R.)

03:15 Il commissario Manara – Rapsodia in blu

04:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La doppia vita di mio marito

22:55 Anni 20 Estate

00:25 I Lunatici

02:05 Salvation – La cerchia ristretta

02:48 La profezia della stella Assenzio

03:29 Complotto contro l’America

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Caro Marziano Rinunciare quasi a tutto

20:45 Un posto al sole

21:20 Speciale – Chi l’ha visto?

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Zona Bianca

00:37 Il Laureato

02:40 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:02 Il Gatto Mammone

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 L’ Impronta – Grand Hotel – Intrighi e Passioni I

22:55 Luci e Ombre – Grand Hotel – Intrighi e Passioni I

00:30 The la Luna di Miele è Finita – Baker And The Beauty

01:30 Tg5

02:04 Meteo.It

02:05 Paperissima Sprint Estate

02:32 Chicco e Spillo – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 Topi di Laboratorio – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Hunger Games – il Canto della Rivolta: Parte Seconda

00:06 Angry Games – la Ragazza con L’Uccello di Fuoco

01:46 I Jimmy Jab Games – Brooklyn Nine Nine

02:11 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

02:38 Messaggio in Bottiglia – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:00 Vecchi Rancori – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:22 Strana Avventura – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:45 Ciak, Si Gira! – Lamù, la Ragazza dello Spazio

04:07 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Quel che resta del giorno

23:45 Lady Jane

02:30 In Onda

03:10 Like – Tutto ciò che Piace

03:40 L’aria che tira – Estate

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Name That Tune – Indovina la canzone

00:10 Italia’s Got Talent

02:10 Tre uomini e una pecora

03:55 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Sapore di mare

23:25 Sapore di mare 2 – un anno dopo

01:25 Undercut: l’oro di legno

20 Venti

20:15 L’ Eccitazione Olografica – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Obliterazione Estrattiva – The Big Bang Theory VI

21:04 Rapimento e Riscatto

23:51 22 Minutes

01:46 Undercover II

03:05 A Tutti i Costi – Walker Texas Ranger IV

04:26 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds VIII ep.6

21:20 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimen

23:24 Salt

01:12 Marvel’s Jessica Jones II ep.6

02:03 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:28 Cold Case VII ep.11

04:10 Cold Case VII ep.12

22 Iris

20:05 Amici per la Pelle – Walker Texas Ranger

21:00 Boyhood

00:41 Manchester By The Sea

02:57 Moglie A Sorpresa

03:58 L’ Esorcista

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata America

21:15 Concerto di Gala per Gian Carlo Menotti

00:45 Cantautori: Antonello Venditti ep 1

01:10 Cantautori: Antonello Venditti ep 2

01:34 Rai News Notte

01:38 Bb King Of Riley

03:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Prima di lunedì

22:50 Speciale Movie Mag – Festival di Taormin

23:20 Un paese quasi perfetto

01:00 Tempo instabile con probabili schiarite

02:40 The Search

25 Rai Premium

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

23:20 Il Giovane Montalbano – Il terzo segreto

01:10 L’Avvocato delle Donne – Rosina p.5

02:45 Cult Fiction – p.1

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Super Storm: L’ultima tempesta

23:00 Linda

00:20 Groupie sesso a domicilio

01:40 Il porno messo a nudo

03:25 Into – Dimmi cosa ti piace

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Schegge di paura

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 La Terrazza sul Lago

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Papa Francesco, La mia idea di arte

22:30 La commedia di Dante per Firenze – Purgatorio

23:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I Tudors

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Diana – la Storia Segreta di Lady

23:20 Principessa per Sempre – Speciale Tg5

00:30 La Grande Pesca – una Mamma per Amica III

01:16 Presente e Passato – una Mamma per Amica III

02:00 Confessione/Colpo di Fulmine – Matrimoni e Altre Follie

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Vite al limite – Janine

23:05 Vite al limite – Alicia

00:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

01:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

02:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

03:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

04:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Riapertura

34 Cine34

21:06 Volesse il cielo

22:54 No Problem

01:02 Bisturi, la mafia bianca

02:50 La donna che venne dal mare

04:26 Ancora una volta prima di lasciarci

35 Focus

20:15 Condanna Al Fallimento – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 I Killer della Giungla – Amazzonia Selvaggia

22:15 L’ Inseguimento – Beautiful Serengeti

22:45 La Caccia – Beautiful Serengeti

23:15 Conseguenze Fatali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

00:15 Strumenti Critici – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

01:15 Gelo Mortale – Indagini Ad Alta Quota IX

02:00 Le Verità Perdute – i Segreti della Bibbia

02:41 Tgcom24

02:43 07/07/2021 – Meteo Focus

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Nel rispetto del privato

21:10 Unforgettable – Operazione Alpha Five

22:10 Unforgettable – il gruppo di ricerca

23:10 I misteri di Brokenwood – la ricetta del successo

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Tabula rasa

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – per il bene pubblico

02:55 Torbidi delitti – Omicidio nell’Ozarks

03:50 Torbidi delitti – Omicidio nel Missouri

04:40 Torbidi delitti – una morte accidentale

39 TOP Crime

20:15 Ruby – The Closer III

21:10 Tolleranza Zero – Law & Order: Unità Speciale XX

22:00 Vendetta – Law & Order: Unità Speciale XX

22:50 Immunità Garantita – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:45 Il Sognatore – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:35 Una Dozzina di Rose Rosse – The Mentalist I

01:25 Sugo Rosso – The Mentalist I

02:10 Effetto Domino – C.S.I. New York VIII

02:50 Schermo Mortale – C.S.I. New York VIII

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 The Rendezvous – Profezia mortale

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Strana ferita

21:25 Life Below Zero – Senza garanzie

22:20 Life Below Zero – il raccolto

23:20 Alla ricerca delle orche assassine

01:15 Cacciatori di fantasmi – Clown Motel

02:10 Case infestate: fuori in 72 ore – la distilleria

03:05 Colpo di fulmini – in un flash

03:55 Colpo di fulmini – Fuggi!

04:45 Colpo di fulmini – Eventi scioccanti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente. La dittatura argenti

21:10 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi

23:00 Cronache dall’impero. Traiano

23:35 Cronache dal Medioevo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #maestri pt 97

01:10 Passato e presente. La dittatura argentina

01:50 a.C.d.C. Il grande viaggio dei Vichinghi

02:45 La bussola e la clessidra – Antico Egitto

03:40 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

55 Mediaset Extra

21:10 Ale Franz Show-Zelig Speciale

23:55 Super Ciro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

03:45 8 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

03:55 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Dodge A100 Van

21:15 Affari a quattro ruote – BMW M5

22:15 Affari a quattro ruote – Mazda MX-5 del 2004

23:10 Youngtimer Duel

00:05 Sfida a quattro ruote

02:05 Fast N’ Loud – Mustang Mania

02:55 Fast N’ Loud – la Jeep

03:45 Fast N’ Loud – 10 anni fa

04:40 Fast N’ Loud – Fast N’Live

66 Italia 2

20:15 Zombie Indistruttibili – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 L’ Inseguimento delle Spose – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Naruto Shippuden

23:40 Scuola di Polizia 7: Missione A Mosca

01:20 Una Giungla di Zombie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:40 Zombie Indistruttibili – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:00 L’ Inseguimento delle Spose – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:23 Simulcast Radio 101