Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 26 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Italia – Austria

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Italia – Austria

03:05 Sottovoce in campo

03:35 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:05 Ossessione senza fine – Frammenti di un

22:45 Detectives Casi risolti e irrisolti

23:35 TG2 – Dossier

00:20 TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:00 TG2 Mizar

01:25 TG2 Sì, Viaggiare

01:40 TG2 Eat Parade

01:55 RaiNews24

Rai 3 20:00 Blob

20:30 Che ci faccio qui Dalla tua parte

21:20 White Oleander

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:50 TG3 Agenda del Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 Un giorno in Pretura Gina Lollobrigida:

01:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:10 Le Livre D'Image

02:55 Carmelo Bene – Voce dei canti

03:24 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4 20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Mamma Mia!

23:51 L' Ultimo Appello

02:08 Tg4 L'Ultima Ora – Notte

02:26 Superclassifica Show 1982 – Best 4

04:14 Tutta Da Scoprire

Canale 5 20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 La Lettera Rubata – Grand Hotel – Intrighi e Passioni i

22:55 Il Sangue della Fanciulla – Grand Hotel – Intrighi e Passioni i

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:06 Ritratto di Signora

03:47 Paperissima Sprint Estate

04:14 Forza della Debolezza/Giornata Tranquilla – Nati Ieri

Italia 1 20:24 Sogni e Fantasie – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Shrek Terzo

23:15 Ho Sposato Marge – i Simpson

23:40 Radio Bart – i Simpson

00:05 Lisa L'Indovina – i Simpson

00:33 Refrigerazione e Dintorni – Duncanville

01:00 Sorella, Moglie e Anni 80 – Duncanville

01:25 Alla Boyle – Brooklyn Nine Nine

01:50 L' Appartamento – Brooklyn Nine Nine

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata LA7

20:00 Tg La7

20:35 La7 – 20 Un racconto italiano

21:30 Downton Abbey

01:00 Tg La7

01:10 Volleyball Nations League maschile

03:10 Like – Tutto ciò che Piace

03:40 Racconti d'estate

TV8 20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 The Guardian – Salvataggio in mare

00:05 Il mistero del Ragnarok

01:55 I delitti del BarLume – La briscola in cinque

03:45 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

NOVE 20:00 I migliori Fratelli di Crozza

21:25 Emanuela Orlandi – il caso è aperto

23:15 Sirene – L'assassinio di Melania Rea

00:45 In quanto donne

02:00 Il gene del male – Dolce come il veleno

03:00 Il gene del male – Tale padre, tale figlio

04:00 Il gene del male – Legame di sangue

20 — Venti 20:15 La Riproposizione del Bullismo – The Big Bang Theory V

20:42 La Manovra del Diadema – The Big Bang Theory V

21:04 Drive Angry

23:28 Rush Hour – Due Mine Vaganti

01:28 Prospettiva Limitata – Training Day

02:08 Elegia – I Parte – Training Day

02:47 Elegia – II Parte – Training Day

03:26 La Frontiera dell'Inferno – I Parte – Walker Texas Ranger III

04:06 La Frontiera dell'Inferno – II Parte – Walker Texas Ranger III

Rai 4

20:35 Blood & Treasure ep.8

21:20 Enough – Via dall'incubo

23:25 Sei ancora qui – I Still See You

01:05 The Cell – La Cellula

03:00 Seoul Station

04:30 The dark side pt.6

Iris 21:00 The Forger

23:08 Dream House (Di J. Sheridan)

01:02 Prova A Incastrarmi

02:54 Note di Cinema

03:03 Il Terzo Miracolo

Rai 5 20:50 Racconti di luce

21:15 La versione di Barbie (Italian Stand Up

22:05 Italian Stand Up – Davide Spadolà – "Fac

22:40 Essere attori. Al lavoro con Luca Roncon

00:10 Brian Johnson, una vita on the road

00:55 Rai News Notte

01:00 Variazioni su tema

01:10 Art Night – Art Rider/ Dalì

03:05 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:45 Piano Pianissimo

Rai Movie 21:10 Non sposate le mie figlie!

22:55 Un profilo per due

00:40 1981: Indagine a New York

02:45 Queimada

Rai Premium 21:20 Nero a metà – Viva gli sposi ep.9

22:15 Nero a metà – Le verità nascoste ep.10

23:10 Dio Mio – p.4

23:50 Un'estate a Mauritius

01:35 I Ragazzi del Muretto 2 – L'amore quello

02:35 Castigo senza delitto

03:25 La Squadra 8 – Chi semina vento ep.22

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 Graffiante desiderio

23:15 Naked in America – Nudisti per caso

01:20 Cam Girlz

02:35 Webcam Girls

03:35 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Paramount Network 21:10 Senti chi parla adesso

23:00 Rat Race

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Cassandre 6: Il patto

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Dear Frankie

23:20 Nel mezzo del cammin

00:15 La compieta preghiera della sera

00:35 Rosario Da Pompei

01:00 Sulla strada il vangelo della domenica
01:00 Terra Santa News

01:00 Terra Santa News

LA7d 21:30 Lie to me

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Rosamunde Pilcher: Quando Meno Te Lo Aspetti…

23:10 C'è Post@ per Te

01:20 L' Amore e la Guerra – L'Amore e la Guerra

04:20 Il Segreto Xxvii , 1747 – il Segreto Xxvii – L'Album Dei Ricordi

Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Vite al limite: e poi – Brianne e Annjeanette

23:10 Vite al limite: e poi – Kandi e Brandi

00:55 Vite al limite: e poi – Doug e Erica

02:40 Vite al limite: e poi – Diana e Ashley R.

04:25 Vite al limite: e poi – Kirsten, Michael, e Roni

Cine34 21:14 Pochi dollari per Django

23:02 Django il bastardo

01:04 Una donna di notte

02:

04:16 Sepolta viva

Focus 20:15 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380 21:15 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

22:15 Aereo Vs Pilota – Mayday: Air Disaster – The Accident Files i

Aereo Vs Pilota – Mayday: Air Disaster – The Accident Files i 23:16 Nord America Ai Raggi X: Esseri Umani

00:15 Zebre – Le Grandi Migrazioni della Natura

Zebre – Le Grandi Migrazioni della Natura 01:15 Le Regine della Savana

02:00 Vulcani: Costruttori della Terra

Vulcani: Costruttori della Terra 02:43 26/06/2021 – Meteo Focus

02:45 1942 – 1943 : Uniti Contro il Nazismo

1942 – 1943 : Uniti Contro il Nazismo 03:25 La Battaglia delle Ardenne – Campi di Battaglia II

04:30 L’ Inferno di Verdun – Campi di Battaglia II

Giallo 21:10 L’ispettore Tom Barnaby – Morte nell’acqua

L’ispettore Tom Barnaby – Morte nell’acqua 23:10 Jack Taylor – Doppio gioco

01:10 Tandem – Un’arma del passato

Tandem – Un’arma del passato 02:15 Tandem – la pianta mortale

03:15 A Crime To Remember – il posto di una donna

A Crime To Remember – il posto di una donna 04:10 A Crime To Remember – una bestia con il distintivo

TOP Crime

20:15 Sparizione Ingiustificata – The Closer II

Sparizione Ingiustificata – The Closer II 21:10 Omicidio Dietro Le Quinte – Poirot II

22:05 Sogno Premonitore – Poirot II

Sogno Premonitore – Poirot II 23:05 Giustizia – Chicago P.D. III

00:00 Strade Pericolose – Chicago P.D. III

Strade Pericolose – Chicago P.D. III 00:50 Comincia A Scavare – Chicago P.D. III

01:41 Ricordati di Me – Law & Order: Unità Speciale Xix

Ricordati di Me – Law & Order: Unità Speciale Xix 02:25 Ricordati Anche di Me – Law & Order: Unità Speciale Xix

03:10 Il Branco (De Cataldo) – Doppia Indagine

Il Branco (De Cataldo) – Doppia Indagine 03:26 La Pista Dei Soldi – Murder in The First III

04:06 Sam e L’Arte della Fuga – Murder in The First III

Spike TV 20:40 Law & Order: Criminal Intent

Law & Order: Criminal Intent 21:30 Soko – Misteri tra le montagne

23:30 Yellowstone

Yellowstone 01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

DMAX 21:25 Animal Fight Club – il regno del terrore

Animal Fight Club – il regno del terrore 22:20 Animal Fight Club – Lottare o morire

23:15 Cacciatori di fantasmi – Albero genealogico

Cacciatori di fantasmi – Albero genealogico 00:10 Cacciatori di fantasmi – Star of India

01:05 Cacciatori di fantasmi – Joker

Cacciatori di fantasmi – Joker 02:00 Mountain Monsters – Lo Yahoo

02:55 Mountain Monsters – il mostro senza testa

Mountain Monsters – il mostro senza testa 03:50 Mountain Monsters – il cane predatore

04:45 Mountain Monsters – il Werewolf

Rai Storia 20:00 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

Il giorno e la storia Prima TV per Rai 20:15 Scritto Letto Detto – Eugenio Arcidiacon

20:30 Passato e presente. La battaglia di Solf

Passato e presente. La battaglia di Solf 21:10 Fatti di gente perbene

23:00 Documentari d’autore. Via della Concilia

Documentari d’autore. Via della Concilia 00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

Il giorno e la storia Prima TV per Rai 00:20 Passato e presente. La battaglia di Solf

01:00 Francesco Baracca – L’aviatore rampante

Francesco Baracca – L’aviatore rampante 02:00 La rivoluzione russa. Il Cremlino

02:50 Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlant

Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlant 04:00 L’Italia Dei Dialetti – Dialetto Lingua

Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

Camera Cafè 21:10 Festivalbar.

23:20 Festivalbar. – Festivalbar 2000

Festivalbar. – Festivalbar 2000 01:08 Tgcom24

01:15 I Ragazzi Irresistibili

I Ragazzi Irresistibili 03:10 Colpo Grosso

04:10 29 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

Motor Trend 20:20 Affari a quattro ruote – BMW E46 M3

Affari a quattro ruote – BMW E46 M3 21:15 Affari a quattro ruote – Volvo Amazon 122

22:15 Affari a quattro ruote Francia

Affari a quattro ruote Francia 02:40 Affari a quattro ruote – Mini City

03:30 Affari a quattro ruote – TVR S

Affari a quattro ruote – TVR S 04:20 Affari a quattro ruote – Land Rover Discovery TDI