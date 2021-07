Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 19 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 19 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 La vita promessa

23:35 TG1 Sera

23:40 Settestorie

00:45 Dio Mio

01:20 RaiNews24

01:45 Che tempo fa

01:55 Storie della TV – Non di solo calcio

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hawaii Five-0 Passaggio fatale

22:05 N.C.I.S. New Orleans

22:55 Una Pezza di Lundini

23:30 L’angelo della vendetta

02:30 Ombre

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Caro Marziano Bebe Vio

20:45 Un posto al sole

21:15 Report

23:20 Il fattore umano Il Fenomeno

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Digital World – Algoritmo

01:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Cavalli Selvaggi

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 La Promessa – The Last Kingdom III

03:51 Best 7 – Superclassifica Show 1982

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:02 Indifesa – Distretto di Polizia 6

03:13 Effetti Collaterali – Distretto di Polizia 6

6 Italia 1

20:24 L’ Arte Imita la Vita – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:28 Spartaco, il Gladiatore Ribelle – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:30 L’ Appostamento – Brooklyn Nine Nine

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Un Aiuto Insperato – i Cavalieri dello Zodiaco

02:50 I Cavalieri D’Argento – i Cavalieri dello Zodiaco

03:13 Il Segreto di Castalia – i Cavalieri dello Zodiaco

03:36 In Nome di Atena – i Cavalieri dello Zodiaco

03:59 Morire D’Amore – The Originals

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 L’uomo dalla cravatta di cuoio

23:00 Black Rain – Pioggia Sporca

01:35 In Onda

02:15 Camera con vista

02:40 Bell’Italia in viaggio

03:40 Little Murders by Agatha Christie

8 TV8

20:20 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Gomorra – La serie

23:25 Delitti: famiglie criminali

01:05 Scomparsi

02:10 Coppie che uccidono

03:00 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Beverly Hills Cop – un piedipiatti a Beverly Hills

23:35 Fantasmi – Quando scende la notte

00:25 Fantasmi – Quando scende la notte – il clown

01:20 Fantasmi – Quando scende la notte

02:10 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Reattività del Bon Voyage – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Insufficienza Da Hofstadter – The Big Bang Theory VII

21:04 Die Hard – Duri A Morire

23:46 Fighting

01:51 Ciak, Si Spara – Undercover IV

02:31 Killer Controvoglia – Undercover IV

03:30 Il Purosangue – Walker Texas Ranger V

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds VIII ep.22

21:23 Stargirl ep.1

22:18 Stargirl ep.2

23:16 Stargirl ep.3

00:07 Marvel’s Jessica Jones III ep.1

01:03 Marvel’s Jessica Jones III ep.2

02:02 Supernatural XII ep.1

02:41 Supernatural XII ep.2

03:20 Cold Skin – La creatura di Atlantide

22 Iris

20:05 Il Bambino Prodigio – Walker Texas Ranger

21:00 Niente Da Dichiarare?

23:21 We Were Young

01:23 Note di Cinema

01:28 Jim L’Irresistibile Detective

23 Rai 5

20:24 Vienna: impero, dinastia e sogno

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole Per D

22:11 Film – Resina

00:24 Rock Legends – Van Halen

01:07 Rai News Notte

01:10 Museo d’Orsay, lo spettacolo dell’arte

02:03 Vienna: impero, dinastia e sogno

02:56 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Passione ribelle

23:15 Indio Black

01:05 Il racconto dei racconti

03:15 Rose rosse per il führer

25 Rai Premium

21:20 Stasera tutto è possibile 2021 – p.3

00:00 Rex – Una voce nella folla

00:50 Rex – L’intruso

01:35 Blu Notte10: Dentro cosa nostra

03:30 Un Ciclone in Convento 6

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Mr. Ove

23:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

00:25 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:25 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

02:35 Il pornografo fai da te

03:05 Il porno messo a nudo

03:50 Fluffy Cumsalot – Come nasce una pornostar

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Kate & Leopold

23:00 Letters to Juliet

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Paolo Borsellino – Adesso tocca a me

22:40 Storie straordinariamente normali

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 The Dr. Oz Show

02:55 I menù di Benedetta

04:40 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Rosamunde Pilcher: Segreti Tra Amici

23:00 Rosa la Wedding Planner – Vietato Amare

00:55 Il Party – una Mamma per Amica IV

01:40 La Ragazza di Renoir – una Mamma per Amica IV

02:20 Io (Non) Ti Conosco/Tutti Tranne Me – Amore Pensaci Tu

31 Real Time

20:25 D’amore e d’accordo

21:25 Vite al limite – Alicia

23:10 Vite al limite – Brandi e Kandi

01:05 Vite al limite – Ashley

02:50 Vite al limite – Erica

04:25 Vite al limite – Cynthia

34 Cine34

21:05 La fidanzata di papà

23:00 Facciamo fiesta

01:03 Casotto

02:50 Segreti di cinema – cine34 ’21

03:00 Metti lo diavolo tuo nel mio inferno

04:27 Bye bye baby

35 Focus

20:15 Il Lago di Sangue – Cose di Questo Mondo I

21:15 Dipartimento Assassino – la Storia Proibita IV

22:15 L’ Uomo con la Maschera di Ferro – la Storia Proibita III

23:15 Wally Funk e Le Altre Cosmonaute

00:15 L’ Alba di una Nuova Era – la Terra Dopo L’Uomo I

01:15 Centralia, la Città Fantasma – la Terra Dopo L’Uomo I

02:00 Zona di Guerra – Indagini Ad Alta Quota XVIII

02:43 19/07/2021 – Meteo Focus

02:45 Vulcani Hawaiani: Minaccia Senza Tregua – Mega Disastri II

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Manette rosa

21:10 L’ispettore Barnaby – con il fiato sospeso

23:05 Vera

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – il sangue dei Turner

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Manette rosa

02:45 Torbidi delitti

04:25 The Murder Shift – Consanguinei

39 TOP Crime

20:15 Fuoco e Fiamme – The Closer IV

21:10 Il Delitto della Madonna Nera – Tp – TVm

23:10 Incomprensioni – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:05 Il Branco – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:55 L’ Ultimo Saluto Al Commodoro – Colombo

02:30 Stampante 3D – C.S.I. New York IX

03:10 Bugie Bianche – C.S.I. New York IX

03:50 Frattura – Shades Of Blue II

04:40 Una Casa Divisa – Shades Of Blue II

49 Spike TV

20:40 Relic Hunter

21:30 Top Gear

23:30 Spartacus

01:30 True Justice

03:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – in Guyana

21:25 Lupi di mare – Paura e stupore

22:20 Lupi di mare – Nuovi eventi

23:25 WWE Raw

01:25 La città fantasma – il giorno perfetto per un esorcismo

02:20 Ghost Asylum – Old Ironton

03:10 Ed Stafford: duro a morire – Deserto di Sonora, Arizona

04:05 Ed Stafford: duro a morire – Gobi

54 Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Le prime donne nelle Istituzioni

20:35 Passato e presente. Falcone e Borsellino

21:15 Diario Civile. Paolo Borsellino

22:10 Italia Viaggio nella bellezza

23:10 Una giornata particolare

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri – pt 13

00:50 Passato e presente. Falcone e Borsellino

01:30 La bussola e la clessidra

02:30 Signorie. Urbino – I Montefeltro

03:30 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale

55 Mediaset Extra

21:10 La Sai L’Ultima ?

23:20 Emigratis

02:04 C’Eravamo Tanto Amati

03:45 Zig Zag

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Nissan Skyline

21:20 Affari a quattro ruote – Dodge Coronet 500 del ’65

22:15 Davide Cironi presenta: le regine – Bugatti EB110

23:45 Davide Cironi presenta: le regine – Alfa Romeo 155 V6 TI

01:00 Davide Cironi presenta: le regine – Lamborghini Miura

02:00 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 1a parte

02:55 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 2a parte

03:50 Fast N’ Loud – Super Ford GT. 1a parte

04:40 Fast N’ Loud – Super Ford GT. 2a parte

66 Italia 2

20:15 L’ Ora della Resa Dei Conti! – One Piece

20:45 La Rivoluzione delle Ombre – One Piece

21:15 La Figlia della Sciamana

23:05 Un Pollo Vivo, un Pollo Fritto e il Santo Matrimonio – Young Sheldon

23:35 Glitter per il Corpo e un Kit di Sicurezza per il Centro Commerciale – Young Sheldon

00:00 Melvin – A.P. Bio

00:25 Il Mio Everest – A.P. Bio

00:55 La Strada Sbagliata – A.P. Bio

01:20 Dottor Scivolone – A.P. Bio

01:45 Fuori Dalla Nebbia – One Piece

02:05 L’ Ora della Resa Dei Conti! – One Piece

02:25 La Rivoluzione delle Ombre – One Piece

02:48 Simulcast Radio 101