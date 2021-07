Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 luglio 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 luglio 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Belgio – Italia

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Belgio – Italia (R.)

03:05 Sottovoce in campo

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Fascino e morte a Hollywood

23:00 Belve

23:55 O anche no

00:25 I Lunatici

01:55 La via della droga

03:25 I falchi

04:55 Salvation La razza umana

3 Rai 3

20:00 Blob 2001

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Beata ignoranza

23:05 Dove danzeremo domani

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 TG Magazine

00:45 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Le Storie di Quarto Grado

00:45 Il Consolatore – Criminal Intent

01:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Harem Suare

03:46 N Come Negrieri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Adaline – L’Eterna Giovinezza

23:31 Best Of Me – il Meglio di Me

01:45 Tg5

02:19 Meteo.It

02:20 Paperissima Sprint Estate

02:47 Cattivi Maestri – Distretto di Polizia 5

6 Italia 1

20:24 L’ Assassino Modellista – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Una Ragazza e il Suo Sogno

23:42 Arturo

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Lezione di Virilità – Lamù, la Ragazza dello Spazio

02:45 Un Bacio Alla Regina delle Nevi – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:08 Un Terribile Giorno di San Valentino – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:31 La Sfera dell’Amore – Lamù, la Ragazza dello Spazio

03:54 Freddo Come il Ghiaccio – The Vampire Diaries

04:34 L’ Inferno Sono Gli Altri – The Vampire Diaries

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Joséphine, Ange Gardien

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

01:50 L’aria che tira – Estate

04:15 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:35 Italia’s Got Talent

23:25 Venti20: i vent’anni del Duemila

00:30 Cambia la tua vita con un click

02:30 Sex Movie in 4D

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

23:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Fibrillazione di Hawking – The Big Bang Theory V

20:42 L’ Impermanenza del Celibato – The Big Bang Theory V

21:04 Rush Hour – Missione Parigi

23:14 Hard Kill

01:17 Undercover

02:33 Il Cavaliere Fantasma – Walker Texas Ranger IV

03:16 Show Reel Serie Rete 20

04:32 Tiratore Scelto – R.I.S. Delitti Imperfetti V

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.24

21:21 Salt

23:05 The Strain ep.9

23:49 The Strain ep.10

00:40 Wonderland pt.39

01:18 Marvel’s Jessica Jones II ep.3

02:19 Tribes and Empires: Le profezie di Novol

03:43 Cold Case VII ep.2

04:25 The dark side pt.12

22 Iris

20:05 Figlio di Thunder – I Parte – Walker Texas Ranger IV

21:00 The Sixth Sense

23:19 L’ Esorcista

01:50 Millions

03:31 Walker Texas Ranger: Riunione Mortale

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America

21:15 Art Night – Art Rider/ Melotti

00:05 Elvis Classic Broadcasts

01:08 Rai News Notte

01:12 Rock legends – Radiohead

01:35 Visioni Torino Danza 2020

02:08 Prossima fermata America

03:16 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Joy

23:15 Samba

01:25 Lo sciacallo – Nightcrawler

03:20 Vicolo cieco

25 Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano – Il terzo segreto

23:10 Nero a metà – Viva gli sposi ep.9

00:00 Nero a metà – Le verità nascoste ep.10

01:00 Dio Mio – p.4

01:40 Il Mastino – Voci p.1

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Carmen

23:35 Habitacion en Roma

01:30 Naked in America – Nudisti per caso

03:30 Sexplora

04:15 More Sex Please, We’re British

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 I misteri di Aurora Teagarden: Un’eredità per cui morire

23:00 Rendition – Detenzione illegale

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Una famiglia quasi perfetta

22:20 Nel mezzo del cammin

23:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Le avventure di Tintin: Il segreto dell’Unicorno

23:35 Dieci piccoli indiani

01:15 Inseparabili – Storie a 4 Zampe

01:55 The Dr. Oz Show

03:30 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Mr Wrong – Lezioni D’Amore

21:10 Amore & Altri Rimedi – Battibecchi D’Amore

23:20 Una Ragazza Speciale

01:19 Un Alibi Perfetto – una Mamma per Amica III

02:04 La Maratona di Ballo – una Mamma per Amica III

02:46 Amanti per Caso/Bel Gioco Dura Poco – Matrimoni e Altre Follie

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Alessandria

22:40 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Ravenna

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Grandi scoppi

00:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

01:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Non preoccuparti

02:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Dolore al collo

03:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Le gemelle

04:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

34 Cine34

21:05 Occhio alla Perestrojka

22:58 Non chiamatemi papà

00:54 La supplente

02:24 E venne un uomo

03:59 Segreti di cinema – cine34 ’21

04:12 Kiss Kiss… Bang Bang

35 Focus

20:15 Panico Sulla Pista – Indagini Ad Alta Quota IX

21:15 Armi di Distruzione di Massa – C’Era una Volta il Futuro I

22:15 Antichi Einstein – C’Era una Volta il Futuro I

23:15 Rafale: il Caccia Super Segreto

00:15 La Vera Maria Maddalena – la Storia Proibita IV

01:08 Tg5 Start

01:15 La Storia Proibita III , 3 – la Storia Proibita III

02:00 Sistemi in Stallo – Indagini Ad Alta Quota VIII

02:43 02/07/2021 – Meteo Focus

02:45 E-Planet, 11 – E-Planet

03:11 Giganti sul Mare – Mega Shippers II

04:05 Genserico, il Re Vandalo – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

21:10 Vera

23:10 L’ispettore Barnaby – Crimini scolpiti

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Cacciatori di taglie

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – il caso McBride

02:55 Torbidi delitti – Intrighi e tradimenti

03:50 Torbidi delitti – il camaleonte

04:40 Torbidi delitti – Brutte compagnie

39 TOP Crime

20:15 Servire il Re – I Parte – The Closer II

21:10 La Bambina Scomparsa – Gone

22:00 La Corsa – Gone

22:50 Degrado Morale – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:45 Intimidation Game – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:35 La Via Degli Amanti – The Closer III

01:25 Finché Morte Non Ci Separi – I Parte – The Closer III

02:10 Schiacciati – C.S.I. New York VIII

02:50 Incroci – C.S.I. New York VIII

03:30 Sotto Gli Occhi – Motive IV

04:10 Selezione Naturale – Motive IV

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 True Justice

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

00:30 Spartacus

01:30 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Bendati

21:25 Ingegneria degli Epic Fail

23:20 Il codice del Boss – L’eredità di Venezia

00:30 Il codice del Boss – il palazzo perduto di Nerone

01:35 Cacciatori di fantasmi – Joker

02:25 Case infestate: fuori in 72 ore – Prove svelate

03:20 Case infestate: fuori in 72 ore – un vecchio resort

04:10 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente

21:10 SeDici storie – Beirut 1982

21:40 Dirò del Rodi

22:10 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo

23:10 La casa rossa

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #maestri pt 94

01:00 Passato e presente

01:40 Documentari d’autore

02:40 Eventi – “La Foresta”

03:00 a.C.d.C. Storia del mondo p. 6

03:40 La Grande Guerra p.6

04:30 La straordinaria Storia d’Italia

55 Mediaset Extra

20:30 Camera Cafè

21:10 Tu Si Que Vales

00:55 La Pupa e il Secchione

03:48 Tgcom24

03:50 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – Bel Air

21:15 Affari a quattro ruote – Saab 96

22:15 Reperti d’assalto

02:55 Fast N’ Loud – Ford Customline

03:45 Fast N’ Loud – la Cadillac DeVille

04:40 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Chopperman Alla Riscossa – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 La Nave Fantasma – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Hates – House At The End Of The Street

23:16 Man Of Tai Chi

01:15 Addio A un Coraggioso Pirata – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:35 Chopperman Alla Riscossa – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:55 La Nave Fantasma – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:18 Simulcast Radio 101