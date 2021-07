Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 4 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 4 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:15 Una Voce per Padre Pio

23:55 TG 1 Sera

00:00 Speciale Tg1

01:00 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:30 RaiNews24

02:05 Testimoni e Protagonisti del XX secolo

03:05 Sottovoce in campo

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:05 Delitti in Paradiso

23:20 The Blacklist – Cornelius Ruck

00:11 Newton Purcell

00:50 Felicità – La stagione della rinascita

01:45 Protestantesimo Carte d’identità

02:15 Sulla Via di Damasco

02:50 Salvation – Non perdere la fiducia

03:28 Una piccola parte del tutto

04:10 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Basket: Torneo Qualificazione Olimpica

22:35 TG Regione

22:40 TG3 Mondo

23:08 Meteo 3

23:10 Taobuk Gala Taormina International Book

00:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:35 Enciclopedia audiovisiva – Kafka

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Solo per Vendetta

23:44 Miami Vice

02:17 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:37 I Fobici

04:16 Ieri e Oggi in TV

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:22 Masantonio – Sezione Scomparsi, 2

23:31 Funny Money – Come Fare i Soldi Senza Lavorare

01:45 Tg5

02:19 Meteo.It

02:20 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:24 Mercato della Carne – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Colorado

00:21 I 2 Soliti Idioti

02:15 E-Planet

02:45 Studio Aperto – la Giornata

02:57 Sport Mediaset – la Giornata

03:13 Oltre la Morte

04:32 Morte A 33 Giri

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 La7 – 20 Un racconto italiano

21:15 Mangia, prega, ama

00:00 Come eravamo

01:00 Tg La7

02:30 Brevi amori a Palma di Majorca

04:25 L’aria che tira – Diario Estate

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Cani sciolti

23:25 Name That Tune – Indovina la canzone

01:55 La coniglietta di casa

03:50 Lady Killer

9 NOVE

20:00 Little Big Italy – Chicago

21:35 Supernanny – Abbiategrasso

22:40 Supernanny – Ischia

23:55 Quasi quasi cambio i miei

01:20 Case infestate: fuori in 72 ore – Bobby Mackey’s Music World

02:15 Case infestate: fuori in 72 ore – Monroe House

03:10 Case infestate: fuori in 72 ore – la distilleria

04:10 Case infestate: fuori in 72 ore – il vecchio carcere

20 Venti

21:04 Chinese Zodiac

23:29 Interstellar

02:56 Undercover II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds: Suspect Behavior ep.11

21:22 Jukai – La foresta dei suicidi

23:01 Le paludi della morte – Texas Killing Fi

00:55 Suspiria

02:40 Lost Souls – La Profezia

04:09 Cold Case VII ep.6

22 Iris

21:00 Nato il 4 Luglio

23:52 Defiance – I Giorni del Coraggio

02:31 Inch’Allah

04:15 Family Express

23 Rai 5

20:09 Rai News Giorno

20:15 Concerti MACH Orchestra 2018-2019

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

00:59 Rai News Notte

01:01 Tuttifrutti

01:27 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:15 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 L’Albatross – Oltre la tempesta

23:20 Bleed – Più forte del destino

01:25 The Grudge 2

03:05 Operazione poker

25 Rai Premium

21:20 Purché finisca bene

23:05 Le indagini di Lolita Lobosco

01:05 Spazio 1999

01:55 Spazio 1999

02:45 Collana il tuo anno – 1960

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 La ragazza nella nebbia

23:20 Ina: l’esploratrice del porno

00:20 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:20 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

02:20 Love Me – Mogli On Line

03:55 Sexplora

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Tutte le cose che non sai di lui

23:00 Prima o poi mi sposo

01:00 Law & Order: Criminal Intent

04:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

23:10 Una famiglia quasi perfetta

00:30 Angelus di Papa Francesco

00:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:20 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Ricomincio Da Ieri – That’s Amore

23:00 Rosamunde Pilcher: Incontro con il Passato

01:02 Regola N°43: Quando Si Apre una Porta, Entra uno Spiffero Gelido…

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – Francesca e Giuseppe

20:30 90 giorni per innamorarsi – il futuro

22:20 90 giorni per innamorarsi – Vergogna!

00:10 La clinica della pelle

34 Cine34

21:06 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

23:31 Italiani a Rio

01:26 Cattivi pensieri

03:21 Pensione paura

04:57 Apocalypse domani

35 Focus

20:15 Islanda: Terra Estrema

21:15 L’ Apocalisse – Enigmi Svelati II

22:15 Non Siamo Soli – Enigmi Svelati II

23:15 Alla Scoperta Degli Appalachi – Wild Nord America III

00:15 Alaskan Summer

01:15 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 La Casa della Geisha , 1 – Tg5 – la Casa della Geisha

02:41 Tgcom24

02:43 04/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Minaccia Asteroide – Mega Disastri I

03:30 Ingegneria Al Limite: la Portaerei del Futuro

38 Giallo

20:15 Elementary – Interessi privati

21:10 I misteri di Brokenwood – la ricetta del successo

23:05 L’ispettore Barnaby – Delitto e castigo

00:55 L’Ispettore Gently – L’anello di Wanda

02:40 A Crime To Remember – il 28esimo piano

39 TOP Crime

20:15 Massacro di Famiglia – The Closer III

21:10 Un Killer Venuto Dal Vietnam – Colombo

22:50 Poirot: il Pericolo Senza Nome

00:45 La Mafia Irlandese – Longmire V

01:45 Finché Morte Non VI Separi – Longmire V

02:40 Difendi la Tua Terra – Longmire V

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Criminal Intent

21:30 Il giovane ispettore Morse

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Border Security: Polonia

23:15 Airport Control

00:15 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga con mio fratello

01:15 Ce l’avevo quasi fatta – con la mia famiglia

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – Rapina in vacanza

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:15 Scritto, letto, detto

20:30 Passato e Presente. Salvatore Giuliano I

21:10 Il giovane favoloso

23:30 SeDici storie – Beirut 1982

23:55 Dirò del Rodi

00:25 Rai News Notte

00:30 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente. Salvatore Giuliano I

01:20 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

02:20 E Pluribus Unum – Storia Dei Presidenti

55 Mediaset Extra

21:10 Tu Si Que Vales

00:45 Buona Domenica

04:48 Tgcom24

59 Motor Trend

20:25 Ingegneria impossibile – Isola blu

21:15 Ingegneria impossibile – L’HMS Queen Elizabeth

22:15 Ingegneria impossibile – il Rion Antirion

23:10 Ingegneria impossibile – la torre di Shangai

00:05 Ingegneria impossibile – Grattacieli

01:05 Marchio di fabbrica

02:55 Affari a quattro ruote – Range Rover

03:50 Affari a quattro ruote – Austin-Healey Sprite

04:40 Affari a quattro ruote – Saab 9-3

66 Italia 2

20:15 Hogback, L’Uomo Chiamato Genio – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Nami e L’Uomo Invisibile – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 L’ Orango del Borneo e una Cultura Che Incoraggia Gli Sputi – Young Sheldon

21:40 Il Peccato di Avidità e un Chimichanga Da Chi-Chi – Young Sheldon

22:05 Otto Maiali e una Talpa – A.P. Bio

22:35 Doppio Sguardo – A.P. Bio

23:00 Inzuppare Dallas – A.P. Bio

23:25 Felicità – A.P. Bio

23:50 Tremors 2

01:50 Fenomeni Misteriosi – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:10 Hogback, L’Uomo Chiamato Genio – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:30 Nami e L’Uomo Invisibile – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:53 Simulcast Radio 101