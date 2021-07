Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 5 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 5 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 La vita promessa

23:30 TG1 Sera

23:35 Notti Europee

00:45 RaiNews24

01:20 Storie della Tv – Gino Bramieri, l’arte

02:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0 Lavoro da spie

22:05 N.C.I.S. New Orleans La radice di tutti

22:55 The Blacklist – Twamie Ullulaq

23:48 Gordon Kemp 1^ Visione Rai

00:30 I Lunatici

02:10 Salvation – Buoni o cattivi

02:54 Dalla Russia con amore

03:35 Giochi di potere

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Caro Marziano La Strage di Pizzolungo

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Il fattore umano Il cielo sopra Minsk

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Digital World Digitale: femminile plural

01:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:47 1921- il Mistero di Rookford

02:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:04 L’ Uomo del Colpo Perfetto

04:41 Superclassifica Show 1982 – Best 5

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Ritorno A Casa – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 Il Mostro della Scatola – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Gli Album di Freedom

00:20 Annibale, il Conquistatore – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:30 In Incognito – Brooklyn Nine Nine

02:02 Sport Mediaset – la Giornata

02:17 Lotta Mascherata – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:40 Il Virus Spaziale – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:03 Arriva Ryunosuke – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:26 Il Cambio di Guardia – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:49 Cartoline Dall’Inferno – The Vampire Diaries

04:29 Questo è un Lavoro Da Donna – The Vampire Diaries

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 The International

23:30 American Gigolò

01:45 In Onda

02:25 Camera con vista

02:50 Bell’Italia in viaggio

04:00 L’aria che tira – Estate

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:45 Il mostro di Udine

00:45 Scomparsi

01:50 Squadra 49

03:50 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Bad Boys II

00:20 Fantasmi – Quando scende la notte – Notte in radio

01:05 Fantasmi – Quando scende la notte – Segreti di famiglia

02:00 Il codice del Boss – Baia la città sommersa

03:05 Il codice del Boss – L’eredità di Venezia

04:00 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 La Variabile dell’Appuntamento – The Big Bang Theory VI

20:42 La Fluttuazione della Coppia – The Big Bang Theory VI

21:04 The Peacemaker

23:40 Chinese Zodiac

01:50 Undercover II

03:09 Il Canto del Cigno – Walker Texas Ranger IV

03:49 Il Tornado – Walker Texas Ranger IV

04:28 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds VIII ep.2

21:21 The Apparition

22:43 Eli Roth’s History of Horror II ep.5

23:32 Cub – Piccole prede

01:05 Marvel’s Jessica Jones II ep.4

02:02 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:23 Cold Case VII ep.7

04:05 Cold Case VII ep.8

22 Iris

20:05 Figlio di Thunder – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Le Regole del Caos

23:28 Elizabeth

01:43 Note di Cinema

01:48 Machine Gun Preacher

04:00 Spie Oltre il Fronte

23 Rai 5

20:14 Prossima fermata America

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole – Hem

22:06 Film – Sembra mio figlio

00:30 Rock Legends – Kiss

01:14 Rai News Notte

01:17 Darcey Bussel in cerca di Margot Fonteyn

02:09 Prossima fermata America

03:10 Evolution – Il viaggio di Darwin

04:48 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Missouri

23:20 Per un pugno di dollari

01:10 Tony Arzenta

03:10 Speed Cross

25 Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile 2021 – p.1

00:10 Rex – La tigre

01:00 Rex – Superstar

01:50 Blu Notte 10: Navi a perdere p.2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Aftermath – La vendetta

23:05 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:05 Sesso prima degli esami

01:10 Riga: Capitale del turismo sessuale

02:15 Love in Porn

02:50 Matrimonio a luci rosse

03:25 I miei 100.000 amanti

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Avviso di chiamata

23:00 A piedi nudi nel parco

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Marie Heurtin – Dal buio alla luce

22:35 Storie straordinariamente normali

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

01:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Rosamunde Pilcher: per Amore di una Sorella

23:05 Rosa la Wedding Planner – Nessuno è Perfetto

01:10 Harvard O Yale? – una Mamma per Amica III

02:05 La Grande Abbuffata – una Mamma per Amica III

02:45 Via Da Casa/Migliori Intenzioni – Matrimoni e Altre Follie

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Vite al limite – Rena e Lee

23:15 Vite al limite – Kelly

01:10 Vite al limite – Annjeannette

02:55 Vite al limite – Angela

04:30 Vite al limite – LaShanta

34 Cine34

21:06 Yesterday – Vacanze Al Mare

23:39 Vacanze in America

01:34 Ne parliamo lunedì

03:29 Dentro lo schermo – filler cine34

04:18 Caldo soffocante

35 Focus

20:15 Pilota Vs Aereo – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 La Fine di Mussolini – la Storia Proibita IV

22:15 La Storia Proibita III , 6 – la Storia Proibita III

23:15 Cosa Resterà Degli Esseri Umani? – la Terra Dopo L’Uomo I

00:15 La Natura Si Ribella – la Terra Dopo L’Uomo I

01:15 Caos in Cabina – Indagini Ad Alta Quota IX

02:00 Muro di Berlino – Tg5 – Speciale

02:41 Tgcom24

02:43 05/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Terremoto Nel Midwest – Mega Disastri I

03:30 A400M: il Bestione Dei Cieli

04:15 In Viaggio con Tre Asini – Green Storytellers

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Sola al mondo

21:10 L’ispettore Barnaby – Morte delle “Argo Bronzeo”

23:05 Vera

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Sorella Rosa

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Negligenza criminale

02:55 Torbidi delitti – in un piccolo paese

03:50 Torbidi delitti – Affari sporchi

04:40 Torbidi delitti – un mistero lungo vent’anni

39 TOP Crime

20:15 Forti Dubbi – The Closer III

21:10 Delitto A Saint Malo – Tp – TVm

23:10 Una Madre Sotto Copertura – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:05 Solstizio D’Inverno – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:55 Un Killer Venuto Dal Vietnam – Colombo

02:30 Il Fine Giustifica i Mezzi – C.S.I. New York VIII

03:10 Piazza Pulita – C.S.I. New York VIII

03:50 Cronologia di un Omicidio – Motive IV

04:30 L’ Omicida – Motive IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:20 Nudi e crudi – Lacrime

21:20 Lupi di mare – Point Break

22:20 Lupi di mare – Tre settimane dal traguardo

23:20 WWE Raw

01:20 Case infestate: fuori in 72 ore – Wildwood

02:15 Case infestate: fuori in 72 ore – la scuola

03:10 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 Cronache dall’impero

21:40 Cronache dal Medioevo

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:00 Guerra di Corea – Attacco cinese

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 95

01:00 Passato e Presente

01:40 Guerra di Corea – Gli eroi del ghiaccio

02:40 a.C.d.C. Storia del mondo p. 8

03:30 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

04:30 L’ Italia Dei Dialetti

55 Mediaset Extra

21:10 La Sai L’Ultima ?

23:56 Emigratis

02:38 Tgcom24

02:40 Colpo Grosso

04:10 5 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Plymouth Barracuda

21:15 Affari a quattro ruote – Fiat Dino Coupe 2400

22:15 Davide Cironi presenta: le regine – Lamborghini Miura

23:15 Affari a quattro ruote – Casa dolce casa

00:10 Affari a quattro ruote – Golf GTI 1.8

01:05 Affari a quattro ruote – Austin Mini Mk1

02:05 Affari a quattro ruote – Mercedes 230E

03:00 Fast N’ Loud – Macchina volante

03:55 Fast N’ Loud – Shelby Mustang

66 Italia 2

20:15 Il Mistero Degli Zombie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 La Trappola di Moria – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Timetrip – Avventura Nell’Era Vichinga

23:16 L’ Orango del Borneo e una Cultura Che Incoraggia Gli Sputi – Young Sheldon

23:41 Il Peccato di Avidità e un Chimichanga Da Chi-Chi – Young Sheldon

00:06 Otto Maiali e una Talpa – A.P. Bio

00:36 Doppio Sguardo – A.P. Bio

01:01 Inzuppare Dallas – A.P. Bio

01:26 Felicità – A.P. Bio

01:51 Nami e L’Uomo Invisibile – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:11 Il Mistero Degli Zombie – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:31 La Trappola di Moria – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:54 Simulcast Radio 101